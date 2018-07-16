Türkiye Cumhuriyeti bari bundan sonra meczuplar memleketi olmasın

- 40 yıl kendini gizleyecek kadar sinsi bir meczup...
- Titreyerek bayılma numaraları çekecek kadar müsamereci bir meczup...
- Varoluşunu tamamen sızmalara bağlayacak kadar sızmacı bir meczup...
- Ürkütecek kadar ağlak bir meczup...
- Ve hepsinden önemlisi halkın üzerine savaş uçaklarıyla saldıracak kadar tehlikeli bir meczup...
*
Adnan Oktar...
- 60’a yakın ‘akıllı’dır raporu almaya gerek duyacak kadar deli bir meczup...
- Heva ve heveslerine din kılıfı geçirmeyi başaracak kadar becerikli bir meczup...
- 30 yıldır kaset, şantaj, kamera ile varoluşunu koruyacak kadar istikrarlı bir meczup...
- Cemaatine aldığı bütün kadınları fiziken bir örnek yapacak kadar çılgın bir meczup...
- Ve hepsinden önemlisi reşit olmayan kızların ırzlarına tasallut edecek kadar tehlikeli bir meczup...
*
Şimdi de...
Ahmet Hulusi diye biri çıktı başımıza...
- Onda da cemaat var.
- Onda da sosyete merakı var.
- Onda da Ceceli tipi müritler var.
- Onda da epey dikkat çekici tuhaflıklar var.
- Onda da mürit evlendirme / mürit boşandırma var.
Kısacası...
Onda da var meczupluk alametleri.
*
Madem öyle...
Gelin, tarihin çok ötelerine geçecek şekilde hep beraber en güçlü bir şekilde haykıralım:
*
- Efendiler!
- Ey millet!
- İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, meczuplar memleketi olamaz!
FETULLAH İLE ADNAN’IN ORTAK YÖNLERİ
AMERİKAN kiliselerinin mübalağalı evrim karşıtı görüşlerini Türkiye’ye taşıma görevini ilk alan isim Fetullah Gülen’dir.
1970’lerin ortasında “Yaratılış ve Darwinizm” konulu konferanslar veriyordu Fetullah.
Tabii Amerikan kiliselerinin parasal desteğiyle...
*
Sonra bayrağı Adnan Oktar aldı.
“Darwinizmi dünyada yerlere seren adam” pozlarıyla çıktı kamuoyunun karşısına...
Ciltlerce pahalı baskılı çeviri kitaplar...
Ve o kitapların parasız dağıtılması...
*
Yani Fetullah’tan Adnan’a nesil bunlar...
MECZUP TANIMA REHBERİ
- Adam kafalamayı en birinci iş olarak benimsemişse...
- Beklenen Mehdi falan olduğuna samimiyetle inanıyorsa...
- Allah tarafından seçilmiş kişi olduğunu düşünüyorsa...
- Sürekli rüyalarından söz ediyorsa...
- Hep ben diyen bir gösterişçiyse...
- Aşırı kibirli ya da aşırı mütevazı ise...
- Beş kuruşum yok diyerek milyon dolarla hükmediyorsa...
Bir meczupla karşı karşıyasınız demektir.
Kaçın!
Aman kaçın!
BU SUÇLAR CEZASIZ KALMASIN
- Ceceli’nin eski eşinin mahrem alanına kamera koyanlar, suç işlemişlerdir.
- Gizli kamerayla çekilen o görüntüleri sağa sola yayanlar, suç işlemişlerdir.
- Suç işlenerek elde edilen bu görüntüleri yayınlayanlar, suç işlemişlerdir.
Polise, savcıya soruyorum:
Bu suçlar cezasız mı kalacak?
KİM Kİ OTOBÜSTE ETEK BOYUNA KARIŞIR
Bütün otobüs yolcularına düşen tek bir görev vardır:
Bu etek boyu sapığını, yaptığına pişman edecek kadar ayıplamak.
Ve “sana ne kardeşim sana ne” diye susturup püskürtmek.
*
Unutulmasın lütfen:
Hadsize haddini bildirmek, yetime kaftan giydirmek gibidir.
