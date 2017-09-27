Hediye otomobil için vergi ödenecek

Çekilişle 500 bin liralık araba kazanmış ama daha sevincini tam yaşayamadan ‘vergi’ derdine düşmüş. “Kredi çekmeye çalışıyorum” diyor, ödeyeceği “intikal vergisi” için.



Arabanın KDV ve ÖTV vergileri zaten (çekiliş koşulları belirlenirken) çekilişi düzenleyen firma tarafından yüklenilmiş...



Yiğenoğlu’na düşen vergi ise Veraset ve İntikal Vergisi (VİV). Arabanın değeri üzerinden istisna (4.068 TL) düşüldükten sonra yüzde 10 olarak hesaplanıyor VİV.



Milyonlarca katılımcı arasından talih kuşu konmuş Engin Yiğenoğlu’na. Ordu’ lu talihli “Arabadan daha çok, paraya ihtiyacım olduğundan, arabayı üzerime aldıktan sonra satacağım” demiş.



Şansıyla araba sahibi olan başkaları da var... Çekiliş de şart değil... Ünlülerin eşleri, nişanlıları, çocukları, sevgilileri de son model lüks araba sahibi olabiliyor.



“Ünlü futbolcu, eşine 500 bin lira değerinde araba aldı” şeklinde haberler okuyoruz. Ya da ünlü oyuncu ve sanatçılar için benzer haberler görüyoruz...



Ünlülerin hediye ettiği araçlar için de ‘intikal vergisi’ var. Hediye olarak eşinden, sevgilisinden araba alanlar da vergi ödemek zorunda...



Çekilişle de olsa, hediye olarak da olsa bedelsiz olarak araba sahibi olunduğunda vergisi var. Çekilişlerde tek oran (yüzde 10) üzerinden vergi hesaplanırken, bağış-hediyelerde artan oranlı vergi uygulanıyor.



Bağış, hediye yoluyla intikallerde vergi oranları yüzde 10’dan başlayıp yüzde 30’a kadar yükseliyor. (VİV Md. 16) Yalnız burada medeni durumu ‘evli’ olanlara bir avantaj tanınmış durumda. Oranlar yarı yarıya indirimli uygulanıyor, oranları yüzde 5’den başlayıp en fazla yüzde 15’e kadar yükseliyor.



İntikal vergisi hesaplanırken oranlar uygulanmadan önce 4.068 TL tutarındaki istisna, arabanın değerinden düşülüp kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıyor.

Bağışı-hediyeyi alan için beyanname verme süresi bir ay. (VİV Md. 9/2) Sonrasında ödeme, üç yılda ve altı taksitte (Mayıs ve kasım aylarında) yapılabiliyor. (VİV Md. 19)









İNDİRİMLERDE SON 4 GÜN

30 Eylül’e kadar geçerli vergi indirimleri için son dört gün artık...



Beyaz eşya ürünlerinde ÖTV yüzde 6,7 alınırken geçici olarak vergi sıfırlanmıştı. Mobilyada KDV oranı 18’den 8’e indirilmişti. Konut teslimlerinde de KDV oranlarında indirime gidilmişti.



Konut satım sözleşmelerinde Damga Vergisi de geçici olarak kaldırılmıştı.



Taşınmazların devirlerinde alıcı ve satıcıdan (yüzde 2 + yüzde 2) yüzde 4 oranında alınan tapu harcı da geçici olarak yüzde 3’e (yüzde 1,5 + yüzde 1,5) düşürülmüştü.



Tümü için Ekim ayından sonra tekrar önceki vergi oranları geçerli hale geliyor.