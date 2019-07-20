Trabzon Valiliği’nin bu kafasıyla kazanan hep faşizm olacaktır

Şunlar oldu:
*
Resmi adı “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi” olan federal bölgeden kadın-erkek bir grup turist, Uzungöl’e geldi.
*
Her turist ekibinin yaptığı gibi bu turistler de orada fotoğraf çektirdiler.
*
Fotoğraf çektirirlerken üzerlerinde memleketlerinin adını taşıyan atkılar vardı.
*
Azgın cahiller, işte bu turistleri linç etmeye kalkıştılar.
*
Peki Trabzon Valiliği ne yaptı?
*
Şunları yaptı:
*
Linçe uğrayan turistleri değil de azgın linç ekibini korudu.
*
Turistleri karakola çektirip ifadelerinin alınmasını sağladı.
*
Ardından da bu turistlerin sınır dışı edilmesine karar verdi.
*
Trabzon Valiliği’nin bu kafasıyla...
Bu ülkede kazanan hep...
Azgın, cahil, linçe meyilli faşistler olacaktır.
EMEVİ CAMİİ’NDE CUMA KILINSAYDI
AHMET Davutoğlu şöyle demiş:
“Ben Emevi Camii’nde cuma kılacağız diye bir söz söylemedim.”
*
Ben de herkes gibi şundan acayip eminim:
*
Eğer Emevi Camii’nde cuma namazı kılmak nasip olsaydı...
Ahmet Davutoğlu, şu anda kendisini...
“Şam Fatihi Davutoğlu Ahmet Han” falan diye pazarlıyor olacaktı.
GELECEĞİN MÜHENDİSLİKLERİ
BUHARİ okuyan robot mühendisliği/Işından Zülfikar yapma mühendisliği/Moleküler biyolojiyle kuzu çevirme mühendisliği/Mikronükleer tekniklerle torpil bulma mühendisliği...
İSLAMO-FAŞİSTLER
MUSTAFA İslamoğlu’nun, Caner Taslaman’ın, Abdülaziz Bayındır’ın, Edip Yüksel’in, Mehmet Okuyan’ın, Mustafa Karataş’ın, İsrafil Balcı’nın...
İslam’ı anlama ve yorumlama hakkını zorla ve zorbalıkla ellerinden almaya çalışanlar var.
*
Bunlara kalsa...
İslam’ı anlama ve yorumlama hakkı...
Sadece ve sadece Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız gibilere tanınmalı.
*
Laiklik işte tam da bu
İslamo-faşistlerin zorbalıklarının önüne geçilmesi için gerek şart.
KIZMAZSANIZ SÖYLEYECEĞİM
“Zorba” filminden hiç hoşlanmıyorum.
*
Fıkra anlatılırken geriliyorum.
*
Trump’a azıcık sempati duymaya başladım.
*
Lüks restoranlarda “Suyu gazlı mı gazsız mı alırsınız” sorusunu fazlasıyla özenti buluyorum.
*
Yeni hedefim: Acun’un uçağına binmek...
EKREM İMAMOĞLU’NA AŞIRI YAPICI MESAJLAR
Yeşim Meltem Şişli’yi genel sekreter yardımcısı olarak atamanız çok güzel... İstanbul Belediyesi çokça erkek kokuyordu.
*
Esenler Otogarı’na yaptığınız araştırma-inceleme gezisi çok önemli... Esenler Otogarı sorununu çözerseniz bayağı prim yaparsınız.
*
Taksim Meydanı’na ne zaman el atacaksınız? Meydandan ne zaman geçsem içim daralıyor, kalbim sıkışıyor.
*
“Kafa” dergisinde gençlerle buluşmuşsunuz... Güzel, şahane! Bu tür buluşmalara devam...
BİR BEDDUA
TAKIM elbisenin altına ayak bileklerini gösterecek kısalıkta dapdaracık pantolon modasını her kim başlattıysa...
Pantolonsuz kalır inşallah!
NEDEN?
Neden müteahhitlerin çoğu sağcıyken sosyal demokrat müteahhit az?
*
Neden doktorlar ya imana çok yaklaşıyorlar ya da uzaklaşıyorlar?
*
Neden “Kanatçı Haydar”, “Kanatçı Kazım” falan var da “Kanatçı Berkecan” yok?
*
Neden ta İbn-i Haldun’dan beri akademisyenlerden iyi siyasetçi çıkmıyor?
*
Neden hazır ilaçları sattıkları halde eczacılar sürekli meşgul görünüyorlar?
ARABAYI BIRAKIP TELEFON MU YAPMAYA ÇALIŞSAK ACABA?
YURTDIŞINDAN getirilen telefonların kayıt harcı, 500 liradan 1500 liraya çıkarılmış.
*
Yerli araba falan üretmeye çabalamak yerine...
Yurtdışından telefon getirmeye gerek bırakmayacak türde telefon üretmeye mi çalışsak acaba?
*
NOT: Bana “Zaten üretiyoruz” falan diye montaj telefonlarla gelmeyin lütfen.
