Tosun’un fotoğraflarına bakarken mırıldandıklarım

Vay arkadaş! Bu millet, bu oğlana para kaptırdı yahu! Neyse... Neyse...
Fakat oğlan da para ezmeyi iyi biliyor ha!
Ne kadar da çok “Hayırlı Cumalar” mesajı atardı bu oğlan...
Tekne de tekneymiş ha!
Artık nasıl tokatladıysa parası bir türlü bitmiyor.
Para toplarken cihatçı kesilen oğlan, parayı yerken yatçı kesilmiş.
Jet Fadıl’la arasındaki tek fark:
Jet Fadıl, para ezmeyi pek bilmiyordu.
HİKÂYESİ OLMAYAN SİYASİLERE İTİNAYLA HİKÂYE YAZDIRILIR
EKREM İmamoğlu, Beylikdüzü ilçesinde kendi halinde belediye başkanlığı yapan bir adamdı.
*
İktidardakiler kendisine üç ayda...
Muazzam bir hikâye yazdırdı.
Hatta o kadar abarttılar ki İmamoğlu’na hikâye yazdırma işini...
Neredeyse roman oldu roman!
*
Şimdi baktılar ki...
Ali Babacan parti kurup iktidar olma hayali kurmaya başladı.
Hemen harekete geçtiler.
*
Gerçi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya gerek görmedi ama FETÖ’den suç duyurusunda bulunarak...
“Seni hapse tıkarız” diye sopa göstererek...
Ali Babacan’ı da kendi elleriyle...
İçinden mağduriyet geçen bir hikâye sahibi yapmak için harekete geçtiler.
*
Hele sen bir dur Ahmet Davutoğlu!
Acele etme!
Senin hikâye eksikliğine de muhakkak el atacaklardır.
*
Çünkü hikâyesi olmayan adamlara...
İtinayla hikâye yazdıran bir iktidarımız var.
ÜNLÜLER ARTIK BÖYLE BOŞANIYOR
AKASYA Asıltürkmen-Serdar Özerman çiftinin boşanmasından sonra Akasya Asıltürkmen’in Hürriyet’e yaptığı açıklama:
*
“Çok güzel, çok naif bir boşanma oldu.”
*
Uraz Kaygılar-
oğlu-Melis İşiten çiftinin boşanma kararı almasının ardından Melis İşiten’in yaptığı açıklama:
*
“Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi birbirimizi yıpratmadan, incitmeden vedalaşıyoruz.”
İMAMOĞLU’NA ART NİYETSİZ BİR ÖNERİ
ÇOK konuşuyorsun, çok görünüyorsun, çok dolaşıyorsun, çok nutuk atıyorsun, çok ortadasın Ekrem İmamoğlu.
*
Yüzünü bu denli eskitip de kendinden bıktırma Ekrem İmamoğlu.
MECLİS VE ÇORBA
HER yerde haber oldu:
Meclis lokantasında çorbanın fiyatı 1 liradan 2 liraya çıkacakmış.
*
Dış güçlerin tümü toplanıp Meclis aleyhine kampanya başlatsa...
Şu haberin yarattığı etkinin binde biri kadar etki yapamazlardı.
BİN KAT DAHA HAYIRLIDIR
BÜLENT Arınç, maaşının yarısını KHK mağdurlarına bağışlayacağını açıklamış.
*
Oysa... Oysa... Oysa...
İktidarın içinde yer alan ve oradan konuşan bir siyasetçinin...
KHK mağduriyeti adı verilen şeyin ortadan kaldırılmasını için uğraş vermesi...
Maaşının yarısını KHK mağdurlarına bağışlamasından...
Bin kat daha hayırlıdır.
MHP’Lİ SEMİH YALÇIN’A DOSTANE BİR AÇIK MEKTUP
SEMİH Bey...
Eleştiriye cevap vermek de eleştirmek de sonsuz hakkınız. Fakat eleştiriye cevap verirken de eleştirirken de kullandığınız edebi üslup denemelerinin arasına yerleştirdiğiniz bazı sözcükler ve tanımlamalar, fazlasıyla onur kırıcı olabiliyor. Hele bu üslup bir kadın siyasetçiyi hedef alınca... Fazlasıyla ayıp kaçabiliyor.
*
Bu dostane eleştirimi lütfen dikkate alınız.
BİR GÜN MUTLAKA
Bir gün mutlaka... Bir gecede beş film izle.
*
Bir gün mutlaka... Aziz İstanbul’a bir tepeden bak.
*
Bir gün mutlaka... Şeyma’yla inceden kafa bul.
*
Bir gün mutlaka... Bir gününü hatalar yaparak geçir.
*
Bir gün mutlaka... Pintinin tekine hesabı kilitle.
*
Bir gün mutlaka... “Ben erkekte zekâ ararım” diyen beş kadınla yemek ye.
*
Bir gün mutlaka... “Kediler neden göz kırpar” sorusuna cevap bul.
*
Bir gün mutlaka... Marakeş’te yılan oynat.
