Devlet hangi madalyaya ne kadar ödül veriyor?

HERKES futbolu ve basketbolu konuşuyor... Son günlerde Milli Futbol takımı da Milli Basketbol takımı da kritik maçlar oynuyor. Futbol takımımız 2018 Dünya Kupası’na katılmak için, Basketbol takımımız ise Avrupa Şampiyonası’nda grubundan çıkabilmek için mücadele ediyor.

Üzerinden bir ay geçmedi henüz... Ağustos ayında dünya şampiyonasına katılıp madalyalarla dönen milli sporcularımız da var. Hak ettikleri kadar konuşulmadı başarıları da... Ağustos ayında; atletizm ve güreşte önemli başarılar elde edildi.

Atletizm’de bir ilk yaşandı... Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Ramil Guliyev 200 metre erkeklerde altın madalya kazandı. Ramil Guliyev, Türkiye’ye atletizmdeki ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Yasmani Copello Escobar'da erkekler 400 metre engellide gümüş madalya kazandı.

Güreşçilerimiz de Dünya Şampiyonası’ndan madalyalarla döndüler. Yasemin Adar (75 kg.), Türkiye tarihinde dünya şampiyonluğu kazanan ilk kadın güreşçimiz oldu. 48 kiloda güreşen milli sporcu Evin Demirhan da bronz madalya kazandı. Erkekler serbest güreşte Taha Akgül (125 kg.) gümüş, Soner Demirtaş (74 kg.) bronz madalya kazandı.

Greko Romen’de; altın madalya sayımız iki... Rıza Kayaalp (130 kg.) ve Metehan Başar (85 kg.)altın madalya kazandılar. Atakan Yüksel’de (66 kg.) bronz madalya kazandı.

HANGİ MADALYAYA NE KADAR ÖDÜL VERİLİYOR?

Ağustos ayındaki başarılarından dolayı kürsüye çıkan tüm sporcularımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Diğer yandan bu başarıların ödüllendirilmesi de gerekecek.

Hangi sporcuya devletin ne kadar ödül verebileceği yönetmelikle belirlenmiş durumda. “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliğe” göre (Md. 6) ;

Dünya şampiyonalarında;

- Birinci olan sporcuya 500 adet,

- İkinci olan sporcuya 300 adet,

- Üçüncü olan sporcuya 150 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül veriliyor.

TAKIM SPORLARINDA ÖDÜLLER

Takım sporları için de sporcu başına cumhuriyet altını karşılığı ödül öngörülmekte...

Olimpik ve paralimpik branşların dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinin takım sporlarında;

- Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 250 adet,

- Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet,

-Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül veriliyor. (Türkiye Futbol Federasyonu’nun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, spor kulüpleri ve teknik direktörlere devletin verebileceği ödüllerin kapsamı ayrıca düzenlenmiştir. Yönetmelik Md. 16. Devletin vereceği ödül dışında; federasyonlar, kendi bütçelerinden ayrıca ödül verebiliyorlar. )

TEKNİK DİREKTÖR VE ANTRENÖRLER

Bireysel müsabakalarda bir sporcunun almış olduğu ödülün en fazla yüzde 20’si, takım sporlarında ise takımda yer alan bir sporcuya verilen ödülün en fazla yüzde 40’ı müsabakada görevli teknik direktör ve antrenörlere ödül olarak veriliyor. (Yönetmelik Md. 16)

ÖDÜLLER ÜZERİNDEN VERGİ ÖDENECEK Mİ

Dünya şampiyonalarından madalya ile dönen iki atletimize ve yedi başarılı güreşçimize cumhuriyet altını karşılığı verilecek nakdi ödüller için bir vergi hesaplanması gerekmiyor. Gelir Vergisi Kanunu’nda(GVK) ‘ülke bakımından faydalı olan işler’ kapsamında verilen ikramiye ve mükâfatlar vergiden istisna tutulduğundan, ödüller üzerinden vergi hesaplanmıyor. (GVK Md. 29/1)