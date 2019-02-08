Tecavüzcü katillerin en temel yedi özelliği

*
- İKİ: Avukatları olacak ahlaksızlara, “Zaten kız da bakire değildi sayın hâkim” falan diye savunma yaptırırlar.
*
- ÜÇ: Alçaklıklarının ve onursuzluklarının üstünü örtmek için... “Ama ölen kız da iki alkol falan almıştı” demeyi asla ihmal etmezler.
*
- DÖRT: “Namus” denilince akıllarına sadece kadınlar gelir. Kendilerinin ise “namus” ile ilgili bir yükümlülükleri olmadığını düşünürler.
*
- BEŞ: Kadının giyiminin, edasının, makyajının... Tecavüze ve cinayete gerekçe teşkil edebileceğine inanırlar.
*
- ALTI: “O saatte orada ne işi vardı”, “Bakire değildi”, “Alkol alıyordu” gibi cümlelerin, toplumun bir bölümünde etkili olduğunu bilecek kadar çakaldırlar.
*
- YEDİ: Genç bir kadını yirminci kattan atarak katletmenin... Hiçbir gerekçeye sığmayacak denli büyük bir haysiyetsizlik olduğunu anlayamazlar.
İKTİDAR DURURKEN MUHALEFETİ ELEŞTİRMEK
MEHMET Fatih Bucak diye bir adam var.
Bu adam...
MHP’den Siverek belediye başkan adayı olmayı planlıyordu.
*
O günlerde “Bir daha Siverek’in içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir. Şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz” demişti de kıyamet kopmuştu.
*
“Cumhur ittifakı” nedeniyle Siverek, AK Parti’ye bırakıldı.
Yani Mehmet Fatih Bucak’ın MHP’den aday olması mümkün olamadı.
*
Dün ne oldu biliyor musunuz?
CHP, Siverek’te belediye başkanlığına bu adamı aday gösterdi.
*
Bana ikide bir...
“İktidar dururken niye CHP’ye yükleniyorsun” diyenlere sesleniyorum:
*
Böyle şeyler yapan CHP’ye yüklenmeyeni Allah çarpar!
ADAYLARA TAKTİK MAKTİK VERİYORUM
- BİNALİ YILDIRIM: Meclis Başkanlığı ile ilgili etkinliklere katılmasını sağlayanlar kimlerse... Derhal görevden alınmalılar. Sırası mı yenilenen Meclis lokantasında açılış yapmanın?
*
- EKREM İMAMOĞLU: İstanbul büyük, çok büyük şehir... Bu nedenle çok daha medyatik bir kampanyaya yönelmesi ve kitlelerle buluşması şart... Çarşı pazar dolaşarak bir yere kadar yani...
*
- MEHMET ÖZHASEKİ: Tarzıyla, üslubuyla, yaklaşım biçimiyle ahaliyi etkileyebilecek bir potansiyeli var... En azından antipatik değil. Bu nedenle... Daha çok konuşması, daha çok gözükmesi, daha çok temas kurması gerekiyor.
*
- MANSUR YAVAŞ: Şu konjonktürde öyle ya da böyle bir ivme yakalamış durumda... Ekstradan bir şey yapmasına pek gerek yok. Bu nedenle... Daha az konuşması, daha az gözükmesi, daha az temas kurması gerekiyor.
*
- NİHAT ZEYBEKCİ: Yanında “AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” diyen adama, çok daha esaslı bir şekilde itiraz etseydi... İzmir’de en az 3 puan oy kazanırdı. Bu tür fırsatları değerlendirmesi şart...
*
- TUNÇ SOYER: Mesajını daha çok milliyetçi seçmene, özellikle de İYİ Parti seçmenine vermeyi denemeli... Abanması gereken nokta orası... Mesela Meral Akşener’le birlikte İzmir’in ilçelerini gezebilir...
YALANA DAYALI MUHALEFET OLMAZ
- YALAN BİR: Meclis lokantasında 550 çeşit yemek falan çıkmıyor kardeşim... Tamamen yalan, tamamen uydurma bilgidir bu...
*
- YALAN İKİ: Kurtulmuş’un merhum babasının, 50 yıl önce aldığı küçük bir kooperatif hissesinden “Kurtulmuş kupon arsayı kapattı” diye haber çıkarmak ayıptır.
