Teröristlerin uykuda katlettiği Fatma için de bildiri yayınlamazsanız...

- İSTEDİĞİNİZ kadar... “Savaşa hayır” diye bağırın... Asla inandırıcı olamazsınız.

*

- İstediğiniz kadar... Süslü cümleler kurun... Asla etkileyici olamazsınız.

*

- İstediğiniz kadar... Barışçıl marışçıl görünün... Asla yediremezsiniz.

*

- İstediğiniz kadar... “Halk sağlığı” falan deyin... Asla dinletemezsiniz.

*

Fakat...

Yine de...

17 yaşında uykusunda katledilen liseli Fatma için bildiri yayınlamayı aklınıza bile getirmeyecek olmanız...

- Gözaltına alınmanıza...

- Tutuklanmanıza...

- Operasyona maruz kalmanıza...

Falan sebep olmamalı.

*

Çünkü sizin hak ettiğiniz tek mahkûmiyet...

Kamu vicdanı mahkûmiyetidir.

GELDİĞİM SON NOKTA: CHP’DE DEĞİŞİM ŞART

ARTIK...

Muharrem İnce mi gelir başa...

Yoksa Ümit Kocasakal mı?

Bilmiyorum.

Yoksa...

Şöyle “Macron” tipli yepyeni bir isim mi çıkar ortaya...

Onu da bilmiyorum.

*

Ama bildiğim bir şey var ki:

CHP’de radikal bir değişim, köklü bir yenilenme, statükoyu sarsacak bir huruç hareketi şart!

Kemal Bey’le bu iş yürümüyor.

*

Kemal Bey yeniden başa geçerse...

Olacakları söyleyeyim:

- Yine organizasyonsuzluk alıp başını gidecek.

- Yine her kafadan ayrı ses çıkacak.

- Yine iktidarın eline gereksiz kozlar verilecek.

- Yine gündemin peşinden gitmek zorunda kalacaklar.

- Yine halkın bütününe açılmaları mümkün olmayacak.

- Yine yüzde 25 civarına takılıp kalacaklar.

- Yine Erdoğan tarafından şamar oğlanına çevrilecekler.

- Yine ülkenin gidişatında milim etkili olamayacaklar.

- Yine iktidarın kendisini denetimsiz hissetmesine katkı sunacaklar.

*

Kemal Bey gerçekten çok iyi bir insan, çok iyi niyetli biri, çok kibar bir adam, çok demokrat falan...

Fakat ne yazık ki bu işin adamı değil.

*

CHP için önerdiğim çıkış yolu şudur:

CHP’de...

Çarşı karışmalı, dengeler altüst olmalı, şaşırtıcı gelişmeler olmalı, radikal mi radikal bir değişim olmalı...

*

Ne olur ki?

Bundan daha kötü olacak değil ya!

TUNCAY BEY’İN BİRA SATIŞI SORUNU





TUNCAY Özilhan şöyle demiş:

“Evde bira yapımı başladı. Bira satışlarımız düştü. Durumu yetkililerle paylaştık.”

Muhabbet nasıl gelişti acaba?

Mesela şöyle mi:

- TUNCAY BEY: Sayın yetkili! Bira satışımız düştü.

- YETKİLİ BEY: Vah vah! Nasıl olur? Sorun nedir Tuncay Bey?

- TUNCAY BEY: Vallaha vergiler falan yüzünden birayı pahalı bulanlar, evlerinde bira yapmaya başladı. O yüzden düştü bizim satışlar.

- YETKİLİ BEY: O zaman bu konuya hemen el atalım... Ne demek evde bira yapmak... Sizin biralar çok enfestir.

- TUNCAY BEY: Tabii tabii... Üstelik biz vergi de veriyoruz.

- YETKİLİ BEY: Biz konuya derhal el atıyoruz.

NUSRET BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR





ABD’de Nusret’le ilgili soruşturma başlatmışlar.

Gerekçe?

Etleri eldivensiz elle ellemesi!

Bunu halk sağlığı açısından tehlikeli bulmuş ABD makamları.

*

Son zamanlardaki moda tabirle söyleyecek olursak...

Nusret ABD’de bir halk sağlığı sorunu olmuş yani.

KAFELER İÇİN KONSEPT ÖNERİLERİ

YALOVA’da hapishane konseptli bir kafe açıldı ya...

Acaba diyorum, memleketimizin dört bir yanına şu türden konseptlere sahip kafeler açılamaz mı:

- MELİH KONSEPTLİ KAFE: Fıskiyeli, dinozorlu falan bir kafe... Duvarlarda Melih Gökçek’in kalpleri ısıtan gülümsemesini yansıtan fotoğraflar falan.

- OSMANLI KONSEPTLİ KAFE: Akçe ile satış yapılır, yeniçeri kıyafetli garsonlar hizmet verir, Nilhan Sultan dekore eder falan...

- ADNAN OKTAR KONSEPTLİ KAFE: Çok tutar, çok popüler olur, çok ilgi çeker, çok müşterisi olur falan da... En büyük sorun: Kedicikleri nereden bulacak?

EN ÇOK SÖYLEDİĞİM YALANLAR

- DÖNECEĞİM ben sana.

- Çok yorgunum beni bekleme kaptan.

- Kesiliyor telefon, galiba burada çekmiyor.

- Toplantıdayım.

- Kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum.

- İyiyim.

- Yaratılanı severim, Yaradandan ötürü.

- Şu beni kesiyor.

- Aynısını yüzüne karşı söylerim.