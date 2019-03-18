Umudu kesmeyin diye haykıran 3 fotoğraf

Bin yıllık kardeşmiş gibi sarıldı Müslüman kadına
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terörde can veren Müslümanların yakınlarını taziyeye gitti... Başını örterek... Karşısına çıkan başörtülü bir Müslüman kadına sanki bin yıllık kardeşiymiş gibi sarıldı... Yüzünde sadece acı vardı, sadece dehşet vardı, sadece dayanışma arzusunun izleri vardı... Bir empati abidesi gibi yükseldi Yeni Zelanda Başbakanı Ardern...
KARA FAŞİSTİN KAFASINA YUMURTAYI ÇAKAN ÇOCUK
Avustralya’da faşistin ağababası bir senatör var... Kara faşist... Tam bir aşağılık... O kadar aşağılık ki... “Ölenler masum değildi” diyebiliyor. “İslam, faşizmin dini bir yönüdür” diyebiliyor. İşte bu senatör, kameraların önünde faşist zehrini akıtırken... Orada bulunan bir çocuk, küt diye yapıştırdı bunun kafasına yumurtayı... Tek başınaydı çocuk. Hemen üstüne çullandılar çocuğun. Uzun süre yerde tuttular. Ama o çocuğun tüm dünyada bir kahraman olmasını engelleyemediler.
CAMİLERİ ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜREN GÜZEL İNSANLAR
Teröristlerin katliam yaptıkları, 50 Müslümanı alçakça katlettikleri cami burası... Yeni Zelanda ahalisi, işte bu camiyi bir gül bahçesine, bir çiçek bahçesine dönüştürdü... Eline çiçek alan koştu camiye... “Bu terörizmdir”, “Üzgünüz”, “Çok üzgünüz” yazan pankartları özenle yerleştirdiler camiyi çevreleyen çitlerin önüne... Dünyayı cehenneme çevirmeyi arzu edenlere o camiyi bir cennet bahçesine çevirerek en güzel cevabı verdiler.
AYASOFYA KONUSUNDA 6 YIL ÖNCE DE AYNISINI SÖYLÜYORDU
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda şöyle dedi:
“Önce Sultanahmet’i, yeni yaptırdığımız Çamlıca Camii’ni doldurun.”
Bu yeni bir açıklama değil.
Erdoğan, 2013 yılında partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği toplantıda kendisine “Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin bir çalışma var mı?” diye sorulması üzerine...
Şu cevabı vermişti:
“Sultanahmet çok boş... Sultanahmet dolarsa Ayasofya’yı gündeme alabiliriz.”
KOLLARINI PATOZA KAPTIRDI YILMADI VE ŞİMDİ ADAY
İSTANBUL’un belediye başkan adayları arasında beni en çok etkileyen aday CHP Avcılar belediye başkan adayı Avukat Turan Hançerli.
17 yaşında babasına yardım etmek için gittiği tarlada kollarını patoz makinesine kaptırarak iki kolunu kaybetmiş Turan Hançerli.
Ama böyle bir felaket, onu hiç yıldırmamış.
Kazadan bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış. Okulu bitirdikten sonra yüksek lisans yapmış. Yabancı diller öğrenmiş. Ve gayretli, çalışkan bir avukat olmuş.
Çorlu’daki tren kazası davasının, Diyarbakır’da ağaya başkaldıran köylülerin davasının ve 85 bin engelliye açılan icra davalarının avukatlığını üstlenmiş.
Kazanırsa...
Hem başına gelen felakete rağmen hayata tutunmanın bir karşılığını daha almış olacak, hem de İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinde bir engelli başkanlık yapacak.
CHP’Lİ BATTAL İLGEZDİ’Yİ İSYAN ETTİREN CHP
CHP’nin Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi’nin bir konuşmasına denk geldim.
Nerede, ne zaman yapmış konuşmayı bilmiyorum ama sözleri acayip ilgimi çekti.
Şöyle diyor Battal İlgezdi:
Eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi kırk senedir iktidar olmuyorsa önce kendini eleştirmelidir.
Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz. Tamam, iktidarın yanlışları, doğruları vardır. Ama e be kardeşim siz bu ülkede kırk senedir iktidar değilsiniz, önce kendinizi eleştirin.
Vatandaşın ayağına gidiyor musun? Yok, gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi? Değil.
Genel Başkanım “Kontrollü darbe” dedi. Hayır efendim. Ben onun gibi düşünmüyorum. Resmen darbe olmuştur, 240 şehit vardır. Darbedir bu ya. Ölümün olduğu yerde kontrol olur mu?
O yetmiyor, Konya milletvekili çıktı, dangalak, o da farklı bir şey söylüyor. Atın bu adamı partiden dedim.
Bana “Ama sen de CHP’yi biraz fazla eleştiriyorsun” diye yakınanlara sesleniyorum:
Battal İlgezdi’yi bile isyan ettiren CHP’nin bende nasıl bir etki bırakmasını bekliyorsunuz kurbanlar?
