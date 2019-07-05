Yuh artık! Atatürk’ü de Fetullah’a bulaştırdılar

İktidar yanlısı bir yazar, işte bu fotoğrafla ilgili bir iddia ortaya attı.
*
O yazarın iddiasına göre...
Güya bu fotoğraf 1924’te Fetullah’ın memleketi Erzurum Pasinler’de çekilmiş. Atatürk’e derdini anlatan adam da Fetullah’ın Halil adlı dedesiymiş.
*
Peki gerçek ne? Gerçek şu:
*
Bu fotoğraf 1930’da Tokat’ta çekildi. Atatürk’e derdini anlatan adamın da Fetullah’la Metullah’la uzak yakın alakası yok.
*
Bu türden uydurma iddialarla...
Dedesi, ninesi falan üzerinden bile olsa “Fetullah” adını...
Atatürk’le birlikte ananlar şunu bilmelidirler ki...
Fetullah, eğer Atatürk devrinde yaşasaydı, bırak darbe yapacak kadar devlete sızmayı falan...
Vücudundaki bir tüyü bile kaldırmaya cüret edemezdi.
İLK SINAV: TAKSİM MEYDANI
“EKREM İmamoğlu farkı” diye bir şey olacaksa...
Bu fark, Taksim Meydanı’nda ortaya çıkmalıdır.
*
En kısa zamanda...
Beton dışında bir numarası olmayan, baktığımızda içimizi karartan, evin salonunu saksıda çiçekle dekore eder gibi dekore edilmiş şu ucube Taksim Meydanı’nı...
Mis gibi bir meydana dönüştürürse...
Ekrem İmamoğlu’nu...
İlk alkışlayan ben olacağım.
BÜLENT ARINÇ NEREDE HAKLI, NEREDE HAKSIZ?
İslami ve insani konusu
HAKLI: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:
“Ben gerektiğinde kendi arkadaşlarımı, başbakanımı, hükümeti eleştirdim, bu benim hem insani hem İslami görevim” diyor açıklamasında...
*
Bu da benim yorumum:
Açıklaması alenen ve resmen çarpıtılmış! “Erdoğan’ın yanında olmam hem insani, hem İslami görevim” demiş gibi yansıtılmış.
Bülent Arınç burada baştan sona haklı.
*
EDEPSİZ KONUSU
YARI HAKLI: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:
“Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldum. Kaç para aylık alacaklar? Birisi 13 bin alacak diyor, birisi 15 bin alacak diyor. Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki bir takım edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar.”
*
Bu da benim yorumum:
Yalan yanlış yorum yapmak edepsizlik olabilir ama Bülent Arınç’ın ne alacağını düşünmek ve bunun üzerine yorum yapmak asla edepsizlik değildir.
Bülent Arınç bu konuda yarı haklı, yarı haksız.
*
VEKİLİN MAAŞI KONUSU
HAKSIZ: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:
“Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alıyor? Seni ne ilgilendiriyor kardeşim.”
*
Bu da benim yorumum:
Milletin vergileriyle maaş alan milletvekilinin de emeklisinin de ne kadar maaş aldığı milleti bal gibi de ilgilendirir kardeşim.
Bülent Arınç bu konuda mutlak haksız.
ŞU HDP’LİYE BİR ‘WİNTER’ ÇEKSENE MERAL ABLA!
HDP Milletvekili Fatma Kurtulan, Meclis’te İYİ Parti sıralarına dönerek şöyle dedi:
*
“İYİ Parti! Size söylüyorum: Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK’ya gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz.”
*
İktidar partisine...
“O mahur beste çalıyor”, “Winter is coming” falan diye afili sözlerle laf çakan Meral Akşener, bakalım HDP’li Kurtulan’a da şöyle afili bir “winter” çekecek mi?
TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNDÜ
- REVİZYONİSTLER: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kendisiyle bir sorunu yok bunların... Sadece sistemde bazı düzeltmelere gidilmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani ince bir ayarla işleri yola koymak istiyorlar. Bu revizyonist çizgide olanların büyük çoğunluğu AK Parti’nin tepe yöneticileri.
*
- RADİKALLER: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin revizyonla falan düzelmeyeceğini, kökten bir değişiklik yapılması gerektiğini, parlamenter sisteme dönüşün en iyisi olduğunu savunuyorlar. Bu radikal çizgide olanların tamamı muhalefet partilerinde... En keskin savunucuları ise CHP’de...
PALAVRA!
CNN Türk’ün isim hakkının CNN tarafından alındığına dair bir palavra dolaştırılıyor etrafta.
*
Trump’ın öldüğüne inananlar tayfası, bu palavraya da sorgusuz sualsiz anında iman ediyorlar.
*
İktidar yandaşlığı adamı çığırından çıkarıyor da...
İktidar karşıtlığı adamı çığırından çıkarmıyor mu hafızlar?
TERÖRİSTE MAKALE YAZDIRAN ABD GAZETESİ KARŞISINDA NEDEN ETKİLİ OLAMIYORUZ?
CEVAP çok basit:
*
Çünkü...
Aranan bir teröristi devletimizin televizyonunda ekrana çıkararak...
Kandil’deki terör baronlarına makale yazdırmaya fazlasıyla meraklı Amerikan gazetelerinin ellerine arayıp da bulamadıkları bir koz vermiş olduk da ondan.
