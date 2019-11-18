Hangi mÃ¼lk sahipleri ne kadar â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™ Ã¶deyecek?

Yeni vergi paketi mecliste komisyondan geçti, genel kurulda görüÅŸülmeye devam ediliyorâ€¦ Paketin içindeki yeni vergilerden birisi de â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™. Emlak vergisi ödemekle mükellef olan konut sahipleri, eÄŸer taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n deÄŸeri 5 milyon lirayÄ± da geçiyorsa, deÄŸerli konut vergisini de ilaveten ödeyecekler.
MÃ¼lk sahipleri iÃ§in en Ã§ok merak edilen konular tabi ki; yeni verginin oranÄ±, beyan ve Ã¶deme zamanÄ±, muafiyetten kimlerin yararlanabileceÄŸi, konutun deÄŸerinin nasÄ±l belirleneceÄŸiâ€¦
â€˜DeÄŸerli konut vergisininâ€™ merak edilen tÃ¼m yÃ¶nlerini sÄ±rasÄ±yla aÃ§Ä±klÄ±yoruzâ€¦
DeÄŸeri kim belirliyor?
Yeni konut vergisiyle beraber konutlar iÃ§in yeni bir deÄŸer belirleme sÃ¼reci daha baÅŸlÄ±yorâ€¦ MÃ¼lk sahipleri zaten konutlarÄ± iÃ§in emlak vergisi deÄŸerini ve yÄ±ldan yÄ±la yapÄ±lan deÄŸer gÃ¼ncellemelerini izliyorlardÄ±â€¦ Åžimdi yeni bir deÄŸer daha ortaya Ã§Ä±kacak ve Ã¶zellikle mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n deÄŸeri 5 milyon lirayÄ± aÅŸacak mÃ¼lk sahipleri bu yeni deÄŸerleri de izleyerek kendi konutlarÄ±nÄ±n â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™ kapsamÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemeleri gerekecek.Â En kritik soru ÅŸu:ÂDeÄŸeri kim belirliyor: Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya yetkilendirdiÄŸi deÄŸerleme ÅŸirketleri tarafÄ±ndan yapÄ±lacak deÄŸerleme. Gayrimenkullerin deÄŸerinin; Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n internet sitesinde ilan edileceÄŸi ve ilgilisine ayrÄ±ca tebliÄŸ edileceÄŸi belirtiliyor yasa teklifinde. TebliÄŸ tarihinden itibaren on beÅŸinci gÃ¼nÃ¼n sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne itiraz edilmeyen konutlarÄ±n deÄŸerinin kesinleÅŸeceÄŸi de belirtiliyor.
Â SÃ¼resinde yapÄ±lan itirazlarÄ±n, on beÅŸ gÃ¼n iÃ§inde deÄŸerlendirilerek sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± ve kesinleÅŸen deÄŸerin yine ilan edileceÄŸi ve ilgilisine tebliÄŸ edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce belirlenen bir deÄŸerin bulunmamasÄ± durumunda ise bina emlak vergi deÄŸeri esas alÄ±narak vergilendirme iÅŸlemleri yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor.
MÃ¼kellefiyet ne zaman baÅŸlÄ±yor?
TaÅŸÄ±nmazÄ±n emlak vergisine esas deÄŸeri veya Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce belirlenecek deÄŸerinin en az 5 milyon lira olarak belirlenmiÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Bu belirlemenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihi takip eden yÄ±ldan itibaren mÃ¼kellefiyet baÅŸlÄ±yor.Â
Yeni verginin mÃ¼kellefi kim?
DeÄŸerli konut vergisini; konutlarÄ±n sahipleri, varsa intifa (kullanÄ±m) hakkÄ± sahipleri Ã¶deyecek.
Konuta paylÄ± mÃ¼lkiyet hÃ¢linde sahip olanlar, hisseleri oranÄ±nda mÃ¼kellef kabul ediliyor. ElbirliÄŸi mÃ¼lkiyette sahipleri vergiden mÃ¼teselsilen (zincirleme olarak) sorumlu oluyorlar.
