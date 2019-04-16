YSK şu dört konuda acil açıklama yapmalı

- Belirsizlikleri ortadan kaldırmak için...
- Her şeyin kanunlar çerçevesinde ilerlediğini ortaya koymak için...
- Vatandaşın güven duygusunu kuvvetlendirmek için...
- Soru işaretlerini gidermek için...
Yüksek Seçim Kurulu’nun şu dört konuda...
Tatmin edici, ikna edici, basit, anlaşılır bir açıklama yapması şart oğlu şarttır:
*
- KONU BİR: Büyükçekmece iddiaları ne durumda? Maltepe’de ne olmakta? Kısacası... Son durum nedir?
*
- KONU İKİ: Oy sayma işlemleri ne zaman bitecek? Bunun için bir takvim yok mu? Böyle bir takvimin olması gerekmiyor mu?
*
- KONU ÜÇ: Hangi şartlar söz konusu olursa seçimin yenilenmesi gündeme gelebilir? Bunun için hukuki olarak aranan şartlar nedir?
*
- KONU DÖRT: Kimin kazandığı ne zaman ilan edilecek? Mazbata ne zaman verilecek? Bunlar için hangi şartların gerçekleşmesi beklenmekte?
DİZİYLE MESAJ VERMEK BİR FETÖ TAKTİĞİDİR
- Dizilerle gündelik siyasi mesaj vermeye çalışmak...
- Diziler aracılığıyla gündemi yorumlamak...
- Dizileri gündelik siyasi konularda kamuoyu oluşturmanın vasıtası haline getirmek...
- Dizilerle sözde büyük komploları deşifre etmek...
- Dizilerle gidişata yön vermeye çalışmak...
Baştan sona bir FETÖ’cü alışkanlığı ve taktiğidir.
FETÖ’den uzak durmak...
Onun taktik ve alışkanlıklarından da uzak durmayı gerektirir.
ÇUKURCA’DA FOTOSAFARİ
BİRİNCİSİ yapılmış, şimdi de ikincisi yapılıyormuş.
Hakkâri’nin Çukurca’sında fotosafari!
Tam adı şu:
“Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali”.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Terörle mücadelede gelinen son noktayı...
Öldürülen terörist sayılarıyla, çatışma haberleriyle, ele geçirilen mühimmat bilgileriyle, kısacası güvenlikçi bir dille anlatmak yerine...
Fotosafari festivaliyle anlatmak...
Hem bölge hem de ülkemiz açısından geleceğe çok daha umutla bakmamıza yol açıyor, açar, açacak.
*
İşte tam da bu nedenle...
İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen bu fotosafariye gözbebeğimiz gibi bakmalı, onu elbirliğiyle sarıp sarmalamalı ve her türlü desteği vermeliyiz.
İLAHİ FEHMİ KORU
FEHMİ Koru, bir yazı yazmış.
*
Yazısında AK Parti’ye eski güzel günlere dönebilmesi için şu üç şeyi yapmasını öneriyor:
*
- BİR: MHP ile ittifak sana zarar verdi, buna son ver!
*
- İKİ: Kendine hemen yeni bir müttefik bul!
*
- ÜÇ: Yeni parti kurulmasın diye tedbir almak yerine gardını düşürüp yeni parti kuracaklarla barış.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Eğer AK Parti, bu üç tavsiyeden özellikle üçüncüsüne uyarsa...
Fehmi Koru’nun eski güzel günlere dönmesi garantidir!
92 YAŞINDA VEFAT EDEN ERTEKİN’İN DELİKANLILIK SIRRI
ÖYLE genç bir adamdı ki Ertekin, yanında olduğumda kendimi acayip ihtiyar hissederdim.
Dün, 92 yaşında vefat etti.
*
Hıncal Uluç’un tanıklığına göre Ertekin, ömrü boyunca...
- Bir tane bile vitamin hapı almamış.