Tosun’un fotoğraflarına bakarken mırıldandıklarım
Vay arkadaş! Bu millet, bu oğlana para kaptırdı yahu! Neyse... Neyse...
Fakat oğlan da para ezmeyi iyi biliyor ha!
Ne kadar da çok “Hayırlı Cumalar” mesajı atardı bu oğlan...
Tekne de tekneymiş ha!
Artık nasıl tokatladıysa parası bir türlü bitmiyor.
Para toplarken cihatçı kesilen oğlan, parayı yerken yatçı kesilmiş.
Jet Fadıl’la arasındaki tek fark:
Jet Fadıl, para ezmeyi pek bilmiyordu.
HİKÂYESİ OLMAYAN SİYASİLERE İTİNAYLA HİKÂYE YAZDIRILIR
EKREM İmamoğlu, Beylikdüzü ilçesinde kendi halinde belediye başkanlığı yapan bir adamdı.
*
İktidardakiler kendisine üç ayda...
Muazzam bir hikâye yazdırdı.
Hatta o kadar abarttılar ki İmamoğlu’na hikâye yazdırma işini...
Neredeyse roman oldu roman!
*
Şimdi baktılar ki...
Ali Babacan parti kurup iktidar olma hayali kurmaya başladı.
Hemen harekete geçtiler.
*
Gerçi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya gerek görmedi ama FETÖ’den suç duyurusunda bulunarak...
“Seni hapse tıkarız” diye sopa göstererek...
Ali Babacan’ı da kendi elleriyle...
İçinden mağduriyet geçen bir hikâye sahibi yapmak için harekete geçtiler.
*
Hele sen bir dur Ahmet Davutoğlu!
Acele etme!
Senin hikâye eksikliğine de muhakkak el atacaklardır.
*
Çünkü hikâyesi olmayan adamlara...
İtinayla hikâye yazdıran bir iktidarımız var.
ÜNLÜLER ARTIK BÖYLE BOŞANIYOR
AKASYA Asıltürkmen-Serdar Özerman çiftinin boşanmasından sonra Akasya Asıltürkmen’in Hürriyet’e yaptığı açıklama:
*
“Çok güzel, çok naif bir boşanma oldu.”
*
Uraz Kaygılar-
oğlu-Melis İşiten çiftinin boşanma kararı almasının ardından Melis İşiten’in yaptığı açıklama:
*
“Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi birbirimizi yıpratmadan, incitmeden vedalaşıyoruz.”
İMAMOĞLU’NA ART NİYETSİZ BİR ÖNERİ
ÇOK konuşuyorsun, çok görünüyorsun, çok dolaşıyorsun, çok nutuk atıyorsun, çok ortadasın Ekrem İmamoğlu.
*
Yüzünü bu denli eskitip de kendinden bıktırma Ekrem İmamoğlu.
MECLİS VE ÇORBA
HER yerde haber oldu:
Meclis lokantasında çorbanın fiyatı 1 liradan 2 liraya çıkacakmış.
*
Dış güçlerin tümü toplanıp Meclis aleyhine kampanya başlatsa...
Şu haberin yarattığı etkinin binde biri kadar etki yapamazlardı.
BİN KAT DAHA HAYIRLIDIR
BÜLENT Arınç, maaşının yarısını KHK mağdurlarına bağışlayacağını açıklamış.
*
Oysa... Oysa... Oysa...
İktidarın içinde yer alan ve oradan konuşan bir siyasetçinin...
KHK mağduriyeti adı verilen şeyin ortadan kaldırılmasını için uğraş vermesi...
Maaşının yarısını KHK mağdurlarına bağışlamasından...
Bin kat daha hayırlıdır.
MHP’Lİ SEMİH YALÇIN’A DOSTANE BİR AÇIK MEKTUP
SEMİH Bey...
Eleştiriye cevap vermek de eleştirmek de sonsuz hakkınız. Fakat eleştiriye cevap verirken de eleştirirken de kullandığınız edebi üslup denemelerinin arasına yerleştirdiğiniz bazı sözcükler ve tanımlamalar, fazlasıyla onur kırıcı olabiliyor. Hele bu üslup bir kadın siyasetçiyi hedef alınca... Fazlasıyla ayıp kaçabiliyor.
*
Bu dostane eleştirimi lütfen dikkate alınız.
BİR GÜN MUTLAKA
Bir gün mutlaka... Bir gecede beş film izle.
*
Bir gün mutlaka... Aziz İstanbul’a bir tepeden bak.
*
Bir gün mutlaka... Şeyma’yla inceden kafa bul.
*
Bir gün mutlaka... Bir gününü hatalar yaparak geçir.
*
Bir gün mutlaka... Pintinin tekine hesabı kilitle.
*
Bir gün mutlaka... “Ben erkekte zekâ ararım” diyen beş kadınla yemek ye.
*
Bir gün mutlaka... “Kediler neden göz kırpar” sorusuna cevap bul.
*
Bir gün mutlaka... Marakeş’te yılan oynat.