Türkiye Cumhuriyeti bari bundan sonra meczuplar memleketi olmasın
Fetullah Gülen...
- 40 yıl kendini gizleyecek kadar sinsi bir meczup...
- Titreyerek bayılma numaraları çekecek kadar müsamereci bir meczup...
- Varoluşunu tamamen sızmalara bağlayacak kadar sızmacı bir meczup...
- Ürkütecek kadar ağlak bir meczup...
- Ve hepsinden önemlisi halkın üzerine savaş uçaklarıyla saldıracak kadar tehlikeli bir meczup...
*
Adnan Oktar...
- 60’a yakın ‘akıllı’dır raporu almaya gerek duyacak kadar deli bir meczup...
- Heva ve heveslerine din kılıfı geçirmeyi başaracak kadar becerikli bir meczup...
- 30 yıldır kaset, şantaj, kamera ile varoluşunu koruyacak kadar istikrarlı bir meczup...
- Cemaatine aldığı bütün kadınları fiziken bir örnek yapacak kadar çılgın bir meczup...
- Ve hepsinden önemlisi reşit olmayan kızların ırzlarına tasallut edecek kadar tehlikeli bir meczup...
*
Şimdi de...
Ahmet Hulusi diye biri çıktı başımıza...
- Onda da cemaat var.
- Onda da sosyete merakı var.
- Onda da Ceceli tipi müritler var.
- Onda da epey dikkat çekici tuhaflıklar var.
- Onda da mürit evlendirme / mürit boşandırma var.
Kısacası...
Onda da var meczupluk alametleri.
*
Madem öyle...
Gelin, tarihin çok ötelerine geçecek şekilde hep beraber en güçlü bir şekilde haykıralım:
*
- Efendiler!
- Ey millet!
- İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, meczuplar memleketi olamaz!
FETULLAH İLE ADNAN’IN ORTAK YÖNLERİ
AMERİKAN kiliselerinin mübalağalı evrim karşıtı görüşlerini Türkiye’ye taşıma görevini ilk alan isim Fetullah Gülen’dir.
1970’lerin ortasında “Yaratılış ve Darwinizm” konulu konferanslar veriyordu Fetullah.
Tabii Amerikan kiliselerinin parasal desteğiyle...
*
Sonra bayrağı Adnan Oktar aldı.
“Darwinizmi dünyada yerlere seren adam” pozlarıyla çıktı kamuoyunun karşısına...
Ciltlerce pahalı baskılı çeviri kitaplar...
Ve o kitapların parasız dağıtılması...
*
Yani Fetullah’tan Adnan’a nesil bunlar...
MECZUP TANIMA REHBERİ
- Adam kafalamayı en birinci iş olarak benimsemişse...
- Beklenen Mehdi falan olduğuna samimiyetle inanıyorsa...
- Allah tarafından seçilmiş kişi olduğunu düşünüyorsa...
- Sürekli rüyalarından söz ediyorsa...
- Hep ben diyen bir gösterişçiyse...
- Aşırı kibirli ya da aşırı mütevazı ise...
- Beş kuruşum yok diyerek milyon dolarla hükmediyorsa...
Bir meczupla karşı karşıyasınız demektir.
Kaçın!
Aman kaçın!
BU SUÇLAR CEZASIZ KALMASIN
- Ceceli’nin eski eşinin mahrem alanına kamera koyanlar, suç işlemişlerdir.
- Gizli kamerayla çekilen o görüntüleri sağa sola yayanlar, suç işlemişlerdir.
- Suç işlenerek elde edilen bu görüntüleri yayınlayanlar, suç işlemişlerdir.
Polise, savcıya soruyorum:
Bu suçlar cezasız mı kalacak?
KİM Kİ OTOBÜSTE ETEK BOYUNA KARIŞIR
Bütün otobüs yolcularına düşen tek bir görev vardır:
Bu etek boyu sapığını, yaptığına pişman edecek kadar ayıplamak.
Ve “sana ne kardeşim sana ne” diye susturup püskürtmek.
*
Unutulmasın lütfen:
Hadsize haddini bildirmek, yetime kaftan giydirmek gibidir.