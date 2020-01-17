Tartışma programlarında asla işitilmeyecek cümleler

- Hiç bu açıdan bakmamıştım.
*
- Bir siyasetçiyi destekliyor olmam onun her yaptığını savunacağım anlamına gelmez.
*
- Sizi dinleyince görüşüm değişti.
*
- Muhalefetten yanayım ama iktidarın her yaptığına karşı olamam.
*
- Haklısınız.
*
- İktidardan yanayım ama iktidarın her yaptığına destek olamam.
*
- Kendimi doğru ifade edemedim galiba.
*
- Bu konuda iktidarı destekliyorum ama şu konuda iktidara karşıyım.
*
- Yanlış biliyormuşum, doğrusunu öğrenmemi sağladığınız için teşekkürler.
*
- Amacım sizi yenmek değil, sizi ikna etmek.
KAHVALTI NİYE ÖLMEZ?
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Cemal Süreya kahvaltının şiirini yazmıştır.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... En tatlı anılarımız, kahvaltı sofralarına dairdir.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Kızarmış ekmek kokusu, kahvaltının kokusudur.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Bu milletin özüne işlemiş bir kültürdür kahvaltı.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ: “Hadi gel kahvaltı yapalım” teklifi reddedilemez.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Her şey bitse bile serpme kahvaltı bitmez, bitemez.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Mıhlama, bazlama, yumurtalı ekmek kendini dayatır.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ: Mutlulukla ilgisi olan tek öğündür kahvaltı.
BIDI BIDIYA EN GÜZEL CEVAP
VOLEYBOLCU kızların kıyafetleri üzerinden “bıdı bıdı” yapan ve bu nedenle partisi tarafından istifaya çağrılan belediye başkanına...
Bu karikatürden daha güzel cevap verilemezdi.
*
Kim çizdiyse elleri dert görmesin.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İZLENİMLERİ
Geçen gün Tarafsız Bölge’ye konuk oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Böylece hayatımda ilk kez kendisini yakından gözlemleme fırsatı buldum... İşte çıkardığım sonuçlar...
- KONUSUNA HÂKİMİYET: En üst noktada... Antalya’nın ilçelerini sayar gibi sayıyor kriz noktalarını... Ülke adlarını, lider isimlerini öyle bir sıralıyor ki... Bazen “Orası neresiydi, o kimdi” falan oluyorsunuz.
*
- AÇIKSÖZLÜLÜK: Söylenecek her şeyi net bir şekilde söylüyor, sözünü sakınmıyor. Ama durması gereken yerde durmayı da biliyor. Diplomasi ile samimiyetin sentezlendiği bir kıvam tutturmuş durumda.
*
- RENKLİLİK: Golf oynuyor ve bu konuda iddialı... Suşiyi çok seviyor ve bu konuda tartışmaya kapalı... Fenerbahçeli ve bu konuda “Doğuştan Fenerbahçeliyim” diyecek kadar tavizsiz.
*
- HİTABET: Hiç takılmadan kuruyor cümleleri... Takır takır... Kendisini dinletmeyi biliyor... Hiç sıkmıyor. Kekelemiyor... Öznesi, yüklemi yerinde cümleler kurmakta mahir.
*
- TEMEL ÖZELLİKLERİ: Ödünsüz ama hırçın değil... İç siyaset değerlendirmelerinde eleştirilere cevap veriyor ama bunu yaparken dili özenli... Ezeli dostları da yok, ezeli düşmanları da...
*
- KAFA DENKLİĞİ: Muhabbete açık... “Boris nasıl biri?”, “Putin hep somurtur mu?”, “Trump gerçekten de dan dun bir adam mı?” falan tarzı bir sohbette acayip kafa dengi olabilir.
BABACAN/DAVUTOĞLU'NA İLGİ NEDEN HIZLA AZALDI
- ÇÜNKÜ... Parlamenter sistem gitti, cumhurbaşkanlığı sistemi geldi ve bu sistemde de yeni partilerin heyecan dalgası yaratması çok zor.
*
- ÇÜNKÜ... Muhafazakâr siyaset alanı, bütün şikâyetlere rağmen AK Parti tarafından tam olarak tutulmuş durumda.
*
- ÇÜNKÜ: Muhalefet, son yerel seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle... Artık AK Parti’den kopmuşlara pek ihtiyaç duymuyor.
*
- ÇÜNKÜ: Her iki ismin de yakındıkları ve eleştirdikleri tüm iktidar uygulamalarında doğrudan payı var ve bu pay, önemli bir bagaj oluşturuyor kendileri için.
METİN İYİDİL OLAYINDAN ÇIKARILMASI GEREKEN ÜÇ DERS
- DERS BİR: FETÖ’cüler açısından... Koruma ve kollama işlemleri, her şeye rağmen devam ediyor.
*
- DERS İKİ: Koruma ve kollayama dair emare belirdiği anda buna hızla müdahale eden bir irade var.
*
- DERS ÜÇ: FETÖ işlerine bulaşıldığı anda... Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini olmanın kurtarıcı bir tarafı olmuyor.
İSTEMEM, KALSIN
- Cübbeli’den gelecek reyting... İstemem, kalsın.
*
- “Ben senin hakkını savunmuştum ama sen beni eleştiriyorsun” diyerek başa kakılan her türden ilkesel destek... İstemem, kalsın.
*
- Bir cemaatim, bir taraftar topluluğum, sırtımı dayayacağım bir grup olsun diye hep aynı tarafa yontmak... İstemem, kalsın.
