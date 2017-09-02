Vasiyet öyle olmaz böyle olur Fesli Kadir!

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Son mesajı şu:

“Vasiyetimdir: Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”

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Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olanı cenazesinde istemeyecek derecede Mustafa Kemal’den nefret eden birinin, Mustafa Kemal’in kurtardığı topraklara gömülmeyi de içine sindirememesi lazım.

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Yani tutarlılık açısından...

Fesli Kadir’in...

“Beni Atina Devlet Mezarlığı’na gömün” diye bir vasiyet daha etmesi gerekiyor.

Ne de olsa kendisi “Keşke Yunan galip gelseydi” diyebilmiş bir adamdır.

ERDOĞAN LAF SÖYLEMEDEN LAF SÖYLEME TALİHSİZLİĞİ

FRANSA Cumhurbaşkanı Macron, “Küresel lider olmanın en kötü tarafı, Erdoğan’la 10 günde bir görüşmek zorunda kalmaktır” falan türü münasebetsiz bir espri yapmıştı.

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Vallahi de billahi de...

Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en azından “Sen kimsin be!” çıkışı bekliyordum.

Ama yanıldım.

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Erdoğan, Macron’a cevap verirken...

Zerre alınganlık göstermedi, nezaketini korudu, kibarlığıyla muhatabını utandırmaya çalıştı, dostluğu sürdürmenin öneminden söz etti, Macron’la yine görüşeceğini belirtti, hatta hatta Macron’un münasebetsiz esprisini bile hayra yordu.

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O kadar ki...

“Ey Macron! Erdoğan’ın seninle görüşmesi lütuftur be!” diyerek Macron’a ayar vermeye kalkışan Bakan Nihat Zeybekci, Erdoğan’ın bu gayet soğukkanlı yaklaşımı nedeniyle...

Erdoğan’dan bile daha fazla Erdoğancı konumuna düşüverdi.

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Bakanlara, milletvekillerine tavsiyemdir:

Herhangi bir konuda Erdoğan konuşmadan konuşmayın.

ŞABAN DİŞLİ OLAYI

ŞABAN Dişli’yle ilgili olarak ilk günden beri hep aynı şeyi yazdım:

“Suç kişiseldir, kardeşin suçu kardeşi bağlamaz.”

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Ancak Şaban Dişli için söz konusu olan bu ilke, başkaları için söz konusu edilmezse...

Tuz bile kokar.

MUHAFAZAKÂR SEÇMENE ŞİRİN GÖRÜNECEĞİZ DİYE

ÇANAKKALE Şehitliği’nde düzenlenen “Adalet Kurultayı”nda kafayı çekmek...

Tam anlamıyla adapsızlıktır, adaba uymamaktır.

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın “Biz bunu tasvip etmiyoruz, bunu yapanları disipline vereceğiz” demesi...

Muhafazakâr seçmene şirin görünme çabası değildir, bir adap dersidir.

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Hiçbir muhafazakâr, “CHP bu konuda ne de güzel tepki gösterdi” diye CHP’ye oy vermez ama herkes “CHP kendini bilmez partililerine bir adap dersi verdi” diyerek takdir eder.

ALKOL VE SİYASET ÜZERİNE AFORİZMALAR

- KAFAYI çekerek politik eylem yaptığını sananlar, her seçimden sonra bir ay hangover olmayı göze almalıdır.

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- Yaşam tarzına müdahaleye karşı çıkmak başka şeydir, bir münasebetsizliği savunmak başka bir şeydir.

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- “Her akşam votka, rakı ve şarap” şarkısı ile “Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey” marşı arasında bir korelasyon yoktur.

EN HAYIRLI YAYIN YASAĞI

BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda Murat Başoğlu haberleri için alınan yayın yasağı kararı ile...

- Rezaletin normalleşmesine engel olunmuştur.

- Bir müptezelliğin basın yoluyla ballandırılmasına yeter denilmiştir.

Ayrıca...

Hepimizi mide bulantısından kurtarmıştır bu yasak.

*

Kısacası...

Şu ana kadar gördüğümüz tartışmasız en hayırlı yayın yasağıdır bu.

