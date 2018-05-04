Emeklilerde emlak vergisi avantajÄ±

ÇarÅŸamba günü emlak vergisi oranlarÄ±nÄ± ve kimlerin â€˜sÄ±fÄ±r oranlÄ±â€™ emlak vergisi avantajÄ±ndan yararlanabileceÄŸinden bahsetmiÅŸtik. Dün; ev hanÄ±mÄ±, iÅŸsizler ve engellilere tanÄ±nan avantajla ilgili sorularÄ± cevapladÄ±k. Bugün, emeklilerin yararlanabileceÄŸi emlak vergisi avantajÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla ele alÄ±yoruz...

1- Hangi emekliler emlak vergisi Ã¶demeyecek?

Kanunla kurulan Sosyal GÃ¼venlik KurumlarÄ±ndan (Emekli SandÄ±ÄŸÄ±, SSK, BaÄŸ-Kur emeklileri) aldÄ±ÄŸÄ± aylÄ±ktan baÅŸka geliri olmayan emekliler, â€˜brÃ¼t 200 metrekareyi aÅŸmayan tek konutlarÄ± iÃ§inâ€™ indirimli bina vergisi (sÄ±fÄ±r oranlÄ±) imkÃ¢nÄ±ndan yararlanabiliyorlar.

2- Emekliyim baÅŸka iÅŸte de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum vergi var mÄ±?

Emekli maaÅŸÄ±na ilaveten yeni gelir elde etmeye baÅŸlayanlar emlak vergisini Ã¶demek zorunda. Ancak faiz ve repo vb gelirler iÃ§in durum farklÄ±. 2017â€™de elde edilen mevduat faizi ve repo benzeri geliri (menkul sermaye iradÄ±) 30.000 TLâ€™ye kadarsa bu durum tek konut iÃ§in tanÄ±nan emlak vergisi avantajÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmÄ±yor, 2018â€™de emlak vergisi Ã¶denmiyor.

3- Emekliyim, iki ayrÄ± konutta hissem var, vergi var mÄ±?

Ä°ki ayrÄ± konut sahipliÄŸi olunca her durumda her iki konut iÃ§in de vergi Ã¶denecek. ToplamlarÄ± 200 metrekarenin altÄ±nda da olsa, 200 metrekareyi de geÃ§se fark etmiyor.

4- Kendi emekli maaÅŸÄ±m var, eÅŸimden Ã¶lÃ¼m aylÄ±ÄŸÄ± da baÄŸlandÄ±. Vergi Ã¶deyecek miyim?

Sosyal GÃ¼venlik Kurumundan alÄ±nan emekli maaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra eÅŸten dolayÄ± da Ã¶lÃ¼m aylÄ±ÄŸÄ± alÄ±nmasÄ± durumunda yukarÄ±da belirtilen diÄŸer ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak kaydÄ±yla indirimli (sÄ±fÄ±r oranlÄ±) bina vergisi avantajÄ±ndan yararlanÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n. (Ä°zmir Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 17 Temmuz 2012 tarih ve 686 sayÄ±lÄ± Ã¶zelge.)

5- Almanyaâ€™dan emekli maaÅŸÄ± alÄ±yorum, emlak vergisi Ã¶deyecek miyim?

TÃ¼rkiyeâ€™deki sosyal gÃ¼venlik kurumlarÄ±ndan emekli aylÄ±ÄŸÄ± alÄ±nmasÄ± durumunda indirimli (sÄ±fÄ±r oranlÄ±) bina vergisi uygulamasÄ±ndan yararlanÄ±labilir. Almanyaâ€™daki bir sosyal gÃ¼venlik kurumundan aylÄ±k alÄ±nmasÄ± durumunda indirimli (sÄ±fÄ±r) bina vergisi uygulamasÄ±ndan yararlanÄ±lamÄ±yor (Mersin Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 22 Mart 2013 tarih ve 31 sayÄ±lÄ± Ã¶zelge).

6- Emekliyim, kendi evimi kiraya verdim, kendim de kiradayÄ±m. Emlak vergisi Ã¶deyecek miyim?

Emekli maaÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkaca bir geliri olmayanÄ±n sahip olduÄŸu tek konutu kiraya verip kendisi de kirada oturmasÄ± durumunda indirimli vergi oranÄ±ndan yararlanabilir. (Ankara Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 14 Mart 2012 tarih ve 358 sayÄ±lÄ± Ã¶zelge). Emeklinin, kendi tek evini kiraya verip eÅŸine, oÄŸluna ya da kÄ±zÄ±na ait evde oturduÄŸunda ise indirimli emlak vergisinden yararlanamÄ±yor.

7- Evimden hariÃ§ gelir getirmeyen arsam da var, avantajÄ±m kayboluyor mu?

Konutu olup ayrÄ±ca -gelir elde etmediÄŸi- arazisi de olan emekli, 200 metrekareyi geÃ§meyen tek konutu iÃ§in emlak vergisi avantajÄ±ndan yararlanabilir. MÃ¼kelleflerin gelir getirmeyen iÅŸyeri, arsa ve araziye sahip olmalarÄ±, indirimli vergi oranÄ±ndan yararlanmalarÄ±na engel teÅŸkil etmiyor. ( Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Mart 2011 tarih ve 032-52 sayÄ±lÄ± Ã¶zelge)

8- Emekli, yazlÄ±ÄŸÄ±nda daimi oturuyorsa vergi var mÄ±?

Emeklinin kendine ait tek mÃ¼lkÃ¼ de olsa normalde yazlÄ±k iÃ§in emlak vergisi Ã¶denme zorunluluÄŸu var. Ancak emekli, yazlÄ±ÄŸÄ±nda daimi ikamet ediyorsa ve bu onun tek konutu ise (200 metrekareyi de geÃ§miyorsa) indirimli (sÄ±fÄ±r oranlÄ±) emlak vergisi avantajÄ±ndan yararlanabiliyor. Belediyelerin; vergi avantajÄ±nÄ± uygulamak iÃ§in, mÃ¼kelleflerden bildirim (beyan ve taahhÃ¼t) dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkaca bir belge istememeleri de gerekiyor (GÄ°B MuÄŸla Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 17 Åžubat 2016 tarih 15 sayÄ±lÄ± Ã¶zelgesi).

9- Lojmanda oturuyorum, evimi kiraya da vermedim, vergisi var mÄ±?Â

Emekli aylÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda geliri olmayanlar; kira geliri elde etmediÄŸi boÅŸta olan 200 metrekareyi geÃ§meyen tek konut iÃ§in emlak vergisi Ã¶demez. EÅŸinin gÃ¶revinden dolayÄ± lojmanda oturan ve kendi adÄ±na olan konutundan kira geliri de etmeyenler de bu konutu iÃ§in emlak vergisi Ã¶demez. (Kayseri Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 21 Mart 2011 tarih ve 20-25-19 no.luÃ¶zelge).Â Not: ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k yazÄ± dizimizde; tarih ve sayÄ±sÄ±na yer verdiÄŸimiz Ã¶zelgelerin tam metinleri vergidoktoru.com.tr internet adresinden gÃ¶rÃ¼lebilir.

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