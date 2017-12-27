İkramiye kazanırken vergi yok, harcarken çok

2010’da 35 milyon lira iken son yedi yılda 26 milyon lira artmış. Milli Piyango büyük ikramiyesi geçen yılda 60 milyon liraydı.



Yılbaşı özel çekilişinin ayrıca; 10 milyon lira, 5 milyon lira, 2 milyon lira ve 1 milyon liralık ikramiyeleri de var. Yeni yıla milyoner olarak girecek talihlilere şimdiden biz de bir müjde verelim... Kazanılan milyonlar için bir kuruş dahi vergi ödenmeyecek. Normalde bedelsiz kazanımlar; çekilişler, hediyeler bağışlar, Veraset ve İntikal Vergisi’ne (VİV) tabi. Babadan oğula dahi olsa; miras yoluyla veya bağış-hediye olarak geçen taşınır, taşınmaz kıymetlerin hemen hepsi için vergi var. Şirketlerin alışveriş karşılığı ve çekiliş sonucu müşterilerine verdiği ikramiyeler de vergiye tabi...



Ama Milli Piyango’dan alınan ikramiyenin tutarı ne kadar olursa olsun; ister 1 milyon, ister 61 milyon, herhangi bir vergi ödenmesi gerekmeyecek... Yani, büyük ikramiyeyi kazanana vergi yok.



Diğer yandan Milli Piyango talihlileri, kazanırken ödemedikleri vergiyi harcarken ödeyecekler. Talihliler kazandıkları milyonlarca lirayla tabi ki birçok lüks harcama da yapacaklardır... Gayrimenkul alındığında; tapu harcı (yüzde 2) ödenecek. (Eğer satıcı, mükellefse KDV’de ödenecek.) Sıfır otomobil alındığında yüklü ÖTV (yüzde 45 ila yüzde 160) ve KDV (yüzde 18) ödenecek... Büyük ikramiye, harcanmadan bankaya yatırılsa da vergi ödenecek... Faiz geliri elde edildiğinde, gelir vergisi stopajı (vadesine bağlı olarak yüzde 10 ila yüzde 18 arasında) ödenecek...



İkramiye çıktıktan sonra; ‘yeni akrabalarla da’ tanışılacaktır... Ve onlar da tabiri caizse ‘sakal’ isteyecektir. Sonradan tanışılan akrabalara olmasa da; eşe, çocuğa, anneye, babaya, kardeşe, dostlara, hediyeler de verilecektir... Bu tür karşılıksız transferler de vergiye (VİV) tabi...



Yeni yılın yeni milyonerlerine, şimdiden verilecek hediye ve yardımlar sonrasında ne kadar vergi ödeneceğini de söyleyelim...







Verilecek hediye ve bağışların bedeli eğer 4.068 lirayı (2017 için) aşmışsa, hediyeyi alan için vergi (VİV) var. Vergi oranları yüzde 10’dan başlayıp yüzde 30’a kadar yükseliyor. Ancak ana, baba, eş ve çocuklardan alınan bağış-hediye için tarife yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.



2017 için V.İ.V. Tarifesi tabloda yer almakta... (2018 için uygulanacak tarife de bugün-yarın açıklanacaktır.) Söz konusu karşılıksız intikaller için beyanname verme süresi bir ay. Sonrasında ödeme, üç yılda ve altı taksitte (Mayıs ve kasım aylarında) yapılabiliyor.





HANGİ ÇEKİLİŞLERDE VERGİ VAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişlerden (milli piyango, sayısal loto, şans topu...) kazanılan ikramiyeler için vergi ödenmiyor.



Şans oyunları (at yarışı, futbol müsabakaları gibi) ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler de ivazsız (karşılıksız) intikal kabul edildiğinden 4.068 lirayı aşan kısmı için vergi (VİV) hesaplanıyor. Kazanılan ikramiyeler her zaman nakit olmayabiliyor, ev, araba, elektronik eşya olarak da ikramiye verilebilmekte. Bu durumda ise ikramiyenin fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanıyor.



Verginin oranı ise sabit: yüzde 20. 7061 sayılı (torba) yasadaki değişiklik öncesi yüzde 10 iken, yılbaşından itibaren artık yeni oran ‘yüzde 20’ geçerli olacak.