Trabzon Valiliği’nin bu kafasıyla kazanan hep faşizm olacaktır
Trabzon Uzungöl’de ne oldu?
Şunlar oldu:
*
Resmi adı “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi” olan federal bölgeden kadın-erkek bir grup turist, Uzungöl’e geldi.
*
Her turist ekibinin yaptığı gibi bu turistler de orada fotoğraf çektirdiler.
*
Fotoğraf çektirirlerken üzerlerinde memleketlerinin adını taşıyan atkılar vardı.
*
Azgın cahiller, işte bu turistleri linç etmeye kalkıştılar.
*
Peki Trabzon Valiliği ne yaptı?
*
Şunları yaptı:
*
Linçe uğrayan turistleri değil de azgın linç ekibini korudu.
*
Turistleri karakola çektirip ifadelerinin alınmasını sağladı.
*
Ardından da bu turistlerin sınır dışı edilmesine karar verdi.
*
Trabzon Valiliği’nin bu kafasıyla...
Bu ülkede kazanan hep...
Azgın, cahil, linçe meyilli faşistler olacaktır.
EMEVİ CAMİİ’NDE CUMA KILINSAYDI
AHMET Davutoğlu şöyle demiş:
“Ben Emevi Camii’nde cuma kılacağız diye bir söz söylemedim.”
*
Ben de herkes gibi şundan acayip eminim:
*
Eğer Emevi Camii’nde cuma namazı kılmak nasip olsaydı...
Ahmet Davutoğlu, şu anda kendisini...
“Şam Fatihi Davutoğlu Ahmet Han” falan diye pazarlıyor olacaktı.
GELECEĞİN MÜHENDİSLİKLERİ
BUHARİ okuyan robot mühendisliği/Işından Zülfikar yapma mühendisliği/Moleküler biyolojiyle kuzu çevirme mühendisliği/Mikronükleer tekniklerle torpil bulma mühendisliği...
İSLAMO-FAŞİSTLER
MUSTAFA İslamoğlu’nun, Caner Taslaman’ın, Abdülaziz Bayındır’ın, Edip Yüksel’in, Mehmet Okuyan’ın, Mustafa Karataş’ın, İsrafil Balcı’nın...
İslam’ı anlama ve yorumlama hakkını zorla ve zorbalıkla ellerinden almaya çalışanlar var.
*
Bunlara kalsa...
İslam’ı anlama ve yorumlama hakkı...
Sadece ve sadece Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız gibilere tanınmalı.
*
Laiklik işte tam da bu
İslamo-faşistlerin zorbalıklarının önüne geçilmesi için gerek şart.
KIZMAZSANIZ SÖYLEYECEĞİM
“Zorba” filminden hiç hoşlanmıyorum.
*
Fıkra anlatılırken geriliyorum.
*
Trump’a azıcık sempati duymaya başladım.
*
Lüks restoranlarda “Suyu gazlı mı gazsız mı alırsınız” sorusunu fazlasıyla özenti buluyorum.
*
Yeni hedefim: Acun’un uçağına binmek...
EKREM İMAMOĞLU’NA AŞIRI YAPICI MESAJLAR
Yeşim Meltem Şişli’yi genel sekreter yardımcısı olarak atamanız çok güzel... İstanbul Belediyesi çokça erkek kokuyordu.
*
Esenler Otogarı’na yaptığınız araştırma-inceleme gezisi çok önemli... Esenler Otogarı sorununu çözerseniz bayağı prim yaparsınız.
*
Taksim Meydanı’na ne zaman el atacaksınız? Meydandan ne zaman geçsem içim daralıyor, kalbim sıkışıyor.
*
“Kafa” dergisinde gençlerle buluşmuşsunuz... Güzel, şahane! Bu tür buluşmalara devam...
BİR BEDDUA
TAKIM elbisenin altına ayak bileklerini gösterecek kısalıkta dapdaracık pantolon modasını her kim başlattıysa...
Pantolonsuz kalır inşallah!
NEDEN?
Neden müteahhitlerin çoğu sağcıyken sosyal demokrat müteahhit az?
*
Neden doktorlar ya imana çok yaklaşıyorlar ya da uzaklaşıyorlar?
*
Neden “Kanatçı Haydar”, “Kanatçı Kazım” falan var da “Kanatçı Berkecan” yok?
*
Neden ta İbn-i Haldun’dan beri akademisyenlerden iyi siyasetçi çıkmıyor?
*
Neden hazır ilaçları sattıkları halde eczacılar sürekli meşgul görünüyorlar?
ARABAYI BIRAKIP TELEFON MU YAPMAYA ÇALIŞSAK ACABA?
YURTDIŞINDAN getirilen telefonların kayıt harcı, 500 liradan 1500 liraya çıkarılmış.
*
Yerli araba falan üretmeye çabalamak yerine...
Yurtdışından telefon getirmeye gerek bırakmayacak türde telefon üretmeye mi çalışsak acaba?
*
NOT: Bana “Zaten üretiyoruz” falan diye montaj telefonlarla gelmeyin lütfen.