Temel Bey neden bu kadar popüler?

- AK Parti / MHP ittifakına dalarak siyasi ikbalini garanti altına almak varken... Dalmıyor ya... Ondan popüler.

*

- Siyasi iktidara hak, hukuk, adalet ve vicdan terazisinden uyarılarda bulunmaktan hiç imtina etmiyor ya... Ondan popüler.

*

- İstese pekâlâ AK Parti ile bütünleşip “koalisyon ortağı” muamelesi görmesi mümkünken... Bu yola hiç başvurmuyor ya... Ondan popüler.

*

- Müslüm Gürses’i anarken bile “Yakarsa dünyayı garibanlar yakar” diye paylaşım yapıyor ya... Ondan popüler.

*

- Körü körüne iktidar düşmanlığı yapmak yerine... Doğru noktalardan eleştiriler getiriyor ya... Ondan popüler.

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- Yurttaşları düşmanlaştırmıyor ve en büyük sorunun cepheleşme olduğunu vurguluyor ya... Ondan popüler.

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- İktidar dahil kimseye kapısını kapatmıyor ve gülümsemeyi hiç ihmal etmiyor ya... Ondan popüler...

SAADET PARTİSİ BAROMETRESİ

- AK Parti / MHP ittifakında yer alır: Yüzde 20

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- İYİ Parti / Demokrat Parti ittifakında yer alır: Yüzde 40

- İyi Parti / CHP / Demokrat Parti ittifakında yer alır: Yüzde 35

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- Hiçbir ittifakın içinde yer almaz: Yüzde 5

BİLİYOR MUYDUNUZ?

- Bütün bir ömrü boyunca yalnızlıktan söz eden Sartre’ın cenazesine, çok ama çok büyük bir kalabalık katıldığını...

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- Beşir Atalay’ın şu anda AK Parti Van Milletvekili olarak Meclis’te görev yaptığını...

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- Bugünlerde milli ve hamasi duygularla söylenen “Gündoğdu / Hep uyandık” marşının, aslında devrimcilerin en meşhur marşının bir uyarlaması olduğunu...

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- Tavlada kıranın, damada sürenin kazandığını...

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- Herkesin cins kedilere ilgi duyduğu günümüz Türkiye’sinde meşhur Tekir cinsinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını...

*

BİLİYOR MUYDUNUZ?

TAKIYA KARŞI TAKI BEKLEMEK

MİLLETİMİZİN önemli bir kısmı düğünde takı taktıklarında, aynısını karşı taraftan beklermiş.

*

Bazıları bu durumu fena halde yadırgıyor.

Yahu yadırgayacak ne var?

*

Diplomasideki “mütekabiliyet esastır” ilkesinin bir benzerinden başka bir şey değil ki bu.

ALINIYORUM AMA

“NERELİSİN” diye sorulduğunda...

“Yozgatlıyım” diye cevap veriyorum.

Ve ben daha “Yozgatlıyım” der demez...

Acıyan gözlerle...

“Coğrafya kaderdir” diyenler çıkıyor.

*

Bunu yapanlara buradan sesleniyorum:

Alınıyorum ama.

Hem de çok alınıyorum.

RACO’DA ÖSO’CULARIN SURİYE BAYRAĞINI İNDİRMESİ

BİZ ne diyoruz?

Şunu diyoruz:

“Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz”.

*

İyi ama Raco’da ÖSO’nun yaptığı ilk iş, öyle ya da böyle Suriye’nin toprak bütünlüğünün sembolü olan Suriye bayrağını indirmesi, bizim bu tezimizi hırpalayıp yaralamış olmuyor mu?

*

Sadece soruyoruz yahu sadece soruyoruz.

DEDİYDİ DERSİNİZ

SİZE bir şey söyleyeyim mi?

Reis, her an...

“Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini rafa kaldıralım. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yanlış olur” diye bir çıkış yapabilir.

Yazın bunu bir kenara...

Dediydi dersiniz.

KEMAL BEY’İN BAYRAK ÇIKIŞI

BAYRAK asmak, ulusalcılığın şiarlarındandı bir zamanlar.

CHP’nin ulusalcı takıldığı zamanlardan söz ediyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

“Şehitlerimiz toprağa verilinceye kadar bütün vatandaşlarımızı evlerine ve işyerlerine bayrak asmaya davet ediyorum” çıkışını görünce...

“Yoksa CHP yeniden ulusalcı mı oluyor” deyiverdim.

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Bakalım Kemal Anadol, Onur Öymen, Şahin Mengü falan da partiye dönecek mi?

MUAZZEZ ABACI’NIN SEZEN AKSU ŞARKILARI SÖYLEMESİ

- Sesine çok yakışmış şarkılar Muazzez Hanım’ın.

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- Sezen Aksu ile yaptığı düet 10 numara olmuş.

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- Hele “İkinci bahar yaşıyor gönlüm” şarkısını yorumlaması efsane!

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- İnceden bir Türk sanat müziği esintisi getirmiş şarkılara ve bu esinti bambaşka bir boyut katmış.

- Ve son söz: Sezen Aksu şarkılarını özlemişiz be!