Vergi nasÄ±l hesaplanacak?
Verginin matrahÄ±, emlak vergi deÄŸeri ve Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce belirlenen deÄŸerden hangisi yÃ¼ksekse, yÃ¼ksek olan dikkate alÄ±nacak.
DEÄžERLÄ° KONUT VERGÄ°SÄ° ORANLARI
Konut DeÄŸeriÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Verginin OranÄ±
5 milyon TL ile 7, 5 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 3
7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 6
10.000.001 TLâ€™yi aÅŸanlar iÃ§in........... Binde 10
Ã–rneÄŸin; deÄŸeri 6 milyon lira olarak belirlenen bir konut iÃ§in binde 3 oranÄ±nda vergi Ã¶denecek. Bu da 18 bin lira olarak hesaplanacak.
Beyanname ne zaman verilecek? Ã–deme nasÄ±l yapÄ±lacak?
Konutun deÄŸerinin 5 milyon lirayÄ± aÅŸmasÄ±nÄ± takip eden yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nÄ±n 20â€™nci gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar beyanname ile beyan edilecek.
Ã–deme iÃ§in iki taksit Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Beyannamenin verildiÄŸi ÅŸubat ayÄ±nda ve aÄŸustos ayÄ±nda iki eÅŸit taksitte.
Kimler vergiden muaf?
Tek konutu olanlardan; hiÃ§bir geliri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeleyenler ve emekliler (gelirleri yalnÄ±zca SGKâ€™dan aldÄ±klarÄ± emekli maaÅŸÄ±ndan ibaret olanlar) vergiden muaf tutuluyor. (Tek meskene hisse ile sahip olanlar, muafiyet ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorlarsa, bu hisseler iÃ§in de muafiyetten yine yararlanÄ±labilecek.)
Esas faaliyet konusu bina inÅŸasÄ± olanlarÄ±n iÅŸletmelerine kayÄ±tlÄ± bulunan ve henÃ¼z ilk satÄ±ÅŸa, devir ve temlike konu edilmemiÅŸ yeni inÅŸa edilen konutlar da (arsa karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat iÅŸlerinde sÃ¶zleÅŸme gereÄŸi taahhÃ¼t iÅŸini Ã¼stlenen mÃ¼teahhide kalan mesken nitelikli taÅŸÄ±nmazlar dahil) vergiden muaf tutuluyor.
Tapu harcÄ±nÄ±n matrahÄ± da deÄŸiÅŸiyor.
DeÄŸerli konut vergisi; deÄŸeri 5 milyon lirayÄ± aÅŸan kÄ±sÄ±tlÄ± sayÄ±da konut sahiplerini ilgilendirirken, tapu harcÄ±nÄ±n matrahÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklik alÄ±m satÄ±ma konu tÃ¼m taÅŸÄ±nmazlarÄ± ilgilendiriyor. Tapu harcÄ± hali hazÄ±rda; emlak vergi deÄŸerinden az olmamak Ã¼zere gerÃ§ek alÄ±m satÄ±m deÄŸeri Ã¼zerinden hesaplanÄ±yor.
Åžimdi; Ã¶ngÃ¶rÃ¼len dÃ¼zenlemeyle, harca esas tutar iÃ§in, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce yapÄ±lan veya yaptÄ±rÄ±lan deÄŸerlemenin de dikkate alÄ±nacaÄŸÄ± belirtiliyor. Emlak vergi deÄŸeri ve genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e yeni belirlenecek deÄŸerin her ikisi birden taÅŸÄ±nmaz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda dikkate alÄ±narak bu deÄŸerlerden daha az tutarda harÃ§ matrahÄ± olamayacak. Â
Tapu harcÄ± matrahÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±na yÃ¶nelik ayrÄ±ntÄ±larÄ±, yeni yasal dÃ¼zenlemenin kesinleÅŸen son hali Ã¼zerinden ayrÄ±ca ele alacaÄŸÄ±z.
