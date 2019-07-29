Yaşasın! Sonunda, en sonunda erkek kıyafetlerine de laf edildi

Acıklı ses tonlarıyla “Kadınlar kot pantolon giyince içimiz parçalanıyor” diye ağlaşan hocalardan...
*
Bunalmıştık...
Kadının nasıl giyinmesi gerektiği konusunda sürekli ahkâm kesmekten derin bir haz duyan mollalardan...
*
Sıkılmıştık...
Başını örten kadınların kıyafetleri konusunda bile racon kesmeyi kendilerinde hak gören vaizlerden...
*
İllallah etmiştik...
Kadınların yürüyüşlerine, gülüşlerine, sokağa çıkışlarına, bakışlarına falan düzen intizam getirmeye çalışan cübbelilerden...
*
Ve işte sonunda kadınlar bırakıldı, erkeklere de dalındı...
*
Geçen cuma camilerde okutulan hutbede...
Erkekler için şöyle bir racon kesildi:
Erkekler de dar giysilerden kaçınmalıdır.
Erkekler de mahremiyetlerini korumalıdır.
Erkekler de tesettür bilincine sahip olmalıdır.
*
Oh be oh!
Ha şöyle!
Hep kadınlar mı çekecekti!
Biraz da erkekler çeksin...
*
Bilhassa dapdaracık ve normalden epey kısa pantolonlarıyla tesettür bilincinden nasiplerini almamış, nargilecilerde keyif kasan yeni nesil müteahhit oğulları iyi işitsin bu uyarıları.
HAYATINIZDA ‘BUNU YAPMA!’ DİYEN DOSTLARINIZ OLMALI
HADİSE var ya Hadise...
“Çünkü gözlerin ela” şarkısı eşliğinde dans ettiği bir video çekip yayınlamış.
*
Nasıl kötü, nasıl estetikten yoksun, nasıl saçma, nasıl berbat, nasıl gereksiz, nasıl tuhaf, nasıl banal, nasıl fena bir video anlatamam.
*
Ben onu bunu bilmem arkadaş!
Şu hayatta...
“Yapma bunu... Bir daha düşün... Emin misin... Lüzumsuz kaçmasın... Ne gerek var şimdi buna... Amacın ne...” falan diye uyarılarda bulunacak...
Dostların, arkadaşların olacak!
*
Hadise’nin bu türden dostları, arkadaşları olsaydı...
Böyle bir videoyu çekse de yayınlamazdı.
SURİYELİLER KAVGA KONUSU OLMAKTAN ANCA ŞÖYLE ÇIKAR
Konuyu “Suriyeliler bizim kardeşimizdir” hamaseti ile “Suriyeliler defolup gitsin” anlayışsızlığı arasında sıkıştırmaktan vazgeçerek çıkar.
Suriye’de kalıcı barışın sağlanıp Suriyelilerin memleketlerine güvenle dönmelerini sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirilmesini talep ederek çıkar.
Suriyeliler konusunda... Başıbozukluğun, dağınıklığın, kargaşanın, kayıtsızlığın, boşluğun süratle giderilmesini sağlayacak adımların atılmasını isteyerek çıkar.
Suriyeliler konusunu... Keskin bir bölünmenin ve milliyetçilik ile ümmetçilik çatışmasının konusu yapmamaya özen göstererek çıkar.
HAYAT TARZLARINA SAYGI
ESKİDEN hiç içki içmeyen, alkole bulaşmamaya özen gösteren, inancı gereği alkolden uzak duran...
Siyasetçiler...
Hafiften küçümsenir, inceden aşağılanır, ufaktan yadırganırdı.
*
Şimdi ise içki içen, rakı-balık yapan, alkol almayı tercih eden, arada sırada da olsa alkol alan...
Siyasetçiler...
Hedef gösteriliyor, aşağılanıyor, afişe ediliyor.
*
Eskisi kötüydü... Yenisi de kötü...
Şu hayat tarzlarına saygıyı bir türlü öğrenemeyeceğiz galiba...
SİYASİ DURUŞLARA GÖRE İSTANBUL’UN MEKÂNLARI
SUNSET: Türkiye’de ne olursa olsun... Umudu hep ama hep diri tutmayı beceren kayıtsız liberallerin mekânı...
*
PARK FORA: Son seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir’i kazanmanın sağladığı özgüvende katlama yapanların mekânı...
*
HUQQA: En olumsuz gelişmeler karşısında bile keyiflerini bozmayıp “Reis muhakkak bir şeyler yapar” diyen keyifli muhafazakârların mekânı...
*
GALVİN: Kapıdan girilirken siyasi görüşlerin bir tarafa bırakılıp herkesin kendini aryaların güvenli kollarına bıraktığı bir mekân...
*
ZUMA: Siyasete duydukları ilgiyi, “Ekrem İmamoğlu çok iyi abi ya...” diye özetleyebileceklerin mekânı...
*
BORSA: Ağırbaşlı muhafazakârların, kendilerini ağırdan satan sosyal demokratların, görüşlerini pek belli etmemeye çalışan ittihatçıların mekânı...
*
İSKELE: Büyük Birlik Partisi’ne mensuplar ile en aşırı solcuların bir biçimde buluştukları, buluşabildikleri ilginç bir sentez mekânı..