Tartışma programlarında asla işitilmeyecek cümleler
- Hiç bu açıdan bakmamıştım.
*
- Bir siyasetçiyi destekliyor olmam onun her yaptığını savunacağım anlamına gelmez.
*
- Sizi dinleyince görüşüm değişti.
*
- Muhalefetten yanayım ama iktidarın her yaptığına karşı olamam.
*
- Haklısınız.
*
- İktidardan yanayım ama iktidarın her yaptığına destek olamam.
*
- Kendimi doğru ifade edemedim galiba.
*
- Bu konuda iktidarı destekliyorum ama şu konuda iktidara karşıyım.
*
- Yanlış biliyormuşum, doğrusunu öğrenmemi sağladığınız için teşekkürler.
*
- Amacım sizi yenmek değil, sizi ikna etmek.
KAHVALTI NİYE ÖLMEZ?
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Cemal Süreya kahvaltının şiirini yazmıştır.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... En tatlı anılarımız, kahvaltı sofralarına dairdir.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Kızarmış ekmek kokusu, kahvaltının kokusudur.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Bu milletin özüne işlemiş bir kültürdür kahvaltı.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ: “Hadi gel kahvaltı yapalım” teklifi reddedilemez.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Her şey bitse bile serpme kahvaltı bitmez, bitemez.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ... Mıhlama, bazlama, yumurtalı ekmek kendini dayatır.
*
- ÖLMEZ ÇÜNKÜ: Mutlulukla ilgisi olan tek öğündür kahvaltı.
BIDI BIDIYA EN GÜZEL CEVAP
VOLEYBOLCU kızların kıyafetleri üzerinden “bıdı bıdı” yapan ve bu nedenle partisi tarafından istifaya çağrılan belediye başkanına...
Bu karikatürden daha güzel cevap verilemezdi.
*
Kim çizdiyse elleri dert görmesin.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İZLENİMLERİ
Geçen gün Tarafsız Bölge’ye konuk oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Böylece hayatımda ilk kez kendisini yakından gözlemleme fırsatı buldum... İşte çıkardığım sonuçlar...
- KONUSUNA HÂKİMİYET: En üst noktada... Antalya’nın ilçelerini sayar gibi sayıyor kriz noktalarını... Ülke adlarını, lider isimlerini öyle bir sıralıyor ki... Bazen “Orası neresiydi, o kimdi” falan oluyorsunuz.
*
- AÇIKSÖZLÜLÜK: Söylenecek her şeyi net bir şekilde söylüyor, sözünü sakınmıyor. Ama durması gereken yerde durmayı da biliyor. Diplomasi ile samimiyetin sentezlendiği bir kıvam tutturmuş durumda.
*
- RENKLİLİK: Golf oynuyor ve bu konuda iddialı... Suşiyi çok seviyor ve bu konuda tartışmaya kapalı... Fenerbahçeli ve bu konuda “Doğuştan Fenerbahçeliyim” diyecek kadar tavizsiz.
*
- HİTABET: Hiç takılmadan kuruyor cümleleri... Takır takır... Kendisini dinletmeyi biliyor... Hiç sıkmıyor. Kekelemiyor... Öznesi, yüklemi yerinde cümleler kurmakta mahir.
*
- TEMEL ÖZELLİKLERİ: Ödünsüz ama hırçın değil... İç siyaset değerlendirmelerinde eleştirilere cevap veriyor ama bunu yaparken dili özenli... Ezeli dostları da yok, ezeli düşmanları da...
*
- KAFA DENKLİĞİ: Muhabbete açık... “Boris nasıl biri?”, “Putin hep somurtur mu?”, “Trump gerçekten de dan dun bir adam mı?” falan tarzı bir sohbette acayip kafa dengi olabilir.
BABACAN/DAVUTOĞLU'NA İLGİ NEDEN HIZLA AZALDI
- ÇÜNKÜ... Parlamenter sistem gitti, cumhurbaşkanlığı sistemi geldi ve bu sistemde de yeni partilerin heyecan dalgası yaratması çok zor.
*
- ÇÜNKÜ... Muhafazakâr siyaset alanı, bütün şikâyetlere rağmen AK Parti tarafından tam olarak tutulmuş durumda.
*
- ÇÜNKÜ: Muhalefet, son yerel seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle... Artık AK Parti’den kopmuşlara pek ihtiyaç duymuyor.
*
- ÇÜNKÜ: Her iki ismin de yakındıkları ve eleştirdikleri tüm iktidar uygulamalarında doğrudan payı var ve bu pay, önemli bir bagaj oluşturuyor kendileri için.
METİN İYİDİL OLAYINDAN ÇIKARILMASI GEREKEN ÜÇ DERS
- DERS BİR: FETÖ’cüler açısından... Koruma ve kollama işlemleri, her şeye rağmen devam ediyor.
*
- DERS İKİ: Koruma ve kollayama dair emare belirdiği anda buna hızla müdahale eden bir irade var.
*
- DERS ÜÇ: FETÖ işlerine bulaşıldığı anda... Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini olmanın kurtarıcı bir tarafı olmuyor.
İSTEMEM, KALSIN
- Cübbeli’den gelecek reyting... İstemem, kalsın.
*
- “Ben senin hakkını savunmuştum ama sen beni eleştiriyorsun” diyerek başa kakılan her türden ilkesel destek... İstemem, kalsın.
*
- Bir cemaatim, bir taraftar topluluğum, sırtımı dayayacağım bir grup olsun diye hep aynı tarafa yontmak... İstemem, kalsın.