*
Muhalefet edecek onca hakikat varken ne diye bu tür yalanlara tenezzül edilir ki?
Anlamış değilim.
SADECE GÜLÜN
BU zamana kadar hep “Abdullah Gül parti kuracak” diyenler...
Şimdi de...
Ahmet Davutoğlu ayrı, Ali Babacan ayrı, Abdullah Gül ayrı parti kuracak demeye başladılar.
İşittiğim anda ben sadece güldüm.
Siz de öyle yapın.
AKLIMA GELECEK
BUNDAN böyle...
“İmar barışı” dendiğinde...
Benim aklıma sadece ve sadece...
Kartal’da yıkılan sekiz katlı bina gelecek.
AK PARTİ YANLIŞ YAPIYOR
“CHP ile HDP arasında işbirliği var” tezini işleyen AK Parti yanlış yapıyor.
*
Çünkü böyle dedikçe...
Pekâlâ kendisinin de ikna edebileceği HDP seçmenini, iyiden iyiye CHP’ye doğru kaydırıyor.
CEM, ŞEYMA, SERENAY, HAZAL, ALİ, ADRİANA FALAN
- Cem Yılmaz’ın yeni başlayacak gösterisi için karaborsadan bilet alırım ama Serenay Sarıkaya’nın “Alice” müzikali için aynısını yapmam. Sorry!
*
- Hazal Kaya-Ali Atay birbirlerine amma da yakışmışlar! Beren Saat-Kenan Doğulu çifti gibi bu çift de ulusumuzun ideal çifti olarak milli hafızamızda yer etsin lütfen!
*
- Şeyma’nın elinden çocuğunun velayeti alınınca... Bende Şeyma’ya karşı hunharca bir şefkat doğmasın mı? Ah benim bu merhamet dolu kalbim ah!
*
- Adriana zaten en baştan tripli miydi, yoksa bizim Metin Hara’dan sonra mı böyle tripli oldu? Üç dakikadır bunu düşünüyorum ve tam da bu nedenle utanıyorum.
Tecavüzcü katillerin en temel yedi özelliği
- BİR: Tecavüzü ve cinayeti, “İyi de o kızın da o saatte orada ne işi varmış” diyerek aklayabileceklerini zannederler.
*
- İKİ: Avukatları olacak ahlaksızlara, “Zaten kız da bakire değildi sayın hâkim” falan diye savunma yaptırırlar.
*
- ÜÇ: Alçaklıklarının ve onursuzluklarının üstünü örtmek için... “Ama ölen kız da iki alkol falan almıştı” demeyi asla ihmal etmezler.
*
- DÖRT: “Namus” denilince akıllarına sadece kadınlar gelir. Kendilerinin ise “namus” ile ilgili bir yükümlülükleri olmadığını düşünürler.
*
- BEŞ: Kadının giyiminin, edasının, makyajının... Tecavüze ve cinayete gerekçe teşkil edebileceğine inanırlar.
*
- ALTI: “O saatte orada ne işi vardı”, “Bakire değildi”, “Alkol alıyordu” gibi cümlelerin, toplumun bir bölümünde etkili olduğunu bilecek kadar çakaldırlar.
*
- YEDİ: Genç bir kadını yirminci kattan atarak katletmenin... Hiçbir gerekçeye sığmayacak denli büyük bir haysiyetsizlik olduğunu anlayamazlar.
İKTİDAR DURURKEN MUHALEFETİ ELEŞTİRMEK
MEHMET Fatih Bucak diye bir adam var.
Bu adam...
MHP’den Siverek belediye başkan adayı olmayı planlıyordu.
*
O günlerde “Bir daha Siverek’in içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir. Şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz” demişti de kıyamet kopmuştu.
*
“Cumhur ittifakı” nedeniyle Siverek, AK Parti’ye bırakıldı.
Yani Mehmet Fatih Bucak’ın MHP’den aday olması mümkün olamadı.
*
Dün ne oldu biliyor musunuz?
CHP, Siverek’te belediye başkanlığına bu adamı aday gösterdi.
*
Bana ikide bir...
“İktidar dururken niye CHP’ye yükleniyorsun” diyenlere sesleniyorum:
*
Böyle şeyler yapan CHP’ye yüklenmeyeni Allah çarpar!
