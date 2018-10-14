Yedi maddede papaz vakası

- MADDE BİR: Madem sonu böyle bitecekti, biz niye o denli efelendik ki? Madem en sonunda bu olacaktı, o manşetleri niye çektik? Madem 3 yıla fittik, niye 35 yıl istedik? Niye? Niye? Niye?
*
- MADDE İKİ: Yanarım yanarım da şu Trump’ın attığı cakaya yanarım. Yanarım yanarım da şu Trump’a yaşatılan hazza yanarım. Trump gibi bir adama bunları yaşatmaya kimin ne hakkı var?
*
- MADDE ÜÇ: Gizli tanıklık müessesesi, bir tür yavşaklık müessesesine dönüşmüş durumda... Bütün hıncımızı papaz davasının gizli tanıklarından alabiliriz... O derece yani.
*
- MADDE DÖRT: Papaza hem FETÖ’cü, hem PKK’lı, hem de ajan dedik. Yahu bari sadece birini diyeydik! Bari birazcık idareli kullanaydık... Bu ne müsrifliktir!
*
- MADDE BEŞ: Papaz bırakılmasa “İşte şimdi mahvolduk” diyecek olanlar, “Papaz bırakıldı” diye yastalar! Papaz bırakılmasa “Nasıl da dik durduk” diyecek olanlar, burunlarından kıl aldırmıyorlar! Yahu bu nasıl iştir?
*
- MADDE ALTI: Hollywood bir papaz filmi çekerse ve papaz rolünü de Tom Hanks’e verirse... Ben işte o zaman kahrolurum.
*
- MADDE YEDİ: Tek bir teselli payımız var: Papaza karşılık belki biz de bir şeyler almışızdır da yetkililerimiz söyleyemiyordur! Olabilir mi böyle bir şey? Olsun ama... Lütfen... Amin. İnşallah.
KEMAL KILIÇDAROĞLU AK PARTİ’YE SÖZCÜ OLSUN!
PAPAZ serbest kalmış, kuş gibi uçuyor.
Çarşı karışmış, ortalık yıkılıyor.
İktidar karşıtlarına gün doğmuş, bastırıyorlar!
En iflah olmaz AK Parti destekçilerinde bile inceden bir isyan, en azından bir burukluk var.
*
İşte tam bu sırada...
Gözler kısılıp ana muhalefetin liderine bakılıyor.
“Acaba ne diyecek” diye...
*
Ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
Dediği şu:
- Önce bir kararı görmemiz lazım.
- Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
İktidar partisinin sözcülerinin bile aklına gelmedi “Önce bir kararı görelim, sonra değerlendirme yaparız” falan demek.
*
Yani demem o ki...
Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisine sözcü olsa iktidar partisinin sözcülerinden bile daha başarılı olacak!
*
Boşuna demiyoruz:
Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri olarak var olduğu müddetçe...
AK Parti’ye karada, havada, denizde mağlubiyet yok!
OY VEREN ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN
- İstanbul’da FETÖ çağrışımı yapan cadde isimlerini kaldırıp yerine Hrant Dink, Uğur Mumcu, Tuncel Kurtiz isimlerini veren... İstanbul Belediye Meclis üyelerine...
- Ankara Çukurambar’da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddeye Malcolm X ismini veren... Ankara Belediye Meclis üyelerine... YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.
KEDİLERE EN YAKIŞAN TÜRKÜ
NE zaman başta Sekter olmak üzere kedi milletinin hal ve davranışlarına şöyle bir baksam...
Aklıma hemen “Minnet eylemem” türküsü gelir.
Türkünün özellikle de şu bölümü:
“Bir acayip derde düştüm herkes gider kârına / Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına / Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına / Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem”.
ARDA OLAYI MAGAZİN OLAYI DEĞİLDİR, KRİMİNAL OLAYDIR
İŞİN içinde...
- Taciz var.
- Vücut bütünlüğüne zarar verme var.
- Ruhsatsız silah var.
- Silahla hastane basma var.
- Hastanede silah patlatma var.
Yani var oğlu var.
Ve biz milletçe bu olayı basit bir magazin olayı gibi ele alıyoruz.
*
Hayır, hayır!
Bu olay magazin olayı değildir.
Başından sonuna kadar kriminal bir olaydır.
Ve devreye ciddi bir şekilde savcının, polisin girmesi şarttır.
*
Devreye giren polis ve savcı da...
Arkası sağlam olmayan bir vatandaşa ne yapacaksa onu yapmalıdır.
YAVUZ’UN MENKIBESİNİ ABDÜLHAMİD’E PASLAMAK
ABDÜLHAMİD’i anlatan “PAYİTAHT” dizisinde gördüm:
Yavuz Sultan Selim’le ilgili anlatılan meşhur bir menkıbeyi resmen ve alenen Abdülhamid’e paslamışlar!
*
Yahu çocuklar!
İyi hoş da...
Yavuz Sultan Selim dizisi çekerken ne yapacaksınız?
ÇOK TUHAF
- Ahmet Kural’ın Sıla ile barışmasının bu denli dalgalanmalara yol açması...
*
- Doğu Perinçek’in her durumda gündemi sarsacak bir açıklamasının olması...
*
- Cengiz Semercioğlu’nun tacizi yönetme görevini kadına vermesi...
*
- “CHP’nin İş Bankası hisseleri” ile gündemin aniden değiştirilebiliyor olması...
*
- Mansur Yavaş’ın Ankara için kapışılan bir aday olması...
