Türkiye’nin en yiğit kadınıdır Türkan Saylan

*
- Fetullah Gülen’e gözünün üstünde kaşın var demenin bile soluğu Silivri’de almak için yeter şart sayıldığı bir dönemde...
*
- Fetullah Gülen’e laf edenin dört bir koldan acımasızca ve hunharca üzerine çullanıldığı bir dönemde...
*
- Ofislerde, dükkânlarda görünür bir yere bir adet Zaman gazetesinin konmasının bir güvenlik tedbiri olarak algılandığı bir dönemde...
*
Televizyon ekranına çıkıp...
Fetullah Gülen’in...
Gelecek planlarını... Sinsi takiyesini... Gerçek yüzünü... Asıl niyetini... Görünmez amacını... Gizli gayesini... Çevirdiği dolapları...
Falan...
Hiç korkmadan... Hiç çekinmeden... Hiç sağa sola bakmadan...
Takır takır sayan ve saydıran...
Bir yiğit kadındır Türkan Saylan.
*
Sağlık ve eğitim alanında yaptığı onca iyi ve güzel şeyi bir tarafa bıraksak bile...
Sırf bu yiğitliği, onu hayırla yâd etmemiz için yeter de artar!
*
Ben de öyle yapıyorum:
Vefatının yıldönümünde Türkan Saylan’ı hayırla yâd ediyorum.
YILDIRIM VE İMAMOĞLU EKRANDA TARTIŞMAZ
ÖYLE bıçak sırtı bir durum var ki...
Bir ekran tartışmasında yapacakları en küçük bir hatayı bile telafi etmeye fırsat bulamazlar.
*
İki taraf da böyle bir riske girmek istemediğinden...
Dikkat ederseniz...
- Ne Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na meydan okuyor...
- Ne de Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’a meydan okuyor...
*
Tahminim şudur:
Bu böyle gider.
Ve bu iki isim asla ekranda kozlarını paylaşma yoluna gitmez.
AK PARTİ’DEN AKILLICA BİR TAKTİK
AK Parti, epeydir akıllıca taktikler, etkili stratejiler üretmekte zorlanıyordu.
*
Ve sonunda akıllıca bir taktik üretebildi.
*
O taktik şu: “Ekrem İmamoğlu” demek yerine “CHP adayı” demeyi tercih etmek...
*
Bunun seçim sonucuna nasıl bir katkısı olur bilemiyorum ama Ekrem İmamoğlu’nu CHP sınırları içine hapseden bir dilin kurulması açısından akıllıca bir taktik olduğu kesin.
19 MAYIS’I EN İYİ ANLATAN SLOGAN
CHP’nin bazı internet sitelerine verdiği bir reklam videosunda gördüm sloganı.
*
Şöyle bir slogan:
“Yüz yıldır aynı gemideyiz”.
*
Burada kastedilen gemi...
Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı gemidir.
*
“Hepimiz aynı gemideyiz” yaklaşımı...
Söz konusu olan Samsun’a çıkan o gemi olunca...
Öyle derin ve etkileyici bir anlam kazanıyor ki...
İnsan ister istemez...
“Ne yüzyılı yahu! Bin yıl aynı gemide olacağız” dedirtiyor.
ÜÇ KİŞİ BİR ARAYA GELİNCE KONUŞULANLAR
- Binali Yıldırım... Ekrem İmamoğlu... Takım elbisesine iddialar...
*
- Yaz planları... Bodrum mu? Çeşme mi? İtalya mı?
*
- İstanbul Havaalanı tecrübeleri... Övmeler... Yermeler...
*
- GOT (Game Of Thrones)... Taht kavgaları... Taht bir yana... Şah bir yana...
*
- Acun... Ali Koç... Win win... Fenerbahçe... Enes Batur...
*
- Ekonomi... Dolar... Enflasyon... S-400...
HAKAN PEKER VE BEN
- Ben çocukken Hakan Peker gençti...
- Ben gençken Hakan Peker yine gençti...
- Ben neredeyse yaşlandım Hakan Peker hâlâ hunharca genç...
*
Buradan kendisine sesleniyorum:
Hakan Peker!
Lütfen biraz yaşlanır mısın abi...
İTİRAFLARIM
- Müzeleri bir türlü sevmedim, sevemedim.
*
- Sinemayla felsefe yapmaya kalkanlara fena halde gıcığım.
*
- Füzyon mutfağı... Asla bana göre değil.
*
- Açık olmayan, göndermeli, kapalı köşe yazısı okumak istemiyorum.
*
- Üç gün evden hiç çıkmamak... Tam bana göre bir şey.
*
- Pilates olgusunun delikanlıyı bozduğuna asla katılmıyorum.
*
- Bazen bütün iyi şiirlerin yazıldığını, bütün iyi filmlerin çekildiğini düşünüyorum. Ciddi ciddi.
*
- B sınıfı romantik Amerikan filmlerine ninni muamelesi yapıp bu filmlerle uykuya dalıyorum.
