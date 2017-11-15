2018’de asgari ücret kaç lira olacak

GEÇEN yılın son aylarında da; bu yılın son dört ayı içinde de aynı tartışma oldu...

Asgari ücretlinin net maaşı düşecek mi? Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) geçici madde eklenerek yine Asgari Geçim İndiriminde (AGİ) artış yapılarak net asgari ücret korunuyor. Normalde asgari ücretli çalışanların son 4 ay için (vergi oranının 15’den, 20’ye yükselmesinden dolayı) net ücretleri 1.404 liranın altına düşüyor. Ancak AGİ’de artış yapılarak asgari ücretli çalışanların net maaşı 2017 sonuna kadar 1.404 lira olarak korunuyor. (Yasa Tasarısı ile GVK’na eklenecek Geçici

Madde 87)

Dileriz 2018 için aynı tartışma yaşanmaz... Geçici madde ile her yıl yeniden düzeltme yapmak yerine, önümüzdeki ay yeni vergi dilimleri belirlenirken konu çözülebilir. Asgari ücretlinin yıl boyu net ücreti değişmeden, her ay yüzde 15’den vergi hesaplanması sağlanabilir.

Bu arada 2018’ de uygulanacak asgari ücretin kaç lira olacağına yönelik müzakereler de başlıyor. 2016’da yüzde 30 (300 TL) artışla, 1.300 liraya çıkarılan asgari ücret, 2017 için 104 lira artırılarak net 1.404 lira olmuştu. Aralık ayının içinde 2018 asgari ücreti de kesinleşecektir... Müzakerelerde işveren temsilcileri, işçi temsilcileri ve devletin temsilcileri yer alacak...

Konu milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Ve tabi ki ücret maliyetini üstlenecek işverenleri de ilgilendiriyor… Tabloda 2017 asgari ücreti ve 2018’de olası asgari ücret örnekleri karşılaştırmalı olarak yer almakta. Örnek asgari ücretler; net 1.500 lira ile net 1.700 lira aralığında yer almakta ve bu iki tutar arasında 2018 asgari ücreti kesinleşecektir diye şimdiden tahminde bulunabiliriz.

2018’DE İŞVEREN MALİYETİ NE OLACAK

2017’de asgari ücretin işverene maliyeti; 100 liralık devlet desteği de düşüldükten sonra 1.988 liraya denk gelmekte. Belirlenecek asgari ücrete (1.500 liradan, 1.700 liraya kadar) göre değişen işveren maliyetleri ise 2.132 lira ile 2.429 lira arasında değişmekte. İşverenin çalışana ödeyeceği net asgari ücret; misal 1.500 lira olduğunda, 632 lira da vergi ve sigorta primi olarak devlete ödenecek. Toplam işveren maliyeti bu durumda teşvik-desteklerden sonra (1.500+632=) 2.132 lira olacaktır.