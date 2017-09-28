Yanılgı yanılgı büyüyen bir zafer var mıdır?

*

Ben de pek severim bu şiiri.

Gençliğim bu şiiri ezberleyerek geçmiştir.

*

Şiirin en can alıcı bölümü şöyledir:

*

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

*

Gerçekten de...

Bazı zaferlerin, yenilgi yenilgi büyümek gibi bir eğilimi vardır.

*

Ama hiçbir zafer...

Yanılgı yanılgı büyümez.

Yanılgı yanılgı büyüyen bir zafer yoktur yani...

*

İşte tam da bu nedenle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...

Artık “Yanılmışız” demesini gerektirmeyecek bir politika izlemesinde büyük yarar var.

BARZANİ’Yİ EZECEĞİM DİYE KENDİ KÜRT’ÜNÜ KAYBETME

TÜRKİYE’nin Kürtleri...

Kendilerini Türkiye’nin bir parçası olarak hissetmektedirler.

Ayrılıkçılık yoktur bizim Kürtlerimizde.

Bu kesin.

*

Yine Türkiye’nin Kürtleri...

Barzani’nin bir Kürt devleti kurma girişimini bir parça sempatiyle izlemektedir.

Bu da kesin gibi.

*

İşte bu iki kesinlik nedeniyle...

Barzani’nin attığı adıma çok haklı gerekçelerle itiraz ederken...

Öyle bir dil ve üslup kullanılmalı ki...

Kendilerini Türkiye’nin bir parçası olarak gören Kürtlerin, duygusal bir kopuş içine girmelerine neden olunmamalı.

*

Aman ha aman!

VAY IRKÇI FAŞİST VAY

BARZANİ için “Yahudi asıllı” diye pankart astılar dün İstanbul’da.





Tepkiler üzerine o pankart kaldırıldı ama o zihniyeti ortadan kaldırmak mümkün değil maalesef.

*

Ortada kendince bir kötü gördüğünde aklına ilk gelen kelime “Yahudi” ya da “Ermeni” olan bir ırkçı, faşist zihniyettir bu.

*

İki dakika düşünmez:

Hasbelkader Yahudi ya da Ermeni olarak dünyaya gelse ve sokakta gezerken bu pankartla karşılaşsa...

Ne hissedeceğini...

*

Yine iki dakika düşünmez:

Almanya’nın yeni Nazileri, “Bütün kötülüklerin anası Türk’tür” diye pankart assalar Alman sokaklarına...

Ne hissedeceğini...

BARZANİCİ GAZETECİLER NİYE SUSPUS OLDULAR Kİ?

İKİ iktidar yanlısı gazeteci...

İkisi de kendilerini biliyor.

*

İkisi de daha düne kadar...

- “Barzani Türkiye’nin dostudur” diyorlardı.

- “Bağımsız Kürdistan kurulsun” diyorlardı.

*

Bu iki gazeteci, bugünlerde resmen arazi olmuş durumda.

O kadar ki...

Bir “yanılmışız” bile diyemiyorlar!

ÇIK O KAREDEN MAHMUT TANAL





BU fotoğraf karesinde neler var?

- Aşk var.

- Hasretin sona ermesi var.

- Özgürlük var.

- Spontane heyecan var.

- Plansız, hesapsız kavuşma heyecanı var.

- Güzellik var.

- Mehmetçiğin sevgi dolu bakışı var.

- Mehmetçiğin mahcubiyeti var.

*

Ve bir de Mahmut Tanal var.

*

Allah senin müstahakkını versin Mahmut Tanal!

Çık kareden.

Sihri bozdun sihri.

OTOMOBİL AYETİ Mİ İNDİ?

SUUDİ Arabistan kadınların otomobil kullanmalarına izin vermeye karar vermiş.

Hayrola Suudi Arabistan?

Kadınlar ve otomobiller hakkında...

Ayet mi indi?

Günah idiyse...

Niye kaldırdınız?

Günah değil idiyse...

Niye yasakladınız?

BÖYLE OLUR ORTADOĞU’DA TRAFİK KAZASI





ORTADOĞU’da sıradan bir gün...

Bir trafik kazası meydana gelmiş.

Otomobil, askeri bir tankın altında kalmış.

Dünyanın başka hiçbir coğrafyasında...

Böyle bir trafik kazası yaşanmaz.

BAKALIM KİM KİMİ İKNA EDECEK?

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan: Yiyecek ekmek bulamayacaklar.

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem.

*

- Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci: Habur kapatılabilir.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Habur’u neden kapatalım.

DANIŞTAY BAŞKANI TARAFLI DİYENLER ONLİNE MI?

HABER şu:

Yaz saati uygulamasında önemli gelişme... Danıştay, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini, bir velinin itirazı üzerine durdurdu.

*

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör için “taraflı, hükümet yanlısı” falan diyenler online mı?