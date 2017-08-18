Yoksa metal yorgunu mu oldunuz Binali Bey?

BAŞBAKAN Binali Yıldırım şöyle bir şey söyledi geçen gün:

“Ergenekoncular, Balyozcular sırasını savdı... FETÖ’cülere görevi devretti.”

*

Şu işe bakın hele!

Yıl olmuş 2017...

Ve ülkemizin başbakanı Binali Yıldırım, resmen ve alenen “Zaman gazetesi başyazarı” gibi konuşuyor.

*

Binali Bey...





- Sanki Ergenekon’un, Balyoz’un en başından en sonuna kadar FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmamış gibi...

- Sanki başta Zekeriya Öz olmak üzere bu soruşturmaları yürüten tüm savcı ve polislerin FETÖ’cü oldukları ortaya çıkmamış gibi...

- Sanki Ergenekon’la, Balyoz’la Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ’cülere yer açıldığı ortaya çıkmamış gibi...

Hâlâ Ergenekon diyor, hâlâ Balyoz diyor.

*

Ama aynı Binali Bey’e...

“Madem FETÖ’cü polis ve savcıların yürüttükleri Ergenekon ve Balyoz operasyonları gerçek... O zaman aynı FETÖ’cü polis ve savcıların yürüttükleri 17/25 Aralık operasyonları için ne diyeceksiniz?” diye sorsak...

Verecek cevap bulamaz.

*

Binali Bey... Binali Bey...

Galiba sizde metal yorgunluğu başladı.

Tatile falan mı çıksanız?

PARTİ KURMAK İSTEYENLERE TAVSİYELER

- PARTİNİZE gelmeyecek isimleri, “partimize gelecek” diye lanse etmekten vazgeçin... Yalanlandıkça cilanız silinir.

*

- “Kurduk, kuruyoruz” falan diye konuyu uzatmayın. Burası Türkiye... Kervan yolda düzülür.

*

- Elitleri falan bir tarafa bırakın... Gösterişinizi bile ahaliyle yapın.

*

- Meydan okumadan, ezber bozmadan, dikkat çekmeden, fark yaratmadan... Hiçbir şey yapamazsınız.

*

- Medyadan medet ummayın... Hatta mümkünse anti-medya olun.

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- Amerika, Almanya, İngiltere falan... Alayını bir tarafa bırakın...

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- Sağlam partide sağlam teşkilat olur... Önceliğinizi teşkilatlara verin.

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- Adı büyük kendi küçük eski siyasetçileri bir tarafa bırakın... Kelin merhemi olayını unutmayın.

YENİ SİYASİ HAREKET İŞTE BÖYLE BİR ŞEY OLACAK





BURSA’da bir grup muhafazakâr, milliyetçi, liberal, sosyal demokrat ve sosyalist bir araya gelip bir açıklama yaptı.

Kendilerine “Farklıyız, Birlikteyiz, Biz Türkiye’yiz Girişimi” adını veren grubun verdiği mesajlar şunlar:

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- Derin kutuplaşmadan kaygı duyuyoruz.

- Bir arada yaşama kültürüne sahibiz.

- Farklılıklarımız ayrışma değil zenginlik kaynağıdır.

- Huzur, demokrasi, barış ve hukuk önünde eşitlik istiyoruz.

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Yeni bir siyasi hareket çıkacaksa... İşte böyle bir şey olacak.

ATALAY, ATİLLA





KOMEDYEN Atalay Demirci FETÖ’den tahliye edildiyse...

Komedyen Atilla Taş neden FETÖ’den tahliye edilmiyor?

*

Mesele komiklikse...

Atilla Taş, Atalay Demirci’den daha komik.

BU YIL KURBANIMI

LÖSEV’e bağışlayacağım.

Çünkü LÖSEV, bağışladığım kurbanla...

LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve kanser hastalarına et ve et ürünleri yardımı yapıyor.

Maddi imkânları kısıtlı lösemi ve kanser hastaları için protein yönünden zengin bir besin tüketmeleri çok önemli.

BENDEKİ KREDİSİ SONSUZ OLAN 10 KİŞİ

BİR: Celal Şengör...

İKİ: Ara Güler..

ÜÇ: Nuri Pakdil...

DÖRT: Burhan Kuzu...

BEŞ: Mustafa Denizli...

ALTI: Sinan Meydan...

YEDİ: İlber Ortaylı...

SEKİZ: Gülriz Sururi...

DOKUZ: Yılmaz Büyükerşen...

ON: Nilüfer Göle...

VALELERE KIYMAYIN EFENDİLER

VALENİN teki şerefsizlik yaptı diye vefakâr ve fedakâr valelerimizin tümünü töhmet altında bırakmaktan vazgeçelim.

Unutmayalım ki...

Valelerimizin büyük çoğunluğu, ekmek paralarını kazanmak için çalışan güzel insanlardır.

17 AĞUSTOS’U ÇOKTAN UNUTTUK

UNUTMASAYDIK...

O günden beri toplanan ve akıbeti belirsiz “deprem vergileri” olgusuyla baş başa kalmazdık.

UNUTMASAYDIK...

“Toplanma alanlarına nasıl oldu da AVM’ler yapıldı” sorusunu sormak zorunda kalmazdık.

BÜYÜKADA İDDİASI ÇÖKÜYOR

ÖNCE Yıldıray Oğur, dört başı mamur kapsamlı bir yazıyla çökertti.

Ardından da Nagehan Alçı benzer bir çökertmeye imza attı.

*

Sonuç?

Büyükada’da bir otelde toplantı yapan insan hakları savunucularının “casusluk” suçlamasıyla tutuklanması davası galiba kaçınılmaz bir biçimde çökmekte.

DIŞ POLİTİKA ŞİİRİ

MERKEL abla aksileştikçe

İranlı kumandan sevecenleşiyordu

Trump bastıkça imzayı silahlara

Putin bir abide olup parlıyordu

Esed’in Esad’laşmasına bir santim kala

Barzani Berzeni’ye dönüşüyordu.

KAFAMDAKİ DELİ SORU

SUUDİ Arabistan’ın Bodrum’u ya da Çeşme’si neresi acaba?

GAZETELERE ŞÖYLE BİR BAKINCA

HÜKÜMET yanlısı gazetelerin dünkü manşetlerine şöyle bir bakınca...

“Şu Kemal Kılıçdaroğlu bir tutuklansa... Memlekette bütün işler düzelir” demek durumunda kaldım.

Hay bin kunduz!

İŞİTİNCE ÇILDIRTAN CÜMLELER

- İSTANBUL büyük bir depremle sarsılacak, hazırlıklı olun.

*

- Depremle yaşamaya alışmalıyız.

*

- Her an 7’nin üstünde deprem olabilir, önlem alın.

*

- Deprem konusunda bilinçlenmeliyiz.

MESİH’SE

HASAN Mezarcı’yla polemiğe giriştim ya...

Bizim komşunun küçük oğlu...

“Abi, iyi hoş da ya adam gerçekten Mesih’se... Hapı yuttun” dedi.

*

Olaya hiç bu açıdan bakmamıştım.

İKİ ŞARKI ÖNERİYORUM

- GÜLDEN Karaböcek’ten KIR ÇİÇEKLERİ...

*

- Esengül’den UZAKLARDA ARAMA...

*

Dinleyin, Allah razı olsun diyeceksiniz.