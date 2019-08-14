Elektronik sporda vergi daha yüksek

ELEKTRONİK spor oyuncularından önce, sporcuların vergilendirilmesinden bahsetmek gerekiyor.
Hatta sporculardan önce de, ücretlilerin vergilendirilmesinden bahsetmek gerekiyor. Sporcular da ücretli sayılıyor çünkü. Ücretlilerin vergilendirilmesi malum. Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre artan oranlı olarak vergilendiriliyor. Yılın başında yüzde 15 olarak başlayan vergi oranı, yıl içi elde edilen ücret gelirlerinin belirli limitleri aşmasıyla yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35’e kadar çıkmakta. Sporcular da ücretli sayılmasına rağmen özel bir yasa maddesiyle (GVK geçici 72.nci Md.) tek bir orandan vergilendiriliyor. En üst ligdeki profesyonel sporcuların (süper lig futbolcuları gibi…) brüt kazançları üzerinden yüzde 15 oranında vergi kesiliyor. Daha alt liglerde verginin oranı 5’er puan daha azalıyor: En üst altı ligdekiler için (1.nci futbol ligi) yüzde 10, diğer liglerde ise yüzde 5 oranında vergi hesaplanıyor.
MUHTEMELEN ERTELENECEK
Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler üzerinden de yüzde 5 vergi hesaplanıyor. Sporcuları, ücretlilerden-çalışanlardan ayıran bu özel madde aslında geçici bir düzenleme. (GVK Geçici Md.72) Ve süresi de bu yıl sonunda doluyor. Ancak önceki yıllarda ertelendiği gibi, muhtemelen yılın sonu gelmeden yeniden süresi uzatılacak. Avantajlı vergi oranı sporcular için geçici olarak da olsa devam ettirilecek.
Şimdi; elektronik spor oyuncularının durumuna bakalım. Elektronik sporun da federasyonu ve branşları var. Ve tabi spor kulüpleri ve sporcuları var. E-spor kulüpleri aktif olarak lisanslı turnuvalara da katılıp sanal ligler de mücadele de ediyorlar. E-spor takımında yer alan oyuncuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş e-sporcu lisansları da mevcut. Lisanslarında spor dalı olarak da “Dijital Oyunlar” yazıyor.
YARARLANAMIYORLAR
Dolayısıyla eksik yok, kağıt üstünde her şey tamam, lisanslı yeni nesil sporcuların sayısı her geçen gün daha da artıyor. E-sporun dışında olanlar için yeni ve anlaşılması güç gelebilir evet ama onlar da sporcu. Yalnızca sporun yapıldığı alan farklı. Sanal alemde; bilgisayar, konsol ve mobil platformlar üzerinden spor yapılıyor. Çevrimiçi ve çevrimdışı bireysel ve takım olarak çok oyunculu bir faaliyet gerçekleşiyor.
Ve kritik sorunun cevabı: E-spor oyuncuları diğer sporcular gibi sabit- düşük oranlı vergi avantajından yararlanamıyorlar. Maliye; e sporcuların, sporcular için düzenlenmiş özel maddeden (GVK Geçici Md.72) yararlanamayacağını, artan oranlı olarak, ücretliler gibi vergilendirilmesi gerektiğini belirtiyor. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 25 Temmuz 2019 Tarih ve 603722 sayılı özelge)
Dolayısıyla elektronik spor oyuncularına yapılacak ücret ödemeleri üzerinden güncelde hesaplanacak vergi oran ve tutarları şu şekilde hesaplanacak: Yıl içi toplam vergi matrahı 18 bin liraya kadar yüzde 15, 18 bin lirayı aştığında (40 bin liraya kadar) aşan kısım için yüzde 20, 40 bin lirayı aştığında (148 bin liraya kadar) aşan kısım için yüzde 27 ve son olarak 148 bin lirayı aştığında yüzde 35 oranında verginin hesaplanıp Maliye’ye ödenmesi gerekiyor.
E-spor oyuncularının bu süreçten, yani hesaplamalardan ve Maliye’ye bildirim ve ödeme işlemlerinden direkt bir sorumluluğu bulunmuyor tabi ki. Tüm bu sürecin yasalara uygun olarak yürütülmesinden tamamen işverenleri (spor kulüpleri) sorumlu tutuluyor.