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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Bin yıllık kardeşmiş gibi sarıldı Müslüman kadına
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terörde can veren Müslümanların yakınlarını taziyeye gitti... Başını örterek... Karşısına çıkan başörtülü bir Müslüman kadına sanki bin yıllık kardeşiymiş gibi sarıldı... Yüzünde sadece acı vardı, sadece dehşet vardı, sadece dayanışma arzusunun izleri vardı... Bir empati abidesi gibi yükseldi Yeni Zelanda Başbakanı Ardern...
KARA FAŞİSTİN KAFASINA YUMURTAYI ÇAKAN ÇOCUK
Avustralya’da faşistin ağababası bir senatör var... Kara faşist... Tam bir aşağılık... O kadar aşağılık ki... “Ölenler masum değildi” diyebiliyor. “İslam, faşizmin dini bir yönüdür” diyebiliyor. İşte bu senatör, kameraların önünde faşist zehrini akıtırken... Orada bulunan bir çocuk, küt diye yapıştırdı bunun kafasına yumurtayı... Tek başınaydı çocuk. Hemen üstüne çullandılar çocuğun. Uzun süre yerde tuttular. Ama o çocuğun tüm dünyada bir kahraman olmasını engelleyemediler.
CAMİLERİ ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜREN GÜZEL İNSANLAR
Teröristlerin katliam yaptıkları, 50 Müslümanı alçakça katlettikleri cami burası... Yeni Zelanda ahalisi, işte bu camiyi bir gül bahçesine, bir çiçek bahçesine dönüştürdü... Eline çiçek alan koştu camiye... “Bu terörizmdir”, “Üzgünüz”, “Çok üzgünüz” yazan pankartları özenle yerleştirdiler camiyi çevreleyen çitlerin önüne... Dünyayı cehenneme çevirmeyi arzu edenlere o camiyi bir cennet bahçesine çevirerek en güzel cevabı verdiler.
AYASOFYA KONUSUNDA 6 YIL ÖNCE DE AYNISINI SÖYLÜYORDU
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda şöyle dedi:
“Önce Sultanahmet’i, yeni yaptırdığımız Çamlıca Camii’ni doldurun.”
Bu yeni bir açıklama değil.
Erdoğan, 2013 yılında partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği toplantıda kendisine “Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin bir çalışma var mı?” diye sorulması üzerine...
Şu cevabı vermişti:
“Sultanahmet çok boş... Sultanahmet dolarsa Ayasofya’yı gündeme alabiliriz.”
KOLLARINI PATOZA KAPTIRDI YILMADI VE ŞİMDİ ADAY
İSTANBUL’un belediye başkan adayları arasında beni en çok etkileyen aday CHP Avcılar belediye başkan adayı Avukat Turan Hançerli.
17 yaşında babasına yardım etmek için gittiği tarlada kollarını patoz makinesine kaptırarak iki kolunu kaybetmiş Turan Hançerli.
Ama böyle bir felaket, onu hiç yıldırmamış.
Kazadan bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış. Okulu bitirdikten sonra yüksek lisans yapmış. Yabancı diller öğrenmiş. Ve gayretli, çalışkan bir avukat olmuş.
Çorlu’daki tren kazası davasının, Diyarbakır’da ağaya başkaldıran köylülerin davasının ve 85 bin engelliye açılan icra davalarının avukatlığını üstlenmiş.
Kazanırsa...
Hem başına gelen felakete rağmen hayata tutunmanın bir karşılığını daha almış olacak, hem de İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinde bir engelli başkanlık yapacak.
CHP’Lİ BATTAL İLGEZDİ’Yİ İSYAN ETTİREN CHP
CHP’nin Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi’nin bir konuşmasına denk geldim.
Nerede, ne zaman yapmış konuşmayı bilmiyorum ama sözleri acayip ilgimi çekti.
Şöyle diyor Battal İlgezdi:
Eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi kırk senedir iktidar olmuyorsa önce kendini eleştirmelidir.
Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz. Tamam, iktidarın yanlışları, doğruları vardır. Ama e be kardeşim siz bu ülkede kırk senedir iktidar değilsiniz, önce kendinizi eleştirin.
Vatandaşın ayağına gidiyor musun? Yok, gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi? Değil.
Genel Başkanım “Kontrollü darbe” dedi. Hayır efendim. Ben onun gibi düşünmüyorum. Resmen darbe olmuştur, 240 şehit vardır. Darbedir bu ya. Ölümün olduğu yerde kontrol olur mu?
O yetmiyor, Konya milletvekili çıktı, dangalak, o da farklı bir şey söylüyor. Atın bu adamı partiden dedim.
Bana “Ama sen de CHP’yi biraz fazla eleştiriyorsun” diye yakınanlara sesleniyorum:
Battal İlgezdi’yi bile isyan ettiren CHP’nin bende nasıl bir etki bırakmasını bekliyorsunuz kurbanlar?
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR