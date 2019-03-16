Yeni Zelanda terörü için basit bir kılavuz

SALDIRGAN değil TERÖRİST.
SALDIRI değil TERÖRİZM.
*
CİNNETTEN değil İSLAM DÜŞMANLIĞINDAN.
*
BİREYSEL değil ORGANİZE.
*
GALEYANLA değil PLANLI.
*
ŞUURSUZ değil SÜPER BİLİNÇLİ.
*
MERTÇE değil KALLEŞÇE.
*
TEKİL değil ÇOĞUL.
*
KÖKSÜZ değil ÇOK KÖKLÜ.
*
LOKAL değil EVRENSEL.
*
KIYTIRIK değil ÖZENLE HAZIRLANMIŞ.
*
TÜRK’LE ALAKASIZ değil TÜRK DÜŞMANI.
BATI DÜNYASINDAN ŞU CÜMLELER GELMELİ
Gerçek Hıristiyanlık bu değil.
Hıristiyanlık ile terör bir araya getirilemez.
Bir grubun gerçekleştirdiği bu terör, Hıristiyanlığa mal edilemez.
“Nasıl oluyor da içimizden böyle barbarlar çıkıyor” diye kendimizi sorgulamak zorundayız.
BİNNAZ TOPRAK’A ATILAN BÜYÜK İFTİRA
YIL: 2011...
CHP Parti Meclisi’nde seçimler için parti bütçesinin yeterli olmadığı hakkında bir sunum yapılıyor.
CHP Parti Meclisi üyesi Binnaz Toprak da bunun üzerine...
“Madem mali açıdan zor durumdayız. Bu seçimlerde şehirlerin tüm sokaklarını parti bayraklarıyla donatmayalım. Zaten bunlar seçim sonrası çevre kirliliğine yol açıyor” diye bir öneride bulunuyor.
Binnaz Toprak’ın 2011’de Parti Meclisi’nde dile getirdiği bu önerisi, 2019’da bakın nasıl çarpıtılıyor:
Önce CHP’de o dönem Parti Meclisi üyeliği yapan Deniz Pınar Atılgan, “Binnaz Toprak Türk bayrakları çevre kirliliğine yol açıyor dedi” diye iftira attı.
Allah hepimizi kuru iftiradan sakınsın!
ÖTEKİLEŞTİRİLMENİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİRİM
AK Parti Sancaktepe’de başörtülü bir kadın aday çıkardı: Parti kademelerinde görev yapmış, emek vermiş bir isim olan Şeyma Döğücü’yü... Döğücü seçilirse, İstanbul’un önemli bir ilçesinde ilk kez başörtülü bir kadın belediye başkanı olacak.
Şeyma Döğücü ile tanıştım, konuştum.
Kendisinin beni en çok etkileyen sözlerini paylaşıyorum:
Üniversitede okurken ve avukatlık mesleğimi icra ederken başörtüsü nedeniyle ötekileştirilmiş biriyim. Dolayısıyla ötekileştirilmenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Benim belediye başkanlığımda ötekim olmayacak.
Bizler yetişkinler olarak maalesef kompartımanlara bölündük ve bir arada olamadık. Ama ben kendi ilçemde bizim çocuklarımızın bir arada olmalarını sağlamaya çalışacağım. Gençlerimizi bir araya getireceğim.
Başörtülü kadın aday olarak belki en başta dar bir kesim içinde yadırgamalar oldu ama zaman geçtikçe o yadırgamalar bitti. Böyle bir sorunumuz yok. Hatta avantajımız bile var: İdeolojik bağlarını bir tarafa bırakarak bana oy verecek çok kadın var.
Sancaktepe’de görev yaparken hiçbir ayrım yapmayacağım. Cemevlerine gidiyorum, yine gideceğim. Her zaman halkın içinde ve ulaşılır olacağım.