Â
Hangi mÃ¼lk sahipleri ne kadar â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™ Ã¶deyecek?
Yeni vergi paketi mecliste komisyondan geçti, genel kurulda görüÅŸülmeye devam ediliyorâ€¦ Paketin içindeki yeni vergilerden birisi de â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™. Emlak vergisi ödemekle mükellef olan konut sahipleri, eÄŸer taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n deÄŸeri 5 milyon lirayÄ± da geçiyorsa, deÄŸerli konut vergisini de ilaveten ödeyecekler.
MÃ¼lk sahipleri iÃ§in en Ã§ok merak edilen konular tabi ki; yeni verginin oranÄ±, beyan ve Ã¶deme zamanÄ±, muafiyetten kimlerin yararlanabileceÄŸi, konutun deÄŸerinin nasÄ±l belirleneceÄŸiâ€¦
â€˜DeÄŸerli konut vergisininâ€™ merak edilen tÃ¼m yÃ¶nlerini sÄ±rasÄ±yla aÃ§Ä±klÄ±yoruzâ€¦
DeÄŸeri kim belirliyor?
Yeni konut vergisiyle beraber konutlar iÃ§in yeni bir deÄŸer belirleme sÃ¼reci daha baÅŸlÄ±yorâ€¦ MÃ¼lk sahipleri zaten konutlarÄ± iÃ§in emlak vergisi deÄŸerini ve yÄ±ldan yÄ±la yapÄ±lan deÄŸer gÃ¼ncellemelerini izliyorlardÄ±â€¦ Åžimdi yeni bir deÄŸer daha ortaya Ã§Ä±kacak ve Ã¶zellikle mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n deÄŸeri 5 milyon lirayÄ± aÅŸacak mÃ¼lk sahipleri bu yeni deÄŸerleri de izleyerek kendi konutlarÄ±nÄ±n â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™ kapsamÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemeleri gerekecek.Â En kritik soru ÅŸu:ÂDeÄŸeri kim belirliyor: Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya yetkilendirdiÄŸi deÄŸerleme ÅŸirketleri tarafÄ±ndan yapÄ±lacak deÄŸerleme. Gayrimenkullerin deÄŸerinin; Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n internet sitesinde ilan edileceÄŸi ve ilgilisine ayrÄ±ca tebliÄŸ edileceÄŸi belirtiliyor yasa teklifinde. TebliÄŸ tarihinden itibaren on beÅŸinci gÃ¼nÃ¼n sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne itiraz edilmeyen konutlarÄ±n deÄŸerinin kesinleÅŸeceÄŸi de belirtiliyor.
Â SÃ¼resinde yapÄ±lan itirazlarÄ±n, on beÅŸ gÃ¼n iÃ§inde deÄŸerlendirilerek sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± ve kesinleÅŸen deÄŸerin yine ilan edileceÄŸi ve ilgilisine tebliÄŸ edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce belirlenen bir deÄŸerin bulunmamasÄ± durumunda ise bina emlak vergi deÄŸeri esas alÄ±narak vergilendirme iÅŸlemleri yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor.
MÃ¼kellefiyet ne zaman baÅŸlÄ±yor?
TaÅŸÄ±nmazÄ±n emlak vergisine esas deÄŸeri veya Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce belirlenecek deÄŸerinin en az 5 milyon lira olarak belirlenmiÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Bu belirlemenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihi takip eden yÄ±ldan itibaren mÃ¼kellefiyet baÅŸlÄ±yor.Â
Yeni verginin mÃ¼kellefi kim?
DeÄŸerli konut vergisini; konutlarÄ±n sahipleri, varsa intifa (kullanÄ±m) hakkÄ± sahipleri Ã¶deyecek.
Konuta paylÄ± mÃ¼lkiyet hÃ¢linde sahip olanlar, hisseleri oranÄ±nda mÃ¼kellef kabul ediliyor. ElbirliÄŸi mÃ¼lkiyette sahipleri vergiden mÃ¼teselsilen (zincirleme olarak) sorumlu oluyorlar.
