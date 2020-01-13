Artık Cüneyt Çakır’a da vergi VAR!

Hakemlerin önceden vergisiz gelir elde etmelerinin nedeni yasada yer alan istisnaydı… 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 2020’de ve sonraki yıllarda amatör ligler hariç süper ligdeki ve diğer alt profesyonel liglerdeki hakemlere ödenen ücretler üzerinden vergi hesaplanacak.
Geçtiğimiz yıl gündemi en çok meşgul eden konulardan biri futboldaki VAR sistemi oldu. Hakemlerin kararsız kalınan ya da şüphe duyulan pozisyonları videodan izleyip tekrar yorumlası tartışıldı duruldu. Hakemlerin kararları ve VAR sistemi gündemdeki yerini korurken 2020 ile birlikte sessiz sedasız bir düzenleme de yürürlüğe girdi.
Geçenlerde ‘hakem ücretlerine ilişkin’ bir haber okumuştum. Cüneyt Çakır en başta, süper lig hakemlerinin ücretleri sıralanmıştı...Aylık maaşları ve maç başı ücretleri birleşince süper lig hakemlerinin yıllık kazançları yüzbinlerce liralarla ifade ediliyordu. Hatta, yıllık kazancı 500 bin lirayı aşan hakemler de vardı listede...
İlginç olan; hakemler elde ettikleri ücretler için bu zamana kadar vergi de ödemiyorlardı. Yani ne kendileri, ne de işverenleri, ücretler üzerinden vergi hesaplamıyorlardı. Yeni yılla birlikte artık süper lig hakemleri vergiye tabi oluyorlar.
Önceden vergisiz gelir elde etmelerinin nedeni; tabi ki yasada yer alan istisnaydı... Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hakemlere ödenen ücretlere istisna tanıyordu. (Md. 29/4) Şimdi, ilgili yasa maddesindeki istisna daraltıldı. (7 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun. Md.12) Artık yalnızca amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler için bu istisna geçerli olacak. (Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç)
Dolayısıyla 2020’de ve sonraki yıllarda; süper ligdeki ve diğer alt profesyonel liglerdeki hakemlere ödenen ücretler üzerinden de, vergi hesaplanacak.
FUTBOLCULARA DA İLAVE VERGİ GELİYOR
Uzun yıllardır; süper lig futbolcularına ödeme yapan kulüpler, ödeme üzerinden yalnızca yüzde 15 vergi kesintisi yapıyorlardı. Futbolcuların beyanname verme ödevleri de yoktu. Yeni yapılmış/yapılacak sözleşmeler kapsamında artık süper lig futbolcularından yüzde 20 vergi kesintisi yapılacak. Ayrıca yüzde 40’a kadar varan oranda vergilendirilmek üzere futbolcular ertesi yıl da beyanname verecekler. . (1 Kasım 2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerinde yine önceki koşullar geçerli olacak.) Yani 2020’de elde edilen gelirler ( yeni sözleşme imzalayan futbolcular için) ertesi yıl (1-25 Mart 2021) beyanname ile Maliye’ye bildirecek.
Süper Lig futbolcularının beyanname verme zorunluluğu için; 2020 boyunca elde edilen gelirlerinin GV tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı da aşması gerekiyor. (2020 için 600 bin lira olarak sınır belirlenmiş durumda.) Süper lig futbolcularının 600 bin liralık gelir sınırını aşmaları zor olmayacağı için, yüzde 40’a varan oranda vergilendirilmeleri de 2020 gelirleriyle başlamış olacak. Beyanname verecek futbolcular; yüzde 40’a göre vergi hesabı yapıp, yıl içinde kulüplerin ödediği yüzde 20’lik vergi stopajını ise hesaplanan vergiden mahsup edip (düşüp) kalan vergi tutarını vergi dairesine ödeyecekler.
Süper lig altı liglerde avantajlı vergi oranında bir değişiklik olmadığını da ayrıca belirtelim... Bir alt Ligde yer alan sporcuların ücretlerinden yüzde 10 oranında vergi kesiliyor.
Diğer liglerdekiler için yüzde 5, Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 oranında vergi hesaplanmasına devam edilecek.
KULÜPLERE VERGİ İADESİ DE KALKTI
Kulüplere vergi iadesi ödenmesine ilişkin düzenleme 2018 yılının mart ayında yapılmıştı. (3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Ek Madde 12) Amatör spor branşlarında kullanılmak üzere sporcu ücretleri üzerinden Maliye’ye ödenen gelir vergisi, tekrardan kulüplere vergi iadesi olarak ödeniyordu. Alınan vergi iadesi, yalnızca amatör branşların harcamalarında kullanılabiliyordu. 7194 sayılı Kanunla vergi iadesi uygulamasına da son verildi.
İlgili yasa maddesinin başlığında “...gelir vergisinin iadesi” yazarken artık “Amatör sporun desteklenmesi” yazıyor. Ödeme artık kulüplerin özel banka hesabına değil, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba yatacak. Özel hesaba aktarılan tutarlar yine amatör branşlar için kullanılabilecek. Özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken belirleyecekler.