Elektronik sporda vergi daha yüksek
ELEKTRONİK spor oyuncularından önce, sporcuların vergilendirilmesinden bahsetmek gerekiyor.
Hatta sporculardan önce de, ücretlilerin vergilendirilmesinden bahsetmek gerekiyor. Sporcular da ücretli sayılıyor çünkü. Ücretlilerin vergilendirilmesi malum. Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre artan oranlı olarak vergilendiriliyor. Yılın başında yüzde 15 olarak başlayan vergi oranı, yıl içi elde edilen ücret gelirlerinin belirli limitleri aşmasıyla yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35’e kadar çıkmakta. Sporcular da ücretli sayılmasına rağmen özel bir yasa maddesiyle (GVK geçici 72.nci Md.) tek bir orandan vergilendiriliyor. En üst ligdeki profesyonel sporcuların (süper lig futbolcuları gibi…) brüt kazançları üzerinden yüzde 15 oranında vergi kesiliyor. Daha alt liglerde verginin oranı 5’er puan daha azalıyor: En üst altı ligdekiler için (1.nci futbol ligi) yüzde 10, diğer liglerde ise yüzde 5 oranında vergi hesaplanıyor.
MUHTEMELEN ERTELENECEK
Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler üzerinden de yüzde 5 vergi hesaplanıyor. Sporcuları, ücretlilerden-çalışanlardan ayıran bu özel madde aslında geçici bir düzenleme. (GVK Geçici Md.72) Ve süresi de bu yıl sonunda doluyor. Ancak önceki yıllarda ertelendiği gibi, muhtemelen yılın sonu gelmeden yeniden süresi uzatılacak. Avantajlı vergi oranı sporcular için geçici olarak da olsa devam ettirilecek.
Şimdi; elektronik spor oyuncularının durumuna bakalım. Elektronik sporun da federasyonu ve branşları var. Ve tabi spor kulüpleri ve sporcuları var. E-spor kulüpleri aktif olarak lisanslı turnuvalara da katılıp sanal ligler de mücadele de ediyorlar. E-spor takımında yer alan oyuncuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş e-sporcu lisansları da mevcut. Lisanslarında spor dalı olarak da “Dijital Oyunlar” yazıyor.
YARARLANAMIYORLAR
Dolayısıyla eksik yok, kağıt üstünde her şey tamam, lisanslı yeni nesil sporcuların sayısı her geçen gün daha da artıyor. E-sporun dışında olanlar için yeni ve anlaşılması güç gelebilir evet ama onlar da sporcu. Yalnızca sporun yapıldığı alan farklı. Sanal alemde; bilgisayar, konsol ve mobil platformlar üzerinden spor yapılıyor. Çevrimiçi ve çevrimdışı bireysel ve takım olarak çok oyunculu bir faaliyet gerçekleşiyor.
Ve kritik sorunun cevabı: E-spor oyuncuları diğer sporcular gibi sabit- düşük oranlı vergi avantajından yararlanamıyorlar. Maliye; e sporcuların, sporcular için düzenlenmiş özel maddeden (GVK Geçici Md.72) yararlanamayacağını, artan oranlı olarak, ücretliler gibi vergilendirilmesi gerektiğini belirtiyor. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 25 Temmuz 2019 Tarih ve 603722 sayılı özelge)
Dolayısıyla elektronik spor oyuncularına yapılacak ücret ödemeleri üzerinden güncelde hesaplanacak vergi oran ve tutarları şu şekilde hesaplanacak: Yıl içi toplam vergi matrahı 18 bin liraya kadar yüzde 15, 18 bin lirayı aştığında (40 bin liraya kadar) aşan kısım için yüzde 20, 40 bin lirayı aştığında (148 bin liraya kadar) aşan kısım için yüzde 27 ve son olarak 148 bin lirayı aştığında yüzde 35 oranında verginin hesaplanıp Maliye’ye ödenmesi gerekiyor.
E-spor oyuncularının bu süreçten, yani hesaplamalardan ve Maliye’ye bildirim ve ödeme işlemlerinden direkt bir sorumluluğu bulunmuyor tabi ki. Tüm bu sürecin yasalara uygun olarak yürütülmesinden tamamen işverenleri (spor kulüpleri) sorumlu tutuluyor.