‘ESENBOĞA’YI BEN YAPTIM’ DEMİYOR Kİ?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 1950’lerin ortasından beri hizmette olan Ankara Esenboğa Havaalanı’nı kendilerinin yaptığını söylediği iddia edilince...
Erdoğan’ın yaptığı açıklamayı dikkatle dinledim.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle diyor:
“Biz göreve geldiğimizde 17 yıl önce Ankara’da böyle bir havalimanı var mıydı?”
*
Sorunun cevabı şu:
17 yıl önce Ankara’da havalimanı vardı ama böyle bir havalimanı yoktu.
Yani Erdoğan, “Esenboğa’yı biz yaptık” demiyor. “Esenboğa’yı bugünkü hale biz getirdik” diyor.
*
Velhasıl: Eleştirme demiyorum, eleştir ama doğru bilgiler üzerinden eleştir!
DÖNE DÖNE İZLEDİĞİM 10 FİLM
BİR: Frantic... İKİ: Game... ÜÇ: Azap Yolu... DÖRT: Bütün “James Bond”lar... BEŞ: Seven... ALTI: Fargo... YEDİ: Çok Şey Bilen Adam... SEKİZ: Bütün “Godfather”lar... DOKUZ: Kuzuların Sessizliği... ON: Bütün “Bourne”lar...
CENAZEDE ARTIK ÇELENK YOLMA DÖNEMİ BAŞLADI
CENAZE törenlerinde sergilenen ölçüsüzlükler, saygısızlıklar, görgüsüzlükler, terbiyesizlikler ve edepsizlikler, artık dallanıp budaklanmaya başladı.
Demet Akbağ’ın sevgili eşi Zafer Çika’nın cenaze töreninde fark ettik ki...
Cenazeye katılan ünlülerle fotoğraf çektirmeye çalışmak falan türü terbiyesizlikler iyice sıradanlaşırken...
Daha tören bitmeden çelenklerin üzerindeki çiçekleri yolmaya kalkmak gibi yeni bir terbiyesizlik peyda olmuş.
Yeni Zelanda terörü için basit bir kılavuz
SALDIRGAN değil TERÖRİST.
SALDIRI değil TERÖRİZM.
*
CİNNETTEN değil İSLAM DÜŞMANLIĞINDAN.
*
BİREYSEL değil ORGANİZE.
*
GALEYANLA değil PLANLI.
*
ŞUURSUZ değil SÜPER BİLİNÇLİ.
*
MERTÇE değil KALLEŞÇE.
*
TEKİL değil ÇOĞUL.
*
KÖKSÜZ değil ÇOK KÖKLÜ.
*
LOKAL değil EVRENSEL.
*
KIYTIRIK değil ÖZENLE HAZIRLANMIŞ.
*
TÜRK’LE ALAKASIZ değil TÜRK DÜŞMANI.
BATI DÜNYASINDAN ŞU CÜMLELER GELMELİ
Gerçek Hıristiyanlık bu değil.
Hıristiyanlık ile terör bir araya getirilemez.
Bir grubun gerçekleştirdiği bu terör, Hıristiyanlığa mal edilemez.
“Nasıl oluyor da içimizden böyle barbarlar çıkıyor” diye kendimizi sorgulamak zorundayız.
BİNNAZ TOPRAK’A ATILAN BÜYÜK İFTİRA
YIL: 2011...
CHP Parti Meclisi’nde seçimler için parti bütçesinin yeterli olmadığı hakkında bir sunum yapılıyor.
CHP Parti Meclisi üyesi Binnaz Toprak da bunun üzerine...
“Madem mali açıdan zor durumdayız. Bu seçimlerde şehirlerin tüm sokaklarını parti bayraklarıyla donatmayalım. Zaten bunlar seçim sonrası çevre kirliliğine yol açıyor” diye bir öneride bulunuyor.