- Meyveden sebzeden hep nefret etmiş.
- Kırmızı etten başka bir şey yememiş.
- Çaya, kahveye dörder-beşer şeker atmış.
- Yemeğin tadına bile bakmadan tuzu basmış.
- Günde 10 şişe gazlı içecek içmiş.
Ve bütün bunlara rağmen 92 yaşına kadar delikanlılara parmak ısırtacak denli delikanlı gibi yaşamıştır.
*
Peki ama nasıl?
Açıklayayım:
*
Âşık Sümmani’nin son zamanlarda pek sevilen “Ervah-ı Ezelden” adlı bir deyişi var.
O deyişte şöyle der Sümmani:
“Dünyayı sevenler veli değildir/Canı terk edenler deli değildir/İnsanoğlu gamdan hali değildir/Her birini bir efkâra yazdılar”.
*
Ertekin’in gamla uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi yoktu.
Yani Ertekin, gamdan gerçekten de haliydi.
O yüzden adını hiçbir zaman bir efkâra yazmadı, yazdırmadı.
92 yaşına kadar bir delikanlı gibi yaşamasının sırrı buradaydı.
*
Allah gani gani rahmet eylesin Ertekin.
TAHAMMÜL EDEMEDİĞİM BAZI ÖNEMSİZ ŞEYLER
- Filmlerde kötü adamların bir türlü ölmemesine...
- Sürekli kendilerini anlatan tiplere...
- Çektiğimde en az 8 tane gelen ıslak mendil paketlerine...
- Kişisel aşklarının doğurduğu acılara hepimizi ortak etmeye çalışan arkadaşlara...
- Bir oy sandığının tekrar tekrar sayılmasına...
- Bir magazin ünlüsünün bir başka magazin ünlüsünden ayrılmasını saatlerce ve de ciddi ciddi tartışabilenlere...
- Bir restoranda hesabı karşısındakine kilitlemek için plan üstüne plan yapanlara...
YSK şu dört konuda acil açıklama yapmalı
- Tartışmalara son vermek için...
- Belirsizlikleri ortadan kaldırmak için...
- Her şeyin kanunlar çerçevesinde ilerlediğini ortaya koymak için...
- Vatandaşın güven duygusunu kuvvetlendirmek için...
- Soru işaretlerini gidermek için...
Yüksek Seçim Kurulu’nun şu dört konuda...
Tatmin edici, ikna edici, basit, anlaşılır bir açıklama yapması şart oğlu şarttır:
*
- KONU BİR: Büyükçekmece iddiaları ne durumda? Maltepe’de ne olmakta? Kısacası... Son durum nedir?
*
- KONU İKİ: Oy sayma işlemleri ne zaman bitecek? Bunun için bir takvim yok mu? Böyle bir takvimin olması gerekmiyor mu?
*
- KONU ÜÇ: Hangi şartlar söz konusu olursa seçimin yenilenmesi gündeme gelebilir? Bunun için hukuki olarak aranan şartlar nedir?
*
- KONU DÖRT: Kimin kazandığı ne zaman ilan edilecek? Mazbata ne zaman verilecek? Bunlar için hangi şartların gerçekleşmesi beklenmekte?
DİZİYLE MESAJ VERMEK BİR FETÖ TAKTİĞİDİR
- Dizilerle gündelik siyasi mesaj vermeye çalışmak...
- Diziler aracılığıyla gündemi yorumlamak...
- Dizileri gündelik siyasi konularda kamuoyu oluşturmanın vasıtası haline getirmek...
- Dizilerle sözde büyük komploları deşifre etmek...
- Dizilerle gidişata yön vermeye çalışmak...
Baştan sona bir FETÖ’cü alışkanlığı ve taktiğidir.
FETÖ’den uzak durmak...
Onun taktik ve alışkanlıklarından da uzak durmayı gerektirir.