ADAYLARA TAKTİK MAKTİK VERİYORUM
- BİNALİ YILDIRIM: Meclis Başkanlığı ile ilgili etkinliklere katılmasını sağlayanlar kimlerse... Derhal görevden alınmalılar. Sırası mı yenilenen Meclis lokantasında açılış yapmanın?
*
- EKREM İMAMOĞLU: İstanbul büyük, çok büyük şehir... Bu nedenle çok daha medyatik bir kampanyaya yönelmesi ve kitlelerle buluşması şart... Çarşı pazar dolaşarak bir yere kadar yani...
*
- MEHMET ÖZHASEKİ: Tarzıyla, üslubuyla, yaklaşım biçimiyle ahaliyi etkileyebilecek bir potansiyeli var... En azından antipatik değil. Bu nedenle... Daha çok konuşması, daha çok gözükmesi, daha çok temas kurması gerekiyor.
*
- MANSUR YAVAŞ: Şu konjonktürde öyle ya da böyle bir ivme yakalamış durumda... Ekstradan bir şey yapmasına pek gerek yok. Bu nedenle... Daha az konuşması, daha az gözükmesi, daha az temas kurması gerekiyor.
*
- NİHAT ZEYBEKCİ: Yanında “AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” diyen adama, çok daha esaslı bir şekilde itiraz etseydi... İzmir’de en az 3 puan oy kazanırdı. Bu tür fırsatları değerlendirmesi şart...
*
- TUNÇ SOYER: Mesajını daha çok milliyetçi seçmene, özellikle de İYİ Parti seçmenine vermeyi denemeli... Abanması gereken nokta orası... Mesela Meral Akşener’le birlikte İzmir’in ilçelerini gezebilir...
YALANA DAYALI MUHALEFET OLMAZ
- YALAN BİR: Meclis lokantasında 550 çeşit yemek falan çıkmıyor kardeşim... Tamamen yalan, tamamen uydurma bilgidir bu...
*
- YALAN İKİ: Kurtulmuş’un merhum babasının, 50 yıl önce aldığı küçük bir kooperatif hissesinden “Kurtulmuş kupon arsayı kapattı” diye haber çıkarmak ayıptır.
*
Muhalefet edecek onca hakikat varken ne diye bu tür yalanlara tenezzül edilir ki?
Anlamış değilim.
SADECE GÜLÜN
BU zamana kadar hep “Abdullah Gül parti kuracak” diyenler...
Şimdi de...
Ahmet Davutoğlu ayrı, Ali Babacan ayrı, Abdullah Gül ayrı parti kuracak demeye başladılar.
İşittiğim anda ben sadece güldüm.
Siz de öyle yapın.
AKLIMA GELECEK
BUNDAN böyle...
“İmar barışı” dendiğinde...
Benim aklıma sadece ve sadece...
Kartal’da yıkılan sekiz katlı bina gelecek.
AK PARTİ YANLIŞ YAPIYOR
“CHP ile HDP arasında işbirliği var” tezini işleyen AK Parti yanlış yapıyor.
*
Çünkü böyle dedikçe...
Pekâlâ kendisinin de ikna edebileceği HDP seçmenini, iyiden iyiye CHP’ye doğru kaydırıyor.
CEM, ŞEYMA, SERENAY, HAZAL, ALİ, ADRİANA FALAN
- Cem Yılmaz’ın yeni başlayacak gösterisi için karaborsadan bilet alırım ama Serenay Sarıkaya’nın “Alice” müzikali için aynısını yapmam. Sorry!
*
- Hazal Kaya-Ali Atay birbirlerine amma da yakışmışlar! Beren Saat-Kenan Doğulu çifti gibi bu çift de ulusumuzun ideal çifti olarak milli hafızamızda yer etsin lütfen!
*
- Şeyma’nın elinden çocuğunun velayeti alınınca... Bende Şeyma’ya karşı hunharca bir şefkat doğmasın mı? Ah benim bu merhamet dolu kalbim ah!
*
- Adriana zaten en baştan tripli miydi, yoksa bizim Metin Hara’dan sonra mı böyle tripli oldu? Üç dakikadır bunu düşünüyorum ve tam da bu nedenle utanıyorum.