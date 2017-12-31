‘Yazıklar olsun’ çıkışına karşı Abdullah Gül’ün söyleyebileceği 5 şarkı*

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2- Gayet kısık ve diplomatik bir ses tonuyla... “GELSE DE EN ACI SÖZLER DİLİME...” şarkısını mırıldanabilir.

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3- Kayseri’de bir bağ evine yerleşerek... “ÖLÜM VARSA BU DÜNYADA ZULÜM VAR...” türküsünü seslendirebilir.

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4- Leonard Cohen’e sardırıp... “HERKES BİLİYOR ZARLARIN HİLELİ OLDUĞUNU...” şarkısına var gücüyle asılabilir.

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5- Bir Ahmet Aslan kayıtsızlığı ve bir derviş edasıyla... “RIZKIMI VEREN HUDA’DIR KULA MİNNET EYLEMEM” deyişini havalandırabilir.

BAY KEMAL’İN KAYIĞI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, son KHK’daki tartışılan madde hakkında...

“Yanlış anlaşılabilir, ileride sıkıntı doğurabilir, düzeltilse iyi olur” diyen Abdullah Gül’e... “Bay Kemal’in kayığına bindi” diye çıkıştı.

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“Bay Kemal’in kayığına bindi” cümlesi, AK Parti’nin geleceği açısından biraz tehlikeli bir cümle.

Tehlikeli, çünkü...

AK Parti’de şöyle bir yolun açılmasına neden olabilir:

*

Diyelim ki bir AK Partili, kafasına yatmayan bir gelişme karşısında, “bu böyle olmasa daha iyi olur sanki” falan dedi.

Tesadüf bu ya!

Yine diyelim ki... O AK Partilinin dediğinin bir benzerini Kemal Kılıçdaroğlu da dile getirdi.

Böyle bir durumda...

O AK Partilinin “Yazıklar olsun sana! Bay Kemal’in kayığına biniyorsun! Çabuk in o kayıktan” taarruzuyla karşılaşması kaçınılmaz olur.

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Durum böyle olunca da...

Ancak fikirlerin çatışmasından çıkabilecek olan hakikat kıvılcımı, AK Parti semalarında sittinsene geçse de asla çakmaz.

ANNEM ARADI

AYNEN şöyle dedi:

“Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül’ün arası açılmış galiba... Aman oğlum... Dikkat et. Sen karışma... Sen girme bu işe... Onlar kendini kurtarır. Olan sana olur”.

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Hemen “Tamam anne tamam... Merak etme. Karışmam” dedim ve telefonu kapattım.

2018’DE AYNEN DEVAM EDECEĞİM ŞEYLER

- Tanımadığım numaraları açmama... Aynen devam.

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- Tahin/pekmeze takıntı... Aynen devam.

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- “Döneceğim ben sana” klişesine sarılma... Aynen devam.

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- Sık sık ofis partisi vermek... Aynen devam.

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- Instagram’a ağırlık... Aynen devam.

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- “Çok yoğunum çok” cümlesine abanma... Aynen devam.

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- Asosyal takılmak... Aynen devam.

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- Tavlada önüme geleni devirmek... Aynen devam.

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- Taylan Bilgel’le kadim dostluk... Aynen devam.

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- WhatsApp’ta gruplaşma... Aynen devam.

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- Mazlum Yozgat’a sahip çıkma... Aynen devam.

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- Hayvan hakları konusunda Panter Ahmet olma... Aynen devam.

ÜZERİNDE İTTİFAK ETTİĞİMİZ ŞEYLER

- Kerimcan Durmaz da kim kardeşim?

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- Muazzez Abacı büyük sanatçı...

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- Uğur Yücel çok asabi...

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- Seren Serengil çok tatlı dedikodu yapıyor.

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- Zeki Müren bir başkaydı canım.

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- Nerede o eski gazino kültürü.

İRAN’DAKİ KALKIŞMA İÇİN YÜZDE TAHMİNİM

- Bu kalkışmadan bir şey çıkmaz: Yüzde 88

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- Bu kalkışmadan bir şey çıkar: Yüzde 12

ADAMA ZORLA YILBAŞI KUTLATIR BUNLAR

KÖTÜLÜKTEN, hırsızlıktan, düşene vurmaktan, rüşvetten, yalandan, haksızlık karşısında susmaktan, riyadan, haksızlık yapmaktan, adaletsizlikten, tacizden, tecavüzden, kabalıktan, küfürden, zorbalıktan...

Yakınmak için kılını kıpırdatmayanların...

“Yılbaşı kutlaması yapılmasın” diye kendilerinden geçtiklerini gördükçe...

Şöyle dört başı mamur bir yılbaşı kutlaması yapmak için kollarımı sıvamış durumdayım.

*

O kadar ki...

Neredeyse çam ağacı bile süsletecekler bunlar bana!