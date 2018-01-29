Trump bile ‘ÖSO terörist’ demiyor ama CHP diyor! Bu işte bir terslik yok mu?

- Türkiye’nin ÖSO ile ne işi varmış?

- Trump çıkıp da “Hani bir terör örgütü, başka bir terör örgütü ile yok edilemezdi?” derse biz ne dermişiz?

*

Nereden geliyor bu ses?

Nereden gelecek?

CHP’den geliyor!

*

Soruyorum:

*

Putin...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle hareket etmemeli” falan diyor mu?

Demiyor.

*

Yine soruyorum:

*

Trump...

“Ey Türkiye! Senin ne işin var ÖSO ile? Hani bir terör örgütü, başka bir terör örgütü ile temizlenmezdi” diyor mu?

Demiyor.

*

Yine soruyorum:

*

Pentagon sözcüsü, Beyaz Saray sözcüsü falan...

“ÖSO terör örgütüdür” diyor mu?

Demiyor.

*

Durmuyor, soruyorum:

*

Avrupa taraflarından...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte operasyon yapıyor” diyen bir tek ses geliyor mu?

Gelmiyor.

*

Sormaya devam ediyorum:

*

Arap dünyası, İran falan...

“ÖSO terörist” diyor mu?

Demiyor.

*

Kısacası...

ABD’si, Rusya’sı, Avrupa’sı, İran’ı, Arap dünyası...

Dünyanın hiçbir köşesinden...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte hareket ediyor” falan diye tek bir ses gelmezken...

Bir tek CHP’den...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte hareket ediyor” falan diye sesler yükseliyor.

*

Vallaha sizi bilmem ama bu durum bana ne yalan söyleyeyim biraz tuhaf geliyor.

SIĞINSALAR YARANAMIYORLAR SAVAŞSALAR YARANAMIYORLAR

TÜRKİYE’ye sığınsalar...

“Ülkelerini savunmak yerine Türkiye’ye gelip karı-kız kesiyorlar” diye suçlanıyorlar.

*

Türkiye ile birlikte savaşa katılsalar...

“Bunlar terörist! Ne işimiz var bizim bu ÖSO’cu teröristlerle” diye aşağılanıyorlar.

*

Sığınmacı olsalar suç...

Savaşçı olsalar suç...

*

Ne isteniyor bu adamlardan?

Anlamadım ki?

NİYE KÜRECİK’İ KAPATMIYORSUN EY KILIÇDAROĞLU?

YENİ Şafak manşet atmış.

*

Diyor ki manşette:

- ABD, PKK’ya anlık istihbarat veriyor.

- Verilen istihbaratın adresi: Kürecik Radar Üssü.

*

Yeni Şafak’ın bu manşeti doğruysa...

Kürecik’in derhal kapatılmaması ihanet gibi bir şey.

*

Yeni Şafak bakalım yarın...

“Niye Kürecik’i kapatmıyorsun ey Kılıcdaroğlu” diye bir başlık atacak mı?

KARDAK İÇİN BİR HÖYKÜRME ARZUSU

KARDAK önünde şov yapmaya kalkan her Yunan bakana...

- Hay kafana Kardak kadar kayalık düşsün e mi?

- Ulan kaptınız zaten bütün adaları!

- Bırakın da bir işe yaramaz kayalık da bize kalsın a gözü doymaz!

Falan diye...

Höyküresim var.

YARGISAL KISIRDÖNGÜ

GENÇ kıza yumruk atan yaratığı yakala/Bir çay içirip serbest bırak/Kamuoyunda infial çıkınca yeniden yakala/Mahkemeye sevk et.

AFRİN HAREKÂTINDA MİLLİ BİRLİK İSTENİYORSA

- KONU siyasetten alabildiğine uzaklaştırılmalı.

*

- Parti mitingleri konunun ele alındığı yerler olmamalı.

*

- İktidar da muhalefet de konuyu siyasi polemik konusu yapmamalı.

*

- Halkın tüm kesimlerinin aynı duygudaşlık içinde buluşması sağlanmalı.

*

- Azıcık aykırı laf edene “vatan haini” damgası vurulmamalı.