Yuh artık! Atatürk’ü de Fetullah’a bulaştırdılar
EKREM İmamoğlu’nun makam odasına astırdığı bir Atatürk fotoğrafı var ya...
İktidar yanlısı bir yazar, işte bu fotoğrafla ilgili bir iddia ortaya attı.
*
O yazarın iddiasına göre...
Güya bu fotoğraf 1924’te Fetullah’ın memleketi Erzurum Pasinler’de çekilmiş. Atatürk’e derdini anlatan adam da Fetullah’ın Halil adlı dedesiymiş.
*
Peki gerçek ne? Gerçek şu:
*
Bu fotoğraf 1930’da Tokat’ta çekildi. Atatürk’e derdini anlatan adamın da Fetullah’la Metullah’la uzak yakın alakası yok.
*
Bu türden uydurma iddialarla...
Dedesi, ninesi falan üzerinden bile olsa “Fetullah” adını...
Atatürk’le birlikte ananlar şunu bilmelidirler ki...
Fetullah, eğer Atatürk devrinde yaşasaydı, bırak darbe yapacak kadar devlete sızmayı falan...
Vücudundaki bir tüyü bile kaldırmaya cüret edemezdi.
İLK SINAV: TAKSİM MEYDANI
“EKREM İmamoğlu farkı” diye bir şey olacaksa...
Bu fark, Taksim Meydanı’nda ortaya çıkmalıdır.
*
En kısa zamanda...
Beton dışında bir numarası olmayan, baktığımızda içimizi karartan, evin salonunu saksıda çiçekle dekore eder gibi dekore edilmiş şu ucube Taksim Meydanı’nı...
Mis gibi bir meydana dönüştürürse...
Ekrem İmamoğlu’nu...
İlk alkışlayan ben olacağım.
BÜLENT ARINÇ NEREDE HAKLI, NEREDE HAKSIZ?
İslami ve insani konusu
HAKLI: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:
“Ben gerektiğinde kendi arkadaşlarımı, başbakanımı, hükümeti eleştirdim, bu benim hem insani hem İslami görevim” diyor açıklamasında...
*
Bu da benim yorumum:
Açıklaması alenen ve resmen çarpıtılmış! “Erdoğan’ın yanında olmam hem insani, hem İslami görevim” demiş gibi yansıtılmış.
Bülent Arınç burada baştan sona haklı.
*
EDEPSİZ KONUSU
YARI HAKLI: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:
“Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldum. Kaç para aylık alacaklar? Birisi 13 bin alacak diyor, birisi 15 bin alacak diyor. Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki bir takım edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar.”
*
Bu da benim yorumum:
Yalan yanlış yorum yapmak edepsizlik olabilir ama Bülent Arınç’ın ne alacağını düşünmek ve bunun üzerine yorum yapmak asla edepsizlik değildir.
Bülent Arınç bu konuda yarı haklı, yarı haksız.
*
VEKİLİN MAAŞI KONUSU
HAKSIZ: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:
“Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alıyor? Seni ne ilgilendiriyor kardeşim.”
*
Bu da benim yorumum:
Milletin vergileriyle maaş alan milletvekilinin de emeklisinin de ne kadar maaş aldığı milleti bal gibi de ilgilendirir kardeşim.
Bülent Arınç bu konuda mutlak haksız.
ŞU HDP’LİYE BİR ‘WİNTER’ ÇEKSENE MERAL ABLA!
HDP Milletvekili Fatma Kurtulan, Meclis’te İYİ Parti sıralarına dönerek şöyle dedi:
*
“İYİ Parti! Size söylüyorum: Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK’ya gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz.”
*
İktidar partisine...
“O mahur beste çalıyor”, “Winter is coming” falan diye afili sözlerle laf çakan Meral Akşener, bakalım HDP’li Kurtulan’a da şöyle afili bir “winter” çekecek mi?
TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNDÜ
- REVİZYONİSTLER: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kendisiyle bir sorunu yok bunların... Sadece sistemde bazı düzeltmelere gidilmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani ince bir ayarla işleri yola koymak istiyorlar. Bu revizyonist çizgide olanların büyük çoğunluğu AK Parti’nin tepe yöneticileri.
*
- RADİKALLER: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin revizyonla falan düzelmeyeceğini, kökten bir değişiklik yapılması gerektiğini, parlamenter sisteme dönüşün en iyisi olduğunu savunuyorlar. Bu radikal çizgide olanların tamamı muhalefet partilerinde... En keskin savunucuları ise CHP’de...
PALAVRA!
CNN Türk’ün isim hakkının CNN tarafından alındığına dair bir palavra dolaştırılıyor etrafta.
*
Trump’ın öldüğüne inananlar tayfası, bu palavraya da sorgusuz sualsiz anında iman ediyorlar.
*
İktidar yandaşlığı adamı çığırından çıkarıyor da...
İktidar karşıtlığı adamı çığırından çıkarmıyor mu hafızlar?
TERÖRİSTE MAKALE YAZDIRAN ABD GAZETESİ KARŞISINDA NEDEN ETKİLİ OLAMIYORUZ?
CEVAP çok basit:
*
Çünkü...
Aranan bir teröristi devletimizin televizyonunda ekrana çıkararak...
Kandil’deki terör baronlarına makale yazdırmaya fazlasıyla meraklı Amerikan gazetelerinin ellerine arayıp da bulamadıkları bir koz vermiş olduk da ondan.