Artık Cüneyt Çakır’a da vergi VAR!
Hakemlerin önceden vergisiz gelir elde etmelerinin nedeni yasada yer alan istisnaydı… 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 2020’de ve sonraki yıllarda amatör ligler hariç süper ligdeki ve diğer alt profesyonel liglerdeki hakemlere ödenen ücretler üzerinden vergi hesaplanacak.
Geçtiğimiz yıl gündemi en çok meşgul eden konulardan biri futboldaki VAR sistemi oldu. Hakemlerin kararsız kalınan ya da şüphe duyulan pozisyonları videodan izleyip tekrar yorumlası tartışıldı duruldu. Hakemlerin kararları ve VAR sistemi gündemdeki yerini korurken 2020 ile birlikte sessiz sedasız bir düzenleme de yürürlüğe girdi.
Geçenlerde ‘hakem ücretlerine ilişkin’ bir haber okumuştum. Cüneyt Çakır en başta, süper lig hakemlerinin ücretleri sıralanmıştı...Aylık maaşları ve maç başı ücretleri birleşince süper lig hakemlerinin yıllık kazançları yüzbinlerce liralarla ifade ediliyordu. Hatta, yıllık kazancı 500 bin lirayı aşan hakemler de vardı listede...
İlginç olan; hakemler elde ettikleri ücretler için bu zamana kadar vergi de ödemiyorlardı. Yani ne kendileri, ne de işverenleri, ücretler üzerinden vergi hesaplamıyorlardı. Yeni yılla birlikte artık süper lig hakemleri vergiye tabi oluyorlar.
Önceden vergisiz gelir elde etmelerinin nedeni; tabi ki yasada yer alan istisnaydı... Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hakemlere ödenen ücretlere istisna tanıyordu. (Md. 29/4) Şimdi, ilgili yasa maddesindeki istisna daraltıldı. (7 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun. Md.12) Artık yalnızca amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler için bu istisna geçerli olacak. (Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç)
Dolayısıyla 2020’de ve sonraki yıllarda; süper ligdeki ve diğer alt profesyonel liglerdeki hakemlere ödenen ücretler üzerinden de, vergi hesaplanacak.
FUTBOLCULARA DA İLAVE VERGİ GELİYOR
Uzun yıllardır; süper lig futbolcularına ödeme yapan kulüpler, ödeme üzerinden yalnızca yüzde 15 vergi kesintisi yapıyorlardı. Futbolcuların beyanname verme ödevleri de yoktu. Yeni yapılmış/yapılacak sözleşmeler kapsamında artık süper lig futbolcularından yüzde 20 vergi kesintisi yapılacak. Ayrıca yüzde 40’a kadar varan oranda vergilendirilmek üzere futbolcular ertesi yıl da beyanname verecekler. . (1 Kasım 2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerinde yine önceki koşullar geçerli olacak.) Yani 2020’de elde edilen gelirler ( yeni sözleşme imzalayan futbolcular için) ertesi yıl (1-25 Mart 2021) beyanname ile Maliye’ye bildirecek.
Süper Lig futbolcularının beyanname verme zorunluluğu için; 2020 boyunca elde edilen gelirlerinin GV tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı da aşması gerekiyor. (2020 için 600 bin lira olarak sınır belirlenmiş durumda.) Süper lig futbolcularının 600 bin liralık gelir sınırını aşmaları zor olmayacağı için, yüzde 40’a varan oranda vergilendirilmeleri de 2020 gelirleriyle başlamış olacak. Beyanname verecek futbolcular; yüzde 40’a göre vergi hesabı yapıp, yıl içinde kulüplerin ödediği yüzde 20’lik vergi stopajını ise hesaplanan vergiden mahsup edip (düşüp) kalan vergi tutarını vergi dairesine ödeyecekler.
Süper lig altı liglerde avantajlı vergi oranında bir değişiklik olmadığını da ayrıca belirtelim... Bir alt Ligde yer alan sporcuların ücretlerinden yüzde 10 oranında vergi kesiliyor.
Diğer liglerdekiler için yüzde 5, Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 oranında vergi hesaplanmasına devam edilecek.
KULÜPLERE VERGİ İADESİ DE KALKTI
Kulüplere vergi iadesi ödenmesine ilişkin düzenleme 2018 yılının mart ayında yapılmıştı. (3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Ek Madde 12) Amatör spor branşlarında kullanılmak üzere sporcu ücretleri üzerinden Maliye’ye ödenen gelir vergisi, tekrardan kulüplere vergi iadesi olarak ödeniyordu. Alınan vergi iadesi, yalnızca amatör branşların harcamalarında kullanılabiliyordu. 7194 sayılı Kanunla vergi iadesi uygulamasına da son verildi.
İlgili yasa maddesinin başlığında “...gelir vergisinin iadesi” yazarken artık “Amatör sporun desteklenmesi” yazıyor. Ödeme artık kulüplerin özel banka hesabına değil, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba yatacak. Özel hesaba aktarılan tutarlar yine amatör branşlar için kullanılabilecek. Özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken belirleyecekler.