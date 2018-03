Ve Tayyip Erdoğan Nurettin Yıldız gibilerin fişini çekiverdi!

Battaniyeye hallenme...

Ketçaptan şehvet...

Kadın dövmenin incelikleri...

Buluğ çağına ermemiş kızların evlenmesi...

Falan...



Güya İslam adına konuşan Nurettin Yıldız ve onun gibi tiplerle ilgili olarak günlerdir yazıp çiziyorum.



Dediklerim şunlardır:



Bu adamlar İslam’ı küçük düşürüyor.

Bu adamlar İslam aleyhinde propaganda yapıyor gibiler.

Bu adamlar İslam’dan soğutma ve İslam’la alay ettirme memurları gibi.



Ben böyle dedikçe...



Bir güruh...



“Sen Nurettin Yıldız hoca efendimize nasıl böyle dersin” falan diye üzerime geldi.



Ve bingo!



Bütün bu tacizlerden resmen ve alenen kurtuldum!



Çünkü devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan...



Başından sonuna kadar her kelimesine yürekten katıldığım sözlerle...



Nurettin Yıldız ve Nurettin Yıldız gibileri...



Iskartaya çıkardı.



Yaşasın!



Artık hiç kimse bana...



“Sen Nurettin Yıldız hoca efendi hakkında nasıl böyle şeyler dersin” diyemeyecek.



Çok mesudum çok.





EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ DEMEYİ YANLIŞ BULMAYIN İSMAİL KAHRAMAN BEY

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili şöyle demiş:



“Emekçi, emeksiz diye bir ayrım yanlıştır.”



İsmail Kahraman Bey’e soruyorum: 8 Mart’ın kadınların günü olmasının sebebi hikmetini bilir misiniz İsmail Kahraman Bey?



Olay şudur:



8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde dokuma işçisi kadınlar, daha iyi çalışma şartları talebiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polis sert müdahaleyle eylemi bastırdı. Kadınlar yılmadı 1909 yılında New York’ta ilk kadınlar günü kutlandı. 1910’da Danimarka’da yapılan 2. Sosyalist Enternasyonal’de uluslararası kadınlar günü kutlanması kararlaştırıldı. 19 Mart 1911’de ilk kez uluslararası olarak kutlandı.



İşte tam bu dönemde 25 Mart 1911’de New York’ta çoğunluğu kadın olan işçilerin çalıştığı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çalışanlar mesaiden kaçmasın diye kapıları kilitli atölyedeki yangında 123 kadın işçi yanarak can verdi. Hem New York’ta yanarak ölen hem de 1857’de hakları için eylem yapan kadınların anısına 8 Mart tarihi, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kabul edildi.



Yani demem o ki İsmail Kahraman Bey...



8 Mart, emekçi kadınların günüdür. Yanarak can vermişlerdir ve küllerinden doğurmuşlardır bugünü...





8 MART VECİZELERİ

Kadın sorunu yoktur, erkek sorunu vardır.



Kadınlar çiçek değildir, çiçek babanızdır.



Kadın insandır, erkek insanoğludur. (Rahmet olsun sana Neşet Baba).



Aslan aslandır. Dişisi, erkeği fark etmez.





NECİP FAZIL İLE FESLİ KADİR'İ AYNI ANDA SEVEMEZSİNİZ

ÇÜNKÜ Fesli Kadir’in Necip Fazıl hakkında söylediklerini...



En azılı Necip Fazıl karşıtları bile söylememiştir.



Neler mi demiştir Fesli Kadir, Necip Fazıl hakkında.



Şunları demiştir:







Necip Fazıl’ı anlatsam lağım patladı sanırsınız.



Necip Fazıl’la 25 sene beraberliğim oldu. Necip Fazıl tanıdığım en zeki adam, tanıdığım en cesur adam. Ama tanıdığım en ahlaksız adam.



Zaman zaman Necip Fazıl’ın samimiyetinden şüphe ettiğim olmuştur.



Necip Fazıl’ın İslami ahlak bakımından tasvibine imkân olmayan bir yığın falsolu davranışı olmuştur ve benim mizacımdaki birinin onunla beraberliği elbette ahenkli olamazdı.



Necip Fazıl araştırmadan, incelemeden yazan bir adamdı. Tarihle alakalı kitaplarının hepsinde yanlışlar vardır.



Fesli Kadir’in Necip Fazıl’la ilgili sözleri işte böyle uzayıp gidiyor.



Hepsini aktarmaya gerek yok.



Sadece şunu söylemek istiyorum:



Fesli’ye “üstat” diyenler, Necip Fazıl’a “üstat” demesin.



Ya da...



Necip Fazıl’a “üstat” diyenler, Fesli’ye “üstat” demesin.



Zira komik kaçıyor.

Hatta trajikomik kaçıyor.





YENİ KEŞİFLERİM

TORKU: Konya merkezli ‘TORKU’ fabrikasının ürettiği çikolataları denediniz mi? Ben yeni keşfettim. Vallaha ne yalan söyleyeyim: İsviçre ya da Belçika’da bile bu kadar leziz çikolata yememiştim. Üstelik nişasta bazlı şekerden üretilmiyor bu çikolatalar... Şeker pancarından... Çünkü ‘TORKU’, aynı zamanda şeker pancarından şeker üreten dev bir şeker fabrikası... Yerli ve milli yani.



ENDAM: İstanbul’un en güzel manzarası hiç kuşkusuz Karaköy teraslarından görünen manzaradır... Tarihi yarımada, Süleymaniye önde, Galata Kulesi arkada... Ve arada Karaköy binaları... İşte böyle bir ortamda ‘ENDAM’ isimli yepyeni bir lokanta açıldı. Mezeleri, yemekleri enfes... O kadar enfes ki adama, “Mutfakta kim var yahu” falan dedirtiyor. Vedat Milor denese en az üç gün yazar. O derece yani.