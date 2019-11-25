Emlak vergisinde son bir hafta

Emlak vergisinin ilk taksiti (mart ayÄ±ndan) mayÄ±s sonuna kadar ödenebiliyor. Ä°kinci taksit içinse son bir hafta artÄ±k. Son ödeme günü (30 KasÄ±m) cumartesiye denk geldiÄŸinden, 2 AralÄ±k pazartesi günü de, gecikme zammÄ± olmadan ikinci taksit ödenebilecek.
Emlak vergisinin son Ã¶deme sÃ¼resini geÃ§irenler, aylÄ±k yÃ¼zde 2 oranÄ±nda gecikme zammÄ± Ã¶demek zorunda kalacaklar. (2 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan 1592 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±)
Konut sahipleri, emlak vergi deÄŸerinin binde 1â€™i (bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde binde 2â€™si) oranÄ±nda, iÅŸyeri sahipleri emlak vergi deÄŸerinin binde 2â€™si (bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde binde 4â€™Ã¼) oranÄ±nda emlak vergisi Ã¶dÃ¼yorlar.Â Â
Hangi mÃ¼lk sahipleri vergi Ã¶demiyor?
BazÄ± mÃ¼lk sahipleriyse emlak vergisi Ã¶demiyorlar. Tek konutu olan; 1-Ev hanÄ±mlarÄ± ve iÅŸsizler, 2- Emekliler, 3- Engelliler, 4- Gaziler, 5-Åžehitlerin dul ve yetimleri sÄ±fÄ±r oranlÄ± emlak vergisi avantajÄ±ndan yararlanabiliyor. (Konutun en fazla 200 metrekare olmasÄ± gerekiyor.) Konutun bulunduÄŸu ilÃ§e belediyesine baÅŸvurularak emlak vergisi Ã¶deme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ kaldÄ±rÄ±labiliyor.
Ev hanÄ±mlarÄ± ve iÅŸsizler, gelirleri de yoksa tek konutlarÄ± iÃ§in emlak vergisi (indirimli-sÄ±fÄ±r oranlÄ±) Ã¶demiyorlar. Emeklilerin; emekli maaÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gelirlerinin olmamasÄ± gerekiyor avantajdan yararlanmak iÃ§in... 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde, 34 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradÄ±) elde edilen gelir varsa yine 2019 emlak vergisi iÃ§in avantajdan yararlanÄ±labiliyor...
Emlak Vergisi YasasÄ±â€™na gÃ¶re sanayici iÅŸletmelere de vergi avantajÄ± tanÄ±nÄ±yor. Organize sanayi bÃ¶lgeleri, serbest bÃ¶lgeler, endÃ¼stri bÃ¶lgeleri, teknoloji geliÅŸtirme bÃ¶lgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti uygulanÄ±yor.
Konutlara yeni deÄŸer tespiti geliyor.
Ã–ncelikle hali hazÄ±rda; emlak vergi deÄŸerinin-rayiÃ§ deÄŸerin nasÄ±l hesaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayalÄ±m: RayiÃ§ deÄŸer;
(konut ve iÅŸyerleri iÃ§in) arsa (payÄ±) deÄŸeri ve bina deÄŸerinin toplamÄ±ndan oluÅŸuyor. Emlak vergisi hesaplamasÄ±, bu rayiÃ§ deÄŸere binde 1 ve binde 2 oranlarÄ± (bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde yÃ¼zde yÃ¼z artÄ±rÄ±mlÄ±) uygulanarak hesaplanÄ±yor.
Her dÃ¶rt yÄ±lda bir â€˜takdir komisyonlarÄ±â€™ tÃ¼m mÃ¼lklerin arsa deÄŸerlerini yeniden belirliyor. GeÃ§en yÄ±lki (2018) arsa deÄŸerleri takdir komisyonlarÄ± tarafÄ±ndan (2017 yÄ±lÄ±nda) belirlenmiÅŸti. Takdir komisyonlarÄ±na; belediyeden, Maliyeâ€™den, tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, ticaret odasÄ±ndan, ilgili muhtarlÄ±klardan... Ã¼yeler katÄ±lÄ±yor. 2018 iÃ§in belirlenen deÄŸerin Ã¼zerine, yeniden deÄŸerleme oranÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± (%11,865) eklenerek 2019 deÄŸerleri otomatik belirlenmiÅŸti. Takip eden iki yÄ±l iÃ§in de (2020 ve 2021) mÃ¼lklerin rayiÃ§ deÄŸerleri otomatik olarak yeniden belirlenecek.
