Yahu bu HDP, CHP'den ne bekliyor acaba?

İktidardan daha çok CHP’ye saydırıyor.



Yok, CHP Afrin harekâtına destek vererek AK Parti/MHP koalisyonuna katılmışmış.

Yok, Kemal Kılıçdaroğlu savaş cephesinde yer almışmış.

Yok, bunu CHP’den hiç beklemezlermişmiş.



Falan filan.



Ne bekliyor bu HDP, CHP’den acaba?



“Sınırımızda bir PKK devletinin olması acayip iyi olur” demesini mi?

“Afrin bizim kırmızı çizgimizdir, dokunulamaz” demesini mi?

“Amerika gibi biz de operasyondan çok kaygılıyız” falan demesini mi?



Bırakın CHP gibi ulusalcı bir ideolojiden ve tarihten gelen partiyi...



Merkezin solunda siyaset yapma iddiasındaki herhangi bir partinin bile söyleyemeyeceği sözler bunlar.



Hal böyleyken...



HDP’nin CHP’den böyle bir beklenti içinde olması size de tuhaf gelmiyor mu?



Ah Canan Kaftancıoğlu ah!



Oluşturduğun beklenti çıtasının yüksekliği, senin bile başını döndürmüyor mu?







TRUMP'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAKLARA TAVSİYELER

TELEFONUN hoparlörünü açık tutun.



Konuşma sırasında yanınızda en az sekiz tanık bulundurun.



Konuşmayı kayda alın.



Konuşmaya başlarken “demediğini dedim dersen fena olur ha” diye kendisini ikaz edin.



“Bak, beni sen aradın, ona göre” diye uyarıda bulunmayı ihmal etmeyin.







ENTERESAN KISALTMALAR

BİLHASSA bazı plazalarda orta alt kademe yöneticiler, “günaydın” kelimesini “güno” diye kısaltıyor.



Bilhassa İslami çevreler içinde yetişen yeni yetmeler “Allah razı olsun”u “ARO” diye kısaltıyor.



Bilhassa Bağcılar havalesinde “kardeş” kelimesinin “kardo” diye kısaltıldığına bu kulaklar şahit oldu.







TARKAN'I SEZEN AKSU'YU HEDEF GÖSTERENLER

ÇOK ilginç bir nokta var:



Afrin harekâtı konusunda herhangi bir paylaşım yapmadılar diye...



Tarkan’ı, Sezen Aksu’yu falan hedef gösteren tiplerin çoğu...



Vaktiyle Ahmet Kaya’ya çatal-bıçak fırlatan tipler.



Ne diyordu Ahmed Arif?



“Tanı bunları/Tanı da büyü.”







TİYATRO MİYATRO LAFI ÇÖP SEPETİNE LÜTFEN

CHP’nin yetkili bir ismi olan Özgür Özel dedi ki:



“15 Temmuz; bizim Meclis’te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz başarısız bir darbe girişimidir. Tiyatro miyatro değildir.”



Özgür Özel’in bu kadar net, bu kadar kesin, bu kadar keskin, bu kadar bariz şu açıklamasının ardından...



“CHP darbeye tiyatro dedi” diye kurulan ve kurulacak cümleler, çöp sepetine basket yapılabilir mi lütfen?







SAVAŞA HAYIR DA CAMİYE ROKETE EVET Mİ?

“SAVAŞA hayır” diyenlerden biri bile...



“Camiye roket atmaya hayır” dese...



“Savaşa hayır” cümlesinin bir samimiyeti falan olabilecek.



Fakat heyhat!







ŞEHİTLER TANE DEĞİLDİR

LÜTFEN insandan söz ederken...



Tane demeyelim.



Hele şehitlerden söz ederken...



“Üç tane askerimiz şehit” falan hiç demeyelim.



İnsan tane değildir.



Hele şehitler, hiç değildir.







BEN DİNLEDİM SİZ DE DİNLEYİN

ARİF Sağ’dan... “Bugün Bize Pir Geldi”yi...



Sabahat Akkiraz’dan... “Yaktın Yandırdın Beni”yi...



Belkıs Akkale’den... “Odana Serdim Hali”yi...



Ben dinledim, siz de dinleyin.





KEŞKE BÖYLE ATIŞMALAR OLSA

CUMHURİYET’in eski bir sayısından bir haber.



Sosyal medyada gördüm.







Haberin başlığına bakın:



“Soyut sensin, figüratif babandır.”



Ben böyle atışmalar yapmak istiyorum abi...



Hem Balat’ta arkadaşlar kahvede el üstünde tutarlar hem de sanattan fazlasıyla çakıyormuşsun izlenimi verirsin.



Muhteşem yani.