Vergi nasÄ±l hesaplanacak?
Verginin matrahÄ±, emlak vergi deÄŸeri ve Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce belirlenen deÄŸerden hangisi yÃ¼ksekse, yÃ¼ksek olan dikkate alÄ±nacak.
DEÄžERLÄ° KONUT VERGÄ°SÄ° ORANLARI
Konut DeÄŸeriÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Verginin OranÄ±
5 milyon TL ile 7, 5 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 3
7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 6
10.000.001 TLâ€™yi aÅŸanlar iÃ§in........... Binde 10
Ã–rneÄŸin; deÄŸeri 6 milyon lira olarak belirlenen bir konut iÃ§in binde 3 oranÄ±nda vergi Ã¶denecek. Bu da 18 bin lira olarak hesaplanacak.
Beyanname ne zaman verilecek? Ã–deme nasÄ±l yapÄ±lacak?
Konutun deÄŸerinin 5 milyon lirayÄ± aÅŸmasÄ±nÄ± takip eden yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nÄ±n 20â€™nci gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar beyanname ile beyan edilecek.
Ã–deme iÃ§in iki taksit Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Beyannamenin verildiÄŸi ÅŸubat ayÄ±nda ve aÄŸustos ayÄ±nda iki eÅŸit taksitte.
Kimler vergiden muaf?
Tek konutu olanlardan; hiÃ§bir geliri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeleyenler ve emekliler (gelirleri yalnÄ±zca SGKâ€™dan aldÄ±klarÄ± emekli maaÅŸÄ±ndan ibaret olanlar) vergiden muaf tutuluyor. (Tek meskene hisse ile sahip olanlar, muafiyet ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorlarsa, bu hisseler iÃ§in de muafiyetten yine yararlanÄ±labilecek.)
Esas faaliyet konusu bina inÅŸasÄ± olanlarÄ±n iÅŸletmelerine kayÄ±tlÄ± bulunan ve henÃ¼z ilk satÄ±ÅŸa, devir ve temlike konu edilmemiÅŸ yeni inÅŸa edilen konutlar da (arsa karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat iÅŸlerinde sÃ¶zleÅŸme gereÄŸi taahhÃ¼t iÅŸini Ã¼stlenen mÃ¼teahhide kalan mesken nitelikli taÅŸÄ±nmazlar dahil) vergiden muaf tutuluyor.
Tapu harcÄ±nÄ±n matrahÄ± da deÄŸiÅŸiyor.
DeÄŸerli konut vergisi; deÄŸeri 5 milyon lirayÄ± aÅŸan kÄ±sÄ±tlÄ± sayÄ±da konut sahiplerini ilgilendirirken, tapu harcÄ±nÄ±n matrahÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklik alÄ±m satÄ±ma konu tÃ¼m taÅŸÄ±nmazlarÄ± ilgilendiriyor. Tapu harcÄ± hali hazÄ±rda; emlak vergi deÄŸerinden az olmamak Ã¼zere gerÃ§ek alÄ±m satÄ±m deÄŸeri Ã¼zerinden hesaplanÄ±yor.
Åžimdi; Ã¶ngÃ¶rÃ¼len dÃ¼zenlemeyle, harca esas tutar iÃ§in, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce yapÄ±lan veya yaptÄ±rÄ±lan deÄŸerlemenin de dikkate alÄ±nacaÄŸÄ± belirtiliyor. Emlak vergi deÄŸeri ve genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e yeni belirlenecek deÄŸerin her ikisi birden taÅŸÄ±nmaz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda dikkate alÄ±narak bu deÄŸerlerden daha az tutarda harÃ§ matrahÄ± olamayacak. Â
Tapu harcÄ± matrahÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±na yÃ¶nelik ayrÄ±ntÄ±larÄ±, yeni yasal dÃ¼zenlemenin kesinleÅŸen son hali Ã¼zerinden ayrÄ±ca ele alacaÄŸÄ±z.
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