ÇUKURCA’DA FOTOSAFARİ
BİRİNCİSİ yapılmış, şimdi de ikincisi yapılıyormuş.
Hakkâri’nin Çukurca’sında fotosafari!
Tam adı şu:
“Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali”.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Terörle mücadelede gelinen son noktayı...
Öldürülen terörist sayılarıyla, çatışma haberleriyle, ele geçirilen mühimmat bilgileriyle, kısacası güvenlikçi bir dille anlatmak yerine...
Fotosafari festivaliyle anlatmak...
Hem bölge hem de ülkemiz açısından geleceğe çok daha umutla bakmamıza yol açıyor, açar, açacak.
*
İşte tam da bu nedenle...
İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen bu fotosafariye gözbebeğimiz gibi bakmalı, onu elbirliğiyle sarıp sarmalamalı ve her türlü desteği vermeliyiz.
İLAHİ FEHMİ KORU
FEHMİ Koru, bir yazı yazmış.
*
Yazısında AK Parti’ye eski güzel günlere dönebilmesi için şu üç şeyi yapmasını öneriyor:
*
- BİR: MHP ile ittifak sana zarar verdi, buna son ver!
*
- İKİ: Kendine hemen yeni bir müttefik bul!
*
- ÜÇ: Yeni parti kurulmasın diye tedbir almak yerine gardını düşürüp yeni parti kuracaklarla barış.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Eğer AK Parti, bu üç tavsiyeden özellikle üçüncüsüne uyarsa...
Fehmi Koru’nun eski güzel günlere dönmesi garantidir!
92 YAŞINDA VEFAT EDEN ERTEKİN’İN DELİKANLILIK SIRRI
ÖYLE genç bir adamdı ki Ertekin, yanında olduğumda kendimi acayip ihtiyar hissederdim.
Dün, 92 yaşında vefat etti.
*
Hıncal Uluç’un tanıklığına göre Ertekin, ömrü boyunca...
- Bir tane bile vitamin hapı almamış.
- Meyveden sebzeden hep nefret etmiş.
- Kırmızı etten başka bir şey yememiş.
- Çaya, kahveye dörder-beşer şeker atmış.
- Yemeğin tadına bile bakmadan tuzu basmış.
- Günde 10 şişe gazlı içecek içmiş.
Ve bütün bunlara rağmen 92 yaşına kadar delikanlılara parmak ısırtacak denli delikanlı gibi yaşamıştır.
*
Peki ama nasıl?
Açıklayayım:
*
Âşık Sümmani’nin son zamanlarda pek sevilen “Ervah-ı Ezelden” adlı bir deyişi var.
O deyişte şöyle der Sümmani:
“Dünyayı sevenler veli değildir/Canı terk edenler deli değildir/İnsanoğlu gamdan hali değildir/Her birini bir efkâra yazdılar”.
*
Ertekin’in gamla uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi yoktu.
Yani Ertekin, gamdan gerçekten de haliydi.
O yüzden adını hiçbir zaman bir efkâra yazmadı, yazdırmadı.
92 yaşına kadar bir delikanlı gibi yaşamasının sırrı buradaydı.
*
Allah gani gani rahmet eylesin Ertekin.
TAHAMMÜL EDEMEDİĞİM BAZI ÖNEMSİZ ŞEYLER
- Filmlerde kötü adamların bir türlü ölmemesine...
- Sürekli kendilerini anlatan tiplere...
- Çektiğimde en az 8 tane gelen ıslak mendil paketlerine...
- Kişisel aşklarının doğurduğu acılara hepimizi ortak etmeye çalışan arkadaşlara...
- Bir oy sandığının tekrar tekrar sayılmasına...
- Bir magazin ünlüsünün bir başka magazin ünlüsünden ayrılmasını saatlerce ve de ciddi ciddi tartışabilenlere...
- Bir restoranda hesabı karşısındakine kilitlemek için plan üstüne plan yapanlara...