Åžimdi; mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len yasa teklifiyle mÃ¼lkler iÃ§in yeni bir deÄŸer daha belirleniyor. Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce belirlenecek yeni deÄŸer, emlak vergisi hesabÄ±nda dikkate alÄ±nmayacak olsa da, mÃ¼lk sahiplerini yine etkileyebilecek.Â Yeni yasalaÅŸan â€˜deÄŸerli konut vergisininâ€™ mÃ¼kellefleri bu yeni deÄŸer Ã¼zerinden belirlenecek. 5 milyon liradan daha deÄŸerli konutlar iÃ§in emlak vergisine ilaveten â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™ Ã¶denecek.Â Â Â Â Â
DeÄŸerli konut vergisi, emlak vergi deÄŸeri ve Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne belirlenen deÄŸerden hangisi yÃ¼ksekse onun Ã¼zerinden Ã¶denecek.
Vergi, mÃ¼lkÃ¼n deÄŸeri Ã¼zerinden artan oranlÄ± hesaplanacak.
5 milyon TL ile 7, 5 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 3,
7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 6,Â
10.000.001 TLâ€™yi aÅŸanlar iÃ§in... Binde 10Â Â Â Â Â Â Â Â
Tapu harcÄ±nÄ±n matrahÄ±nÄ±n belirlenmesinde de bu yeni deÄŸerin dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yasa teklifinin ilgili maddeleri ise (md. 30 ve md. 31) meclis genel kurulunda teklif metninden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla tapu harcÄ± yine aynÄ± yÃ¶ntemle hesaplanacak, emlak vergi deÄŸerinden az olmamak Ã¼zere beyan edilen alÄ±m satÄ±m deÄŸeri Ã¼zerinden hesaplanmaya devam edilecek.
Emlak vergisinde son bir hafta
Emlak vergisinin ilk taksiti (mart ayÄ±ndan) mayÄ±s sonuna kadar ödenebiliyor. Ä°kinci taksit içinse son bir hafta artÄ±k. Son ödeme günü (30 KasÄ±m) cumartesiye denk geldiÄŸinden, 2 AralÄ±k pazartesi günü de, gecikme zammÄ± olmadan ikinci taksit ödenebilecek.
Emlak vergisinin son Ã¶deme sÃ¼resini geÃ§irenler, aylÄ±k yÃ¼zde 2 oranÄ±nda gecikme zammÄ± Ã¶demek zorunda kalacaklar. (2 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan 1592 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±)
Konut sahipleri, emlak vergi deÄŸerinin binde 1â€™i (bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde binde 2â€™si) oranÄ±nda, iÅŸyeri sahipleri emlak vergi deÄŸerinin binde 2â€™si (bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde binde 4â€™Ã¼) oranÄ±nda emlak vergisi Ã¶dÃ¼yorlar.Â Â
Hangi mÃ¼lk sahipleri vergi Ã¶demiyor?
BazÄ± mÃ¼lk sahipleriyse emlak vergisi Ã¶demiyorlar. Tek konutu olan; 1-Ev hanÄ±mlarÄ± ve iÅŸsizler, 2- Emekliler, 3- Engelliler, 4- Gaziler, 5-Åžehitlerin dul ve yetimleri sÄ±fÄ±r oranlÄ± emlak vergisi avantajÄ±ndan yararlanabiliyor. (Konutun en fazla 200 metrekare olmasÄ± gerekiyor.) Konutun bulunduÄŸu ilÃ§e belediyesine baÅŸvurularak emlak vergisi Ã¶deme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ kaldÄ±rÄ±labiliyor.
Ev hanÄ±mlarÄ± ve iÅŸsizler, gelirleri de yoksa tek konutlarÄ± iÃ§in emlak vergisi (indirimli-sÄ±fÄ±r oranlÄ±) Ã¶demiyorlar. Emeklilerin; emekli maaÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gelirlerinin olmamasÄ± gerekiyor avantajdan yararlanmak iÃ§in... 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde, 34 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradÄ±) elde edilen gelir varsa yine 2019 emlak vergisi iÃ§in avantajdan yararlanÄ±labiliyor...
