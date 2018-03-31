Yahu niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın

Çiftlik Bank’ın Tosun’u için bir araştırma önergesi verdi.

*

Ve iktidar cephesi...

“Şak” diye “Ret” dedi.

*

- Tamam, Tosun’la ilgili yargısal süreç devam ediyor.

- Tamam, Tosun’un malvarlığına el kondu.

- Tamam, Tosun gibilerin üzerine gidiliyor.

- Tamam, devletimiz kaçak Tosun’un ensesinde.

- Tamam, kimse Tosun’a sahip çıkmış falan değil.

Hepsine tamam.

*

Ama bütün bunlar ‘konunun araştırılmaya değer olmadığı’ anlamına mı gelir?

Ne yani?

Millet merak ederken...

Milletin Meclis’inin iktidar kanadı hiç mi merak etmiyor?

- İşin içinde siyasi ayak olup olmadığını...

- İşin içinde bürokratik ayak olup olmadığını...

- İşin içinde psikolojik boyut olup olmadığını...

- İşin içinde sosyolojik boyut olup olmadığını...

- İşin içinde din, iman diyerek kandırma dümeni olup olmadığını...

*

Yoksa milletin Meclis’inin iktidar kanadı...

“Fazla merak kediyi öldürür” şeklindeki İngiliz atalar sözünün mü etkisinde?

KADINLARIN HARBİDEN MUHTEŞEM İNTİKAMI

HABERİN başlığı şu:

“Çin’de üç kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı.”

*

Sosyal medyada kadınlar, bu haberin altına şu tür yorumlar yazdılar:

- Bu tür olaylara karşıyım ama adamın da o saatte orada ne işi vardı?

- E tabii adam şortla gezerse olacağı budur arkadaş, hak etmiş.

*

Kadınların bu tür yorumları o kadar çoğaldı, o kadar çoğaldı ki...

Bu yorumları yapan kadınlara neredeyse, “Sizin babanıza, abinize yapılsa hoşunuza gider mi” diye çıkışılacaktı.

CHP DE KANAR

KESMEDEN, çıkarmadan tam metin olarak yayınlıyorum.

Özgür Özel şöyle demiş:

“Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP’nin demokrasiye kurduğu tuzak kasis ve o günün şartları... Doğru olsa sonuç bu olmazdı. Demek ki Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak.”

Bu açıklamanın tefsiri galiba şu:

“Ekmeleddin İhsanoğlu olayında MHP bizi kandırdı.”

Ferdi Tayfur üstadımız, bir yapıtında der ki:

“Yıldızlar da kayar / Durmaz yerinde”

Ben de ondan aldığım ayakla şöyle diyorum:

“CHP de kanar / Durmaz yerinde...”

ÇADIRIMIN SÜPER GÜCÜ

ABD’de her kafadan ayrı ses çıkıyor.

*

Başkan Trump diyor ki:

“En kısa zamanda Suriye’den çekileceğiz.”

*

Dışişleri Bakanlığı diyor ki:

“Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok.”

*

Savunma Bakanlığı?

Hiçbir şey olmamış gibi yapıyor.

*

Bizde olsa böyle bir durum...

Hemen hepimiz, “Yuh! Çadır devleti olduk” falan diye dövünürdük.

*

ABD’de olunca...

Hiçbirimizin aklına gelmiyor çadır madır.

Ne iş?

MACRON / MACARON

FRANSA ne zaman bize sataşsa...

Sizin de aklınıza...

“Ulan Macron musun, macaron musun nesin adamın kafasının tasını attırma” cümlesi gelmiyor mu?

BUGÜNLERDE SEKTER





- Çiftlik Bank’a hatırı sayılır miktarda para kaptırmış mağdur ruh halinde...

*

- Proje terör örgütleri tarafından dört bir yanı kuşatılmış bir vatan havasında...

*

- Görevden alınıp alınmayacağı belli olmayan Melih Gökçek huzursuzluğunda...

TİYATROCUYA DÜŞEN

ANAOKULU müsamere ekibinden değilsen...

Tasarladığın, üzerinde çalıştığın, provasını yaptığın bir oyunun, bir devletlinin talebiyle kılına bile dokundurmazsın.

Yani demem o ki...

Eğer Meclis Başkanı İsmail Kahraman, gerçekten de kadın erkek oyuncuların aynı sahnede olmamasını talep ettiyse...

Kadın erkek tüm oyuncuların...

“Biz bu oyunu böyle tasarlamadık Beyefendi... Çok biliyorsan, gel sen oyna” demeleri gerekirdi.

ASLOLAN NEDİR?

- Fatih Terim, “Aslolan Galatasaray’dır” demişti yıllar önce.

*

- Aziz Yıldırım, bugün “Aslolan Fenerbahçe’dir” diyor.

*

Ben de “Aslolan hayattır” desem, ne olur ki?