‘ERİK DALI GEVREKTİR’ TÜRKÜSÜNÜN HASTASIYIZ

BİR ara Türkiye’nin bütün düğün salonlarını “Ankara’nın Bağları” türküsü inletirdi.

Yeni öğrendim:

Meğer artık “Erik dalı gevrektir” türküsü, “Ankara’nın Bağları” türküsünü resmen alaşağı etmiş.

*

Aslında Burdur yöresine ait bu türkü, geç dönem Ankaralı türkücüler kuşağının son temsilcilerinden Ömer Faruk Bostan tarafından Ankara havasına uyarlanarak seslendirilmiş.

Türkünün işte bu hali bugünlerde acayip meşhur olan...

*

Üç gündür dilimde bu türkü...

Hastası oldum yani.

*

Şu bayram günü lütfen açıp dinleyin...

- Kıpır kıpır olacaksınız.

- Omuz başlarınızın ritme ayak uydurmasına engel olamayacaksınız.

- Tuhaf bir yaşama sevinciyle dolacaksınız.

*

Daha ne olsun.

Yaşasın elektro bağlama!

Yaşasın Ankara havaları!

Yaşasın erik dalı!

SELİN İMER’LE KARŞILAŞMA

HAVAALANINDAYIM.

Yanıma bir hanımefendi yaklaştı.

Bir yerlerden tanıyor gibiyim ama çıkaramıyorum.

“Merhaba” dedi.

“Ben Selin” dedi.

Hâlâ çıkaramadım.

*

Ta ki...

“Hayaller Pink Floyd / Gerçekler Mustafa Ceceli diye yazdığınızda gülmekten gözlerimden yaşlar geldi” diyene kadar.

İşte o zaman anladım Selin İmer olduğunu...

*

Ceceli ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafı vardı Selin İmer’in... Fotoğrafa ilk baktığımda Selin İmer’in tişörtünün üzerinde “Pink Floyd” yazdığını fark etmiştim.

İşte o zaman aklıma gelmişti espri ve patlatmıştım:

“Hayaller Pink Floyd / Gerçekler Mustafa Ceceli.”

*

Espri duygusundan mahrum, hoyrat ve hırt insanların elinde perişan olmuşken Selin İmer’in bu olgun ve şakraklıktan anlar hali, ne yalan söyleyeyim, bayağı iyi geldi.

SIRF FATİH TERİM’İ GICIK ETME UĞRUNA

BİZİM millet gerçekten bir âlem.

Her şeye üşenir bir tek şeye üşenmez:

Gıcık etmeye!

*

İşte bakın:

Heykel bölümünde okuyan öğrenciler, sırf Fatih Terim’i gıcık etmek için...

- Hiç üşenmeden... Kebapçı Selahattin’in heykelini yapmışlar.

- Hiç üşenmeden... Heykeli Alaçatı’ya götürüp kebapçının önüne dikmişler.

- Hiç üşenmeden...

*

Neyse... Devam edemeyeceğim.

BAYRAMOLSUN.COM

TURKCELL, çok hayırlı bir kampanya başlattı bu bayram.

“bayramolsun.com”a giriyorsunuz, huzurevlerindeki yaşlılarla görüşüp bayramlarını kutluyorsunuz ya da bayram mesajı bırakabiliyorsunuz.

*

Seviyorum böyle yüreklere dokunan iyilik hareketlerini.

KEŞKE TEK DERDİMİZ ŞUNLAR OLSA

- ABİ baştan meze yiyince balık yiyemiyoruz.

*

- Bir şezlonga bu kadar para verilir mi be birader.

*

- Artık iyi film çekilmiyor, bütün parayı dizilere gömüyorlar.

*

- Rüzgâr Erkoçlar bile evlendi, biz kaldık bekâr.

HIRSIZ, GASPÇI MÜCAHİT’E NOT

GARİBANLARIN parasının kursağından rahat geçmesine asla izin vermeyeceğim.

Paralarını gasp ettiğin insanlar kanserden ölürken senin Miami’de, Bodrum’da, İstanbul’da, Paris’te yaşadığın lüks ve pahalı günlerinin tek kâbusu ben olacağım.

Şurada iki gün bayram arası verdik diye gevşeme sakın.