Emlak Vergisi YasasÄ±â€™na gÃ¶re sanayici iÅŸletmelere de vergi avantajÄ± tanÄ±nÄ±yor. Organize sanayi bÃ¶lgeleri, serbest bÃ¶lgeler, endÃ¼stri bÃ¶lgeleri, teknoloji geliÅŸtirme bÃ¶lgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti uygulanÄ±yor.
Konutlara yeni deÄŸer tespiti geliyor.
Ã–ncelikle hali hazÄ±rda; emlak vergi deÄŸerinin-rayiÃ§ deÄŸerin nasÄ±l hesaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayalÄ±m: RayiÃ§ deÄŸer;
(konut ve iÅŸyerleri iÃ§in) arsa (payÄ±) deÄŸeri ve bina deÄŸerinin toplamÄ±ndan oluÅŸuyor. Emlak vergisi hesaplamasÄ±, bu rayiÃ§ deÄŸere binde 1 ve binde 2 oranlarÄ± (bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde yÃ¼zde yÃ¼z artÄ±rÄ±mlÄ±) uygulanarak hesaplanÄ±yor.
Her dÃ¶rt yÄ±lda bir â€˜takdir komisyonlarÄ±â€™ tÃ¼m mÃ¼lklerin arsa deÄŸerlerini yeniden belirliyor. GeÃ§en yÄ±lki (2018) arsa deÄŸerleri takdir komisyonlarÄ± tarafÄ±ndan (2017 yÄ±lÄ±nda) belirlenmiÅŸti. Takdir komisyonlarÄ±na; belediyeden, Maliyeâ€™den, tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, ticaret odasÄ±ndan, ilgili muhtarlÄ±klardan... Ã¼yeler katÄ±lÄ±yor. 2018 iÃ§in belirlenen deÄŸerin Ã¼zerine, yeniden deÄŸerleme oranÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± (%11,865) eklenerek 2019 deÄŸerleri otomatik belirlenmiÅŸti. Takip eden iki yÄ±l iÃ§in de (2020 ve 2021) mÃ¼lklerin rayiÃ§ deÄŸerleri otomatik olarak yeniden belirlenecek.
Åžimdi; mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len yasa teklifiyle mÃ¼lkler iÃ§in yeni bir deÄŸer daha belirleniyor. Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce belirlenecek yeni deÄŸer, emlak vergisi hesabÄ±nda dikkate alÄ±nmayacak olsa da, mÃ¼lk sahiplerini yine etkileyebilecek.Â Yeni yasalaÅŸan â€˜deÄŸerli konut vergisininâ€™ mÃ¼kellefleri bu yeni deÄŸer Ã¼zerinden belirlenecek. 5 milyon liradan daha deÄŸerli konutlar iÃ§in emlak vergisine ilaveten â€˜deÄŸerli konut vergisiâ€™ Ã¶denecek.Â Â Â Â Â
DeÄŸerli konut vergisi, emlak vergi deÄŸeri ve Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne belirlenen deÄŸerden hangisi yÃ¼ksekse onun Ã¼zerinden Ã¶denecek.
Vergi, mÃ¼lkÃ¼n deÄŸeri Ã¼zerinden artan oranlÄ± hesaplanacak.
5 milyon TL ile 7, 5 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 3,
7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasÄ±nda ise Binde 6,Â
10.000.001 TLâ€™yi aÅŸanlar iÃ§in... Binde 10Â Â Â Â Â Â Â Â
Tapu harcÄ±nÄ±n matrahÄ±nÄ±n belirlenmesinde de bu yeni deÄŸerin dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yasa teklifinin ilgili maddeleri ise (md. 30 ve md. 31) meclis genel kurulunda teklif metninden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla tapu harcÄ± yine aynÄ± yÃ¶ntemle hesaplanacak, emlak vergi deÄŸerinden az olmamak Ã¼zere beyan edilen alÄ±m satÄ±m deÄŸeri Ã¼zerinden hesaplanmaya devam edilecek.