Vatan taksinse ey sarı taksici!

“Uber kullanan vatan hainidir.”

*

Ne diyordu Nâzım Hikmet?

Şöyle diyordu:

“Vatan çiftliklerinizse / Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan / Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın / Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan / Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan / Ben vatan hainiyim / Yazın üç sütun üzerine kapkara haykıran puntolarla / Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ”

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Buradan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk için çok fazla gelir biliyorum ama ben yine de kendisine bir Nâzım Hikmet edasıyla sesleniyorum:

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- Vatan senin sarı taksinse...

- Vatan senin taksine çekidüzen vermeme inadınsa...

- Vatan senin astronomik plakansa...

- Vatan senin çıkarlarınsa...

Aklında olsun!

Biz Uber’ciler...

Vatan hainliğine tam gaz devam edeceğiz.

MOTORİNE 24 SAATTE 2 ZAM GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci şöyle demişti:

“Kurdaki bu artış, Türkiye gerçeğini yansıtmıyor.”

Bu açıklamanın hemen ardından...

24 saatte motorine 2 kez zam geldi:

*

- BİRİNCİ ZAM: 17 kuruş.

- İKİNCİ ZAM: 13 kuruş.

Bakan Bey’e soralım:

Kurdaki artış Türkiye gerçeğini yansıtmıyor da...

Motorindeki bu artış Türkiye gerçeğini yansıtıyor mu acaba?

TRUMP İÇİN ŞARKI ÖNERİSİ

TRUMP Bey’in son açıklaması şu olmuş:

“Hemen de vurabiliriz... Vurmayabiliriz de...”

*

Ne bir eksik ne bir fazla...

Vallaha billaha aynen böyle demiş.

*

O zaman Nazan Öncel’in bir şarkısını Trump Bey için uyarlayalım:

“Vurmayabilirim, vurabilirim / Vurabilirim, vurabilirim / Yüzde elli vurabilirim / Vurabilirim, vurmayabilirim...”

CÜBBELİ’NİN DEİZME KAYDIRAN KİTABI

KİTAP yazmış Cübbeli.

Kitabın adı şu:

“Her Bir Uzuv (Organ) İçin Okunması Münasip Olan Şifa Ayetleri”

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Kitabın en dikkat çeken bölümünün başlığı:

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“Erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar”

Adamın Allah’ın ayetlerini okuttuğu şeye bakın hele!

Din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamak bu değilse nedir Allah aşkına?

Öyle tiksinç bir şey ki bu yapılan...

İmanı sağlam olmayanı deizme kaydırır hafazanallah!

SOKAK FESTİVALİ

ŞİMDİDEN not alın.

Bu hafta sonu İstanbul Küçükçiftlik Park’ta ‘Sokak Festivali’ var.

Ne var festivalde?

- Kalben’den Gaye Su Akyol’a birçok sanatçının konserleri var.

- Ateş danslarından ip atlamaya sokak eğlenceleri var.

- Sokak spor aktiviteleri var.

- Sokak lezzetleri var.

*

Madem hava güzel.

Madem sokaklar bizi çağırıyor.

O halde bir uğrayalım bakalım.

E SEN HANGİ YÜZLE ELEŞTİRECEKSİN İKTİDARI?





FETTAH Can isimli sanatçımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay sınırına giden sanatçılar arasında yer almış.

Vay sen misin yer alan!

CHP’li Silifke Belediyesi, Fettah Can’ın konserini iptal etmiş.

*

E ağabey sen daha iktidara gelmeden küçük iktidar alanında bunu yaparsan...

AK Partili belediyelerin muhalif sanatçılara yönelik tutumunu hangi yüzle eleştireceksin ki?

HARİKA POZİSYON

- Birbirleriyle kavga edecekmiş gibi yapan...

- Birbirlerine füzelerini gösteren...

- Birbirlerinin saçını çeken...

Trump Bey ile Putin Bey’e...

Türkiye olarak...

- Yapmayın, etmeyin çocuklar...

- Yakışmıyor ama...

- Biraz efendi olun...

- Bu ne öfke...

Falan diyoruz ya...

Sözümüzün bir karşılığı olsa da olmasa da...

Benim çok hoşuma gidiyor.

Zira bu pozisyon, diplomasinin en harika pozisyonudur.

SERDAR ORTAÇ’I İKAZ EDİYORUM

SERDAR Ortaç Beyefendi...

Bir magazin muhabiri, size...

“Eşiniz sizi bir Arap şeyhi ile aldatmış, doğru mu” şeklinde bir soru sorduğunda...

Böyle bir soruya cevap vermeye çalışmak yerine yüzünüzü buruşturup oradan hızla uzaklaşırsanız...

Çok ama çok daha iyi edersiniz.