Yedi maddede papaz vakası
- MADDE BİR: Madem sonu böyle bitecekti, biz niye o denli efelendik ki? Madem en sonunda bu olacaktı, o manşetleri niye çektik? Madem 3 yıla fittik, niye 35 yıl istedik? Niye? Niye? Niye?
*
- MADDE İKİ: Yanarım yanarım da şu Trump’ın attığı cakaya yanarım. Yanarım yanarım da şu Trump’a yaşatılan hazza yanarım. Trump gibi bir adama bunları yaşatmaya kimin ne hakkı var?
*
- MADDE ÜÇ: Gizli tanıklık müessesesi, bir tür yavşaklık müessesesine dönüşmüş durumda... Bütün hıncımızı papaz davasının gizli tanıklarından alabiliriz... O derece yani.
*
- MADDE DÖRT: Papaza hem FETÖ’cü, hem PKK’lı, hem de ajan dedik. Yahu bari sadece birini diyeydik! Bari birazcık idareli kullanaydık... Bu ne müsrifliktir!
*
- MADDE BEŞ: Papaz bırakılmasa “İşte şimdi mahvolduk” diyecek olanlar, “Papaz bırakıldı” diye yastalar! Papaz bırakılmasa “Nasıl da dik durduk” diyecek olanlar, burunlarından kıl aldırmıyorlar! Yahu bu nasıl iştir?
*
- MADDE ALTI: Hollywood bir papaz filmi çekerse ve papaz rolünü de Tom Hanks’e verirse... Ben işte o zaman kahrolurum.
*
- MADDE YEDİ: Tek bir teselli payımız var: Papaza karşılık belki biz de bir şeyler almışızdır da yetkililerimiz söyleyemiyordur! Olabilir mi böyle bir şey? Olsun ama... Lütfen... Amin. İnşallah.
KEMAL KILIÇDAROĞLU AK PARTİ’YE SÖZCÜ OLSUN!
PAPAZ serbest kalmış, kuş gibi uçuyor.
Çarşı karışmış, ortalık yıkılıyor.
İktidar karşıtlarına gün doğmuş, bastırıyorlar!
En iflah olmaz AK Parti destekçilerinde bile inceden bir isyan, en azından bir burukluk var.
*
İşte tam bu sırada...
Gözler kısılıp ana muhalefetin liderine bakılıyor.
“Acaba ne diyecek” diye...
*
Ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
Dediği şu:
- Önce bir kararı görmemiz lazım.
- Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
İktidar partisinin sözcülerinin bile aklına gelmedi “Önce bir kararı görelim, sonra değerlendirme yaparız” falan demek.
*
Yani demem o ki...
Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisine sözcü olsa iktidar partisinin sözcülerinden bile daha başarılı olacak!
*
Boşuna demiyoruz:
Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri olarak var olduğu müddetçe...
AK Parti’ye karada, havada, denizde mağlubiyet yok!
OY VEREN ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN
- İstanbul’da FETÖ çağrışımı yapan cadde isimlerini kaldırıp yerine Hrant Dink, Uğur Mumcu, Tuncel Kurtiz isimlerini veren... İstanbul Belediye Meclis üyelerine...
- Ankara Çukurambar’da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddeye Malcolm X ismini veren... Ankara Belediye Meclis üyelerine... YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.
KEDİLERE EN YAKIŞAN TÜRKÜ
NE zaman başta Sekter olmak üzere kedi milletinin hal ve davranışlarına şöyle bir baksam...
Aklıma hemen “Minnet eylemem” türküsü gelir.
Türkünün özellikle de şu bölümü:
“Bir acayip derde düştüm herkes gider kârına / Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına / Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına / Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem”.
ARDA OLAYI MAGAZİN OLAYI DEĞİLDİR, KRİMİNAL OLAYDIR
İŞİN içinde...
- Taciz var.
- Vücut bütünlüğüne zarar verme var.
- Ruhsatsız silah var.
- Silahla hastane basma var.
- Hastanede silah patlatma var.
Yani var oğlu var.
Ve biz milletçe bu olayı basit bir magazin olayı gibi ele alıyoruz.
*
Hayır, hayır!
Bu olay magazin olayı değildir.
Başından sonuna kadar kriminal bir olaydır.
Ve devreye ciddi bir şekilde savcının, polisin girmesi şarttır.
*
Devreye giren polis ve savcı da...
Arkası sağlam olmayan bir vatandaşa ne yapacaksa onu yapmalıdır.
YAVUZ’UN MENKIBESİNİ ABDÜLHAMİD’E PASLAMAK
ABDÜLHAMİD’i anlatan “PAYİTAHT” dizisinde gördüm:
Yavuz Sultan Selim’le ilgili anlatılan meşhur bir menkıbeyi resmen ve alenen Abdülhamid’e paslamışlar!
*
Yahu çocuklar!
İyi hoş da...
Yavuz Sultan Selim dizisi çekerken ne yapacaksınız?
ÇOK TUHAF
- Ahmet Kural’ın Sıla ile barışmasının bu denli dalgalanmalara yol açması...
*
- Doğu Perinçek’in her durumda gündemi sarsacak bir açıklamasının olması...
*
- Cengiz Semercioğlu’nun tacizi yönetme görevini kadına vermesi...
*
- “CHP’nin İş Bankası hisseleri” ile gündemin aniden değiştirilebiliyor olması...
*
- Mansur Yavaş’ın Ankara için kapışılan bir aday olması...