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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Yükselen Atatürk sevgisi neden çok kıymetli?

11 Kasım 2019

Atatürkçülük yapmanın geçer akçe olmadığı bir süreçte yükselmektedir Atatürk sevgisi... Bu nedenle kıymetlidir.

Çocukların, gençlerin angarya olarak gördüğü sıkıcı anma törenlerinin dar kalıplarını yıkarak yükselmektedir Atatürk sevgisi... Bu nedenle kıymetlidir.

*

Resmi ideolojinin yapay mı yapay pompalamalarıyla değil, halkın özgür iradesiyle yükselmektedir Atatürk sevgisi... Bu nedenle kıymetlidir.

*

Bir hakkı teslim duygusuyla, bir büyük şuurla, bir değerini tam olarak idrak etme yaklaşımıyla yükselmektedir Atatürk sevgisi... Bu nedenle kıymetlidir.

*

Çıkarsızca... Hesapsızca... Karşılık ummaksızın... Beklentisizce... Hatta ve hatta... Göze alarak... Yükselmektedir Atatürk sevgisi... Bu nedenle kıymetlidir.

DAYATMA OLMAMALI

RESMİ baskılara dayalı Atatürk sevgisi olgusundan kurtulduk çok şükür.

Ve ortaya toplumun şuurlu ve gönüllü sevgisi çıktı.

Hem de sel gibi akarak...

Yükselen Atatürk sevgisi neden çok kıymetli

Ama sel gibi akan toplumun da Atatürk sevgisini dayatmaması gerekir.

Bırakılsın...

Seven sever, sevmeyen sevmez.

*

Resmi baskılardan kurtulduktan sonra ortaya çıkan Atatürk sevgisi, nasıl kıymetli olduysa...

Toplum baskısının kırıntısının dahi söz konusu olmadığı bir ortamda belirecek olan Atatürk sevgisi de...

O derece kıymetli olacaktır.

*

Bırakalım da yaranma duygusundan, riyakârlıktan, samimiyetsizlikten arınmış bir Atatürk sevgisi ortaya çıksın.

SİREN/EZAN

SOSYAL medyada çok ama çok tehlikeli çirkinlikler sergileniyor.

*

Mesela...

Hadsizin teki, 10 Kasım’da çalınan iki dakikalık siren sesinden rahatsızlığını dile getirmiş...

Bir başka hadsiz ise bu hadsize karşı günde beş vakit okunan ezanı hatırlatarak cevap vermiş...

*

Nereden baksan şerefsizlik, nereden baksan dangalakça!

ÖLMEDEN ÖNCE GÖRMEK İSTEDİĞİM ŞEYLER

OSMANLI’yı Cumhuriyet’le dövüştürmeyen, Cumhuriyet’i de Osmanlı’yla dövüştürmeyen bir yaklaşım...

Ölmeden önce görür müyüm bunu acaba?

*

İçinde zerre kadar saygısızlık, zerre kadar nezaketsizlik, zerre kadar kabalık barındırmayan efendice bir Atatürk kritiği...

Ölmeden önce görür müyüm bunu acaba?

*

 “Atatürk’ün kıymetini anladım... Eskiden şöyle düşünüyordum, şimdi böyle düşünüyorum...” diyenleri “Ne güzel! Şahane” diye karşılamak...

Ölmeden önce görür müyüm bunu acaba?

*

Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih’in, Kanuni’nin ve Atatürk’ün... Aslında tarihimiz içinde bir devamlılığı temsil ettiğinin bilincine varmak...

Ölmeden önce görür müyüm bunu acaba?

DİYANET’TEN ATATÜRK MESAJI

DİYANET İşleri Başkanlığı, 10 Kasım’da şu mesajı yayınladı:

*

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dar-ı bekaya irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyor, vatanımızı işgal etmek isteyen düşman güçlere karşı istiklalini ve istikbalini koruyan aziz milletimizin her bir şehidini ve gazisini minnetle yâd ediyoruz”.

*

Çok memnun olarak, çok takdir ederek, çok beğenerek...

Şöyle demek istiyorum:

*

Madem böyle güzel, böyle yakışan, böyle vakur bir mesaj yayınlama kudret ve becerisine sahiptin.

Bu zamana kadar niye bekledin hey Diyanet!

BÜLENT ARINÇ’IN DAMADIYLA İLGİLİ İKİ ÇELİŞKİLİ KARAR

KARAR BİR: Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

*

KARAR İKİ: Savcılık, Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

Peki ya Ekrem Yeter, yurtdışına gitmişken... Beraat kararına yapılan itiraz kabul edilirse... Ne olacak?

Birbiriyle çelişen bu iki karardan...

Bu tarz bir “Kuş uçuvermiş” durumu çıkmaz umarım.

TERİM’İN DÖNGÜSÜ

Batmak/Çıkmak/Batmak/Çıkmak/Batmak/Çıkmak/Batmak/Çıkmak...

EKREM İMAMOĞLU’NA İYİ NİYETLİ TAKTİKLER

Avrupa’ya çok gidiyor... Az gitse daha iyi olur.

*

 “Temel at-ma-ma töreni” türünden lüzumsuz dikkat çekme çabaları içine giriyor... Ne gerek var ki böyle şeylere?

*

Eşine şemsiye taşıtıp bunun üzerinden espriler yapıyor... “Şunu bir AK Partili yapsa tefe koyarlardı” diye düşünüp kredisini fazla zorlamamalı.

*

Ağaçların yaprakları bile beni alkışlıyor” türü lügat paralamalara vardırıyor işi... Olmuyor ama.

*

Çok konuşuyor çok... Bir şeyler yaptıktan, bazı eserleri ortaya koyduktan sonra konuşursa çok daha iyi eder.

*

Sürekli gündemde olmak istiyor gibi... Bunun her zaman iyi bir şey olmadığını idrak etmeli.

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