Yaşasın! Sonunda, en sonunda erkek kıyafetlerine de laf edildi
Bıkmıştık...
Acıklı ses tonlarıyla “Kadınlar kot pantolon giyince içimiz parçalanıyor” diye ağlaşan hocalardan...
*
Bunalmıştık...
Kadının nasıl giyinmesi gerektiği konusunda sürekli ahkâm kesmekten derin bir haz duyan mollalardan...
*
Sıkılmıştık...
Başını örten kadınların kıyafetleri konusunda bile racon kesmeyi kendilerinde hak gören vaizlerden...
*
İllallah etmiştik...
Kadınların yürüyüşlerine, gülüşlerine, sokağa çıkışlarına, bakışlarına falan düzen intizam getirmeye çalışan cübbelilerden...
*
Ve işte sonunda kadınlar bırakıldı, erkeklere de dalındı...
*
Geçen cuma camilerde okutulan hutbede...
Erkekler için şöyle bir racon kesildi:
Erkekler de dar giysilerden kaçınmalıdır.
Erkekler de mahremiyetlerini korumalıdır.
Erkekler de tesettür bilincine sahip olmalıdır.
*
Oh be oh!
Ha şöyle!
Hep kadınlar mı çekecekti!
Biraz da erkekler çeksin...
*
Bilhassa dapdaracık ve normalden epey kısa pantolonlarıyla tesettür bilincinden nasiplerini almamış, nargilecilerde keyif kasan yeni nesil müteahhit oğulları iyi işitsin bu uyarıları.
HAYATINIZDA ‘BUNU YAPMA!’ DİYEN DOSTLARINIZ OLMALI
HADİSE var ya Hadise...
“Çünkü gözlerin ela” şarkısı eşliğinde dans ettiği bir video çekip yayınlamış.
*
Nasıl kötü, nasıl estetikten yoksun, nasıl saçma, nasıl berbat, nasıl gereksiz, nasıl tuhaf, nasıl banal, nasıl fena bir video anlatamam.
*
Ben onu bunu bilmem arkadaş!
Şu hayatta...
“Yapma bunu... Bir daha düşün... Emin misin... Lüzumsuz kaçmasın... Ne gerek var şimdi buna... Amacın ne...” falan diye uyarılarda bulunacak...
Dostların, arkadaşların olacak!
*
Hadise’nin bu türden dostları, arkadaşları olsaydı...
Böyle bir videoyu çekse de yayınlamazdı.
SURİYELİLER KAVGA KONUSU OLMAKTAN ANCA ŞÖYLE ÇIKAR
Konuyu “Suriyeliler bizim kardeşimizdir” hamaseti ile “Suriyeliler defolup gitsin” anlayışsızlığı arasında sıkıştırmaktan vazgeçerek çıkar.
Suriye’de kalıcı barışın sağlanıp Suriyelilerin memleketlerine güvenle dönmelerini sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirilmesini talep ederek çıkar.
Suriyeliler konusunda... Başıbozukluğun, dağınıklığın, kargaşanın, kayıtsızlığın, boşluğun süratle giderilmesini sağlayacak adımların atılmasını isteyerek çıkar.
Suriyeliler konusunu... Keskin bir bölünmenin ve milliyetçilik ile ümmetçilik çatışmasının konusu yapmamaya özen göstererek çıkar.
HAYAT TARZLARINA SAYGI
ESKİDEN hiç içki içmeyen, alkole bulaşmamaya özen gösteren, inancı gereği alkolden uzak duran...
Siyasetçiler...
Hafiften küçümsenir, inceden aşağılanır, ufaktan yadırganırdı.
*
Şimdi ise içki içen, rakı-balık yapan, alkol almayı tercih eden, arada sırada da olsa alkol alan...
Siyasetçiler...
Hedef gösteriliyor, aşağılanıyor, afişe ediliyor.
*
Eskisi kötüydü... Yenisi de kötü...
Şu hayat tarzlarına saygıyı bir türlü öğrenemeyeceğiz galiba...
SİYASİ DURUŞLARA GÖRE İSTANBUL’UN MEKÂNLARI
SUNSET: Türkiye’de ne olursa olsun... Umudu hep ama hep diri tutmayı beceren kayıtsız liberallerin mekânı...
*
PARK FORA: Son seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir’i kazanmanın sağladığı özgüvende katlama yapanların mekânı...
*
HUQQA: En olumsuz gelişmeler karşısında bile keyiflerini bozmayıp “Reis muhakkak bir şeyler yapar” diyen keyifli muhafazakârların mekânı...
*
GALVİN: Kapıdan girilirken siyasi görüşlerin bir tarafa bırakılıp herkesin kendini aryaların güvenli kollarına bıraktığı bir mekân...
*
ZUMA: Siyasete duydukları ilgiyi, “Ekrem İmamoğlu çok iyi abi ya...” diye özetleyebileceklerin mekânı...
*
BORSA: Ağırbaşlı muhafazakârların, kendilerini ağırdan satan sosyal demokratların, görüşlerini pek belli etmemeye çalışan ittihatçıların mekânı...
*
İSKELE: Büyük Birlik Partisi’ne mensuplar ile en aşırı solcuların bir biçimde buluştukları, buluşabildikleri ilginç bir sentez mekânı..