Binnaz Toprak’ın 2011’de Parti Meclisi’nde dile getirdiği bu önerisi, 2019’da bakın nasıl çarpıtılıyor:
Önce CHP’de o dönem Parti Meclisi üyeliği yapan Deniz Pınar Atılgan, “Binnaz Toprak Türk bayrakları çevre kirliliğine yol açıyor dedi” diye iftira attı.
Allah hepimizi kuru iftiradan sakınsın!
ÖTEKİLEŞTİRİLMENİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİRİM
AK Parti Sancaktepe’de başörtülü bir kadın aday çıkardı: Parti kademelerinde görev yapmış, emek vermiş bir isim olan Şeyma Döğücü’yü... Döğücü seçilirse, İstanbul’un önemli bir ilçesinde ilk kez başörtülü bir kadın belediye başkanı olacak.
Şeyma Döğücü ile tanıştım, konuştum.
Kendisinin beni en çok etkileyen sözlerini paylaşıyorum:
Üniversitede okurken ve avukatlık mesleğimi icra ederken başörtüsü nedeniyle ötekileştirilmiş biriyim. Dolayısıyla ötekileştirilmenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Benim belediye başkanlığımda ötekim olmayacak.
Bizler yetişkinler olarak maalesef kompartımanlara bölündük ve bir arada olamadık. Ama ben kendi ilçemde bizim çocuklarımızın bir arada olmalarını sağlamaya çalışacağım. Gençlerimizi bir araya getireceğim.
Başörtülü kadın aday olarak belki en başta dar bir kesim içinde yadırgamalar oldu ama zaman geçtikçe o yadırgamalar bitti. Böyle bir sorunumuz yok. Hatta avantajımız bile var: İdeolojik bağlarını bir tarafa bırakarak bana oy verecek çok kadın var.
Sancaktepe’de görev yaparken hiçbir ayrım yapmayacağım. Cemevlerine gidiyorum, yine gideceğim. Her zaman halkın içinde ve ulaşılır olacağım.
‘ESENBOĞA’YI BEN YAPTIM’ DEMİYOR Kİ?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 1950’lerin ortasından beri hizmette olan Ankara Esenboğa Havaalanı’nı kendilerinin yaptığını söylediği iddia edilince...
Erdoğan’ın yaptığı açıklamayı dikkatle dinledim.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle diyor:
“Biz göreve geldiğimizde 17 yıl önce Ankara’da böyle bir havalimanı var mıydı?”
*
Sorunun cevabı şu:
17 yıl önce Ankara’da havalimanı vardı ama böyle bir havalimanı yoktu.
Yani Erdoğan, “Esenboğa’yı biz yaptık” demiyor. “Esenboğa’yı bugünkü hale biz getirdik” diyor.
*
Velhasıl: Eleştirme demiyorum, eleştir ama doğru bilgiler üzerinden eleştir!
DÖNE DÖNE İZLEDİĞİM 10 FİLM
BİR: Frantic... İKİ: Game... ÜÇ: Azap Yolu... DÖRT: Bütün “James Bond”lar... BEŞ: Seven... ALTI: Fargo... YEDİ: Çok Şey Bilen Adam... SEKİZ: Bütün “Godfather”lar... DOKUZ: Kuzuların Sessizliği... ON: Bütün “Bourne”lar...
CENAZEDE ARTIK ÇELENK YOLMA DÖNEMİ BAŞLADI
CENAZE törenlerinde sergilenen ölçüsüzlükler, saygısızlıklar, görgüsüzlükler, terbiyesizlikler ve edepsizlikler, artık dallanıp budaklanmaya başladı.
Demet Akbağ’ın sevgili eşi Zafer Çika’nın cenaze töreninde fark ettik ki...
Cenazeye katılan ünlülerle fotoğraf çektirmeye çalışmak falan türü terbiyesizlikler iyice sıradanlaşırken...
Daha tören bitmeden çelenklerin üzerindeki çiçekleri yolmaya kalkmak gibi yeni bir terbiyesizlik peyda olmuş.