Türkiye’nin en yiğit kadınıdır Türkan Saylan
- Ülkenin büyük çoğunluğunun Fetullah Gülen’e “Aman hocaefendim... Canım hocaefendim...” falan diye goygoy çektiği bir dönemde...
*
- Fetullah Gülen’e gözünün üstünde kaşın var demenin bile soluğu Silivri’de almak için yeter şart sayıldığı bir dönemde...
*
- Fetullah Gülen’e laf edenin dört bir koldan acımasızca ve hunharca üzerine çullanıldığı bir dönemde...
*
- Ofislerde, dükkânlarda görünür bir yere bir adet Zaman gazetesinin konmasının bir güvenlik tedbiri olarak algılandığı bir dönemde...
*
Televizyon ekranına çıkıp...
Fetullah Gülen’in...
Gelecek planlarını... Sinsi takiyesini... Gerçek yüzünü... Asıl niyetini... Görünmez amacını... Gizli gayesini... Çevirdiği dolapları...
Falan...
Hiç korkmadan... Hiç çekinmeden... Hiç sağa sola bakmadan...
Takır takır sayan ve saydıran...
Bir yiğit kadındır Türkan Saylan.
*
Sağlık ve eğitim alanında yaptığı onca iyi ve güzel şeyi bir tarafa bıraksak bile...
Sırf bu yiğitliği, onu hayırla yâd etmemiz için yeter de artar!
*
Ben de öyle yapıyorum:
Vefatının yıldönümünde Türkan Saylan’ı hayırla yâd ediyorum.
YILDIRIM VE İMAMOĞLU EKRANDA TARTIŞMAZ
ÖYLE bıçak sırtı bir durum var ki...
Bir ekran tartışmasında yapacakları en küçük bir hatayı bile telafi etmeye fırsat bulamazlar.
*
İki taraf da böyle bir riske girmek istemediğinden...
Dikkat ederseniz...
- Ne Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na meydan okuyor...
- Ne de Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’a meydan okuyor...
*
Tahminim şudur:
Bu böyle gider.
Ve bu iki isim asla ekranda kozlarını paylaşma yoluna gitmez.
AK PARTİ’DEN AKILLICA BİR TAKTİK
AK Parti, epeydir akıllıca taktikler, etkili stratejiler üretmekte zorlanıyordu.
*
Ve sonunda akıllıca bir taktik üretebildi.
*
O taktik şu: “Ekrem İmamoğlu” demek yerine “CHP adayı” demeyi tercih etmek...
*
Bunun seçim sonucuna nasıl bir katkısı olur bilemiyorum ama Ekrem İmamoğlu’nu CHP sınırları içine hapseden bir dilin kurulması açısından akıllıca bir taktik olduğu kesin.
19 MAYIS’I EN İYİ ANLATAN SLOGAN
CHP’nin bazı internet sitelerine verdiği bir reklam videosunda gördüm sloganı.
*
Şöyle bir slogan:
“Yüz yıldır aynı gemideyiz”.
*
Burada kastedilen gemi...
Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı gemidir.
*
“Hepimiz aynı gemideyiz” yaklaşımı...
Söz konusu olan Samsun’a çıkan o gemi olunca...
Öyle derin ve etkileyici bir anlam kazanıyor ki...
İnsan ister istemez...
“Ne yüzyılı yahu! Bin yıl aynı gemide olacağız” dedirtiyor.
ÜÇ KİŞİ BİR ARAYA GELİNCE KONUŞULANLAR
- Binali Yıldırım... Ekrem İmamoğlu... Takım elbisesine iddialar...
*
- Yaz planları... Bodrum mu? Çeşme mi? İtalya mı?
*
- İstanbul Havaalanı tecrübeleri... Övmeler... Yermeler...
*
- GOT (Game Of Thrones)... Taht kavgaları... Taht bir yana... Şah bir yana...
*
- Acun... Ali Koç... Win win... Fenerbahçe... Enes Batur...
*
- Ekonomi... Dolar... Enflasyon... S-400...
HAKAN PEKER VE BEN
- Ben çocukken Hakan Peker gençti...
- Ben gençken Hakan Peker yine gençti...
- Ben neredeyse yaşlandım Hakan Peker hâlâ hunharca genç...
*
Buradan kendisine sesleniyorum:
Hakan Peker!
Lütfen biraz yaşlanır mısın abi...
İTİRAFLARIM
- Müzeleri bir türlü sevmedim, sevemedim.
*
- Sinemayla felsefe yapmaya kalkanlara fena halde gıcığım.
*
- Füzyon mutfağı... Asla bana göre değil.
*
- Açık olmayan, göndermeli, kapalı köşe yazısı okumak istemiyorum.
*
- Üç gün evden hiç çıkmamak... Tam bana göre bir şey.
*
- Pilates olgusunun delikanlıyı bozduğuna asla katılmıyorum.
*
- Bazen bütün iyi şiirlerin yazıldığını, bütün iyi filmlerin çekildiğini düşünüyorum. Ciddi ciddi.
*
- B sınıfı romantik Amerikan filmlerine ninni muamelesi yapıp bu filmlerle uykuya dalıyorum.