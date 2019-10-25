Bu iktidar, ta en başından beri Suriye konusunda çok ama çok vahim hatalar yaptı. Olabilecekleri öngöremedi, politikasını bir türlü revize edemedi, yanlışlarda ısrar etti.
*
Ama durun bir dakika!
İktidar, bu vahim hataları yapmasaydı da... Suriye güllük gülistanlık olmayacaktı ki!
*
Biraz düşünelim.
*
ABD...
Askeri olarak Suriye’ye yerleşmemiş miydi?
IŞİD’i önlemek bahanesiyle YPG ile iş tutmamış mıydı?
YPG’ye TIR’lar dolusu silahı göndermemiş miydi?
Sınırımızda bir PYD/YPG devleti oluşturmaya çalışmamış mıydı?
*
Rusya...
“Zamanı gelince kullanırız” diye PYD/PKK’yı yan tarafta bekletmiyor muydu?
Dirsek temasını sürdürmüyor muydu bu örgütle?
PYD/YPG’nin şeflerini Moskova’da ağırlamıyor muydu?
*
15 gün öncesine kadar tablo buydu, bundan ibaretti.
Peki bu tablodan ne çıkacaktı?
Suriye’de bir PKK/PYD devleti çıkacaktı.
*
İşte Türkiye’nin başarısı, tam da buradadır.
Türkiye...
Hem Barış Pınarı harekâtını başlatarak... Hem ABD ile mutabakat imzalayarak... Hem Rusya ile mutabakat imzalayarak...
PKK/PYD’nin Suriye’de...
ABD destekli, Rusya kollamalı bir devletçik oluşturma hedefini tarihin çöp sepetine fırlatıp atmayı başardı.
*
Ve böyle bir ortamda bakıyoruz aylardır, haftalardır, günlerdir, “ABD, PYD’yi destekliyor! Rusya, PYD’yi arkalıyor! Türkiye bu denklemden çıkamaz! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! Geliyor bir PKK/PYD devleti!” falan diye öngörü üstüne öngörüde bulunanlara!
Hepsi ama hepsi şimdi de...
“10 yıl önce her şey güllük gülistanlıktı... Şimdi başladığımız yere döndük... Ne kazanmış olduk ki...” falan diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
*
“Yanılmışız yahu! Demek ki yaklaşmıyormuş yaklaşmakta olan” deme alicenaplığını göstermek bu kadar zor mu?
ABD VE RUSYA’NIN MAZLUM AŞKINA DAİR
PYD’nin başlarından biri var. Kendini “General Mazlum” diye pazarlıyor. Hem ABD hem Rusya... Bu adamla aşk yaşıyor. Kendisine çiçekler atıyorlar, masa kurup görüşüyorlar, övüyorlar falan...
*
ABD ve Rusya’nın “General Mazlum” aşkını şöyle yorumlayanlar var:
İşte ABD... İşte Rusya... Biz bu ABD ile mi anlaştık? Biz bu Rusya ile mi anlaştık?
*
İyi de bu aşkı şöyle yorumlamak da mümkün:
ABD ve Rusya...
General Mazlum’la aşk yaşıyor ama mutabakatı Türkiye’yle yapıyor.
‘BEN HAİN VE ALÇAĞIM’ DİYOR ENES KANTER!
ENES Kanter denilen FETÖ’cü basketbolcunun Amerikan televizyon kanalına verdiği röportajı izledim.
Çıkardığım sonuç şudur:
*
Bu zamana kadar...
“Bize şöyle yaptılar, bize böyle yaptılar” falan diye ağlaşan Enes Kanter gitmiş, onun yerine “Türkiye Kürtlere şöyle zulüm yapıyor, Türkiye Kürtlere böyle zulüm yapıyor” diyen Enes Kanter gelmiş.
O kadar ki...
En azılı Türkiye karşıtlarının bile atmaktan çekindikleri iftiraları, gözünü kırpmadan atıyor.
*
Bu zamana kadar Enes Kanter’e...
“Alçak!” da deniyordu, “Hain!” de...
*
Bu röportajdan sonra ise Enes Kanter...
“Ben alçağım! Ben hainim!” demiş oldu.
Bir insan düşer de bu kadar mı düşer?
KHK’LI ŞEHİT
BİR polis... FETÖ’cü olduğu iddiasıyla 16 ay hapis yatmış... KHK’dan işten atılmış... Beraat etmesine rağmen işine dönememiş... Askere gitmiş... Ve Ağrı’da şehit düşmüş...
*
Bir bu şehide bakıyorum, bir de Bülent Arınç’ın FETÖ’nün önemli adamlarından biri olan damadının tereyağından kıl çekercesine olaydan kurtuluşuna bakıyorum.
Vicdanım isyan ediyor!
RAHAT BIRAKIN ALEVİLERİ
YİNE yağmaya başladı Alevilere yönelik baskı iddiaları...
*
Alevi köyüne “Cami yoksa hizmet yok” demeler...
*
Okulda Alevi çocuğuna “Hz. Ali namaz kılardı, sen de kıl” demeler...
*
Başkasının ibadetine, din anlayışına, mezhebine, yaşam tarzına, dini yorumlama biçimine müdahil olmaktan ne zaman vazgeçilecek acaba?
*
Cevap veriyorum: Benim umudum yok!
BAKAN MURAT KURUM’U TAKDİR ETMEMİN NEDENİ
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u acayip takdir ediyorum. Neden mi?
*
Bodrum’da kaçak yapılara karşı başlattığı kararlığı bütün hızıyla sürdürüyor... Kaçak yapılara göz açtırmıyor... Kıyılarda, şehirlerde kaçak yapılara karşı mücadele kararlılığını sürekli vurguluyor... 1100 olan kaçak yapı denetçisini sayısını 2100’e çıkarıyor... “Yıkacağız” diyor... “Taviz yok” diyor... Sıkı takip ediyor...
NEREDESİNİZ NEREDE?
GÖNÜL Akkor Hanım... Faruk Tınaz Bey... Kamuran Akkor Hanım... Yıldırım Bekçi Bey... Yüksel Uzel Hanım... Zekai Tunca Bey... Samime Sanay Hanım... Metin Milli Bey... Nalan Altınörs Hanım... Serap Mutlu Akbulut Hanım...
*
Eski güzel ve masum günlerimizin hatırına... Bir daha gelin artık siyah-beyaz olmayan ekranlardan... Neredesiniz nerede?
Yaklaşmıyormuş yaklaşmakta olan
DOĞRUDUR:
Bu iktidar, ta en başından beri Suriye konusunda çok ama çok vahim hatalar yaptı. Olabilecekleri öngöremedi, politikasını bir türlü revize edemedi, yanlışlarda ısrar etti.
*
Ama durun bir dakika!
İktidar, bu vahim hataları yapmasaydı da... Suriye güllük gülistanlık olmayacaktı ki!
*
Biraz düşünelim.
*
ABD...
Askeri olarak Suriye’ye yerleşmemiş miydi?
IŞİD’i önlemek bahanesiyle YPG ile iş tutmamış mıydı?
YPG’ye TIR’lar dolusu silahı göndermemiş miydi?
Sınırımızda bir PYD/YPG devleti oluşturmaya çalışmamış mıydı?
*
Rusya...
“Zamanı gelince kullanırız” diye PYD/PKK’yı yan tarafta bekletmiyor muydu?
Dirsek temasını sürdürmüyor muydu bu örgütle?
PYD/YPG’nin şeflerini Moskova’da ağırlamıyor muydu?
*
15 gün öncesine kadar tablo buydu, bundan ibaretti.
Peki bu tablodan ne çıkacaktı?
Suriye’de bir PKK/PYD devleti çıkacaktı.
*
İşte Türkiye’nin başarısı, tam da buradadır.
Türkiye...
Hem Barış Pınarı harekâtını başlatarak... Hem ABD ile mutabakat imzalayarak... Hem Rusya ile mutabakat imzalayarak...
PKK/PYD’nin Suriye’de...
ABD destekli, Rusya kollamalı bir devletçik oluşturma hedefini tarihin çöp sepetine fırlatıp atmayı başardı.
*
Ve böyle bir ortamda bakıyoruz aylardır, haftalardır, günlerdir, “ABD, PYD’yi destekliyor! Rusya, PYD’yi arkalıyor! Türkiye bu denklemden çıkamaz! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! Geliyor bir PKK/PYD devleti!” falan diye öngörü üstüne öngörüde bulunanlara!
Hepsi ama hepsi şimdi de...
“10 yıl önce her şey güllük gülistanlıktı... Şimdi başladığımız yere döndük... Ne kazanmış olduk ki...” falan diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
*
“Yanılmışız yahu! Demek ki yaklaşmıyormuş yaklaşmakta olan” deme alicenaplığını göstermek bu kadar zor mu?
ABD VE RUSYA’NIN MAZLUM AŞKINA DAİR
PYD’nin başlarından biri var. Kendini “General Mazlum” diye pazarlıyor. Hem ABD hem Rusya... Bu adamla aşk yaşıyor. Kendisine çiçekler atıyorlar, masa kurup görüşüyorlar, övüyorlar falan...
*
ABD ve Rusya’nın “General Mazlum” aşkını şöyle yorumlayanlar var:
İşte ABD... İşte Rusya... Biz bu ABD ile mi anlaştık? Biz bu Rusya ile mi anlaştık?
*
İyi de bu aşkı şöyle yorumlamak da mümkün:
ABD ve Rusya...
General Mazlum’la aşk yaşıyor ama mutabakatı Türkiye’yle yapıyor.
‘BEN HAİN VE ALÇAĞIM’ DİYOR ENES KANTER!
ENES Kanter denilen FETÖ’cü basketbolcunun Amerikan televizyon kanalına verdiği röportajı izledim.
Çıkardığım sonuç şudur:
*
Bu zamana kadar...
“Bize şöyle yaptılar, bize böyle yaptılar” falan diye ağlaşan Enes Kanter gitmiş, onun yerine “Türkiye Kürtlere şöyle zulüm yapıyor, Türkiye Kürtlere böyle zulüm yapıyor” diyen Enes Kanter gelmiş.
O kadar ki...
En azılı Türkiye karşıtlarının bile atmaktan çekindikleri iftiraları, gözünü kırpmadan atıyor.
*
Bu zamana kadar Enes Kanter’e...
“Alçak!” da deniyordu, “Hain!” de...
*
Bu röportajdan sonra ise Enes Kanter...
“Ben alçağım! Ben hainim!” demiş oldu.
Bir insan düşer de bu kadar mı düşer?
KHK’LI ŞEHİT
BİR polis... FETÖ’cü olduğu iddiasıyla 16 ay hapis yatmış... KHK’dan işten atılmış... Beraat etmesine rağmen işine dönememiş... Askere gitmiş... Ve Ağrı’da şehit düşmüş...
*
Bir bu şehide bakıyorum, bir de Bülent Arınç’ın FETÖ’nün önemli adamlarından biri olan damadının tereyağından kıl çekercesine olaydan kurtuluşuna bakıyorum.
Vicdanım isyan ediyor!
RAHAT BIRAKIN ALEVİLERİ
YİNE yağmaya başladı Alevilere yönelik baskı iddiaları...
*
Alevi köyüne “Cami yoksa hizmet yok” demeler...
*
Okulda Alevi çocuğuna “Hz. Ali namaz kılardı, sen de kıl” demeler...
*
Başkasının ibadetine, din anlayışına, mezhebine, yaşam tarzına, dini yorumlama biçimine müdahil olmaktan ne zaman vazgeçilecek acaba?
*
Cevap veriyorum: Benim umudum yok!
BAKAN MURAT KURUM’U TAKDİR ETMEMİN NEDENİ
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u acayip takdir ediyorum. Neden mi?
*
Bodrum’da kaçak yapılara karşı başlattığı kararlığı bütün hızıyla sürdürüyor... Kaçak yapılara göz açtırmıyor... Kıyılarda, şehirlerde kaçak yapılara karşı mücadele kararlılığını sürekli vurguluyor... 1100 olan kaçak yapı denetçisini sayısını 2100’e çıkarıyor... “Yıkacağız” diyor... “Taviz yok” diyor... Sıkı takip ediyor...
NEREDESİNİZ NEREDE?
GÖNÜL Akkor Hanım... Faruk Tınaz Bey... Kamuran Akkor Hanım... Yıldırım Bekçi Bey... Yüksel Uzel Hanım... Zekai Tunca Bey... Samime Sanay Hanım... Metin Milli Bey... Nalan Altınörs Hanım... Serap Mutlu Akbulut Hanım...
*
Eski güzel ve masum günlerimizin hatırına... Bir daha gelin artık siyah-beyaz olmayan ekranlardan... Neredesiniz nerede?