Tarkan ve Cem Yılmaz niye susuyormuş?

Ne oluyor birader? “Söyletme mecburiyeti timleri” mi oluşturdunuz memlekette? Ne iş?
Tamam, Kazdağları için duyarlılık belirtmiş olabilirler... Bu durum onlara her konuda duyarlılık belirtme mükellefiyeti mi yüklemiş oluyor? Bu nasıl mantıktır?
Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır? Belki de adamlar böyle bir samimiyetsizliğin içine girmek istemiyorlardır. Ne yani? Olamaz mı?
Konuşunca vatansever, susunca vatan haini... Bu mudur yani? Vatanseverlik ile vatan hainliği arasındaki makası bu kadar daraltırsanız ortada vatan mı kalır? Aklınızı niye başınıza almıyorsunuz?
“Mehmetçiğin yanındayız” deseler... “Hadi oradan!” diyerek üstlerine çullanmayacağınız garantisi var mı? Adım gibi eminim: Konuşsalar da sizin elinizden kurtulamazlar!
Sizin derdiniz birlik beraberlik havası oluşturmak falan değil ki... Sizin derdiniz vaktiyle hoşunuza gitmeyen tutumlar almış sanatçılara had bildirmek...
Hem bu adamların görevi midir harekât demeci patlatmak? Onlar demeç patlatmayınca harekât akamete mi uğruyor?
Oturduğun yerden iki tane mesaj sarkıt, sonra da bütün görevini yapmış gibi kenara çekil... Belki de böyle bir duruma düşmek istemiyorlardır. Ne yani? Olamaz mı?
“Ama başka konularda konuşuyorlardı” mı diyorsun? İyi ama sen de başka konularda susuyordun? O ne olacak?
KOLPACILIK NEDİR?
BEN diyorum ki...
PKK’nın bir terör devleti kurma çabasının nasıl engelleneceğine dair tek bir fikri bile olmayanın...
“Savaşa hayır” demesi kolpacılıktır.
*
Ben diyorum ki...
Terör baronlarının yöneteceği bir terör devletiyle nasıl komşu olunacağını iki dakika bile düşünmeyenlerin...
“Savaşa hayır” demesi kolpacılıktır.
*
Ben diyorum ki...
PYD’nin Suriye’yi parçalamasına karşı ne yapılacağına dair söyleyecek tek bir cümlesi bile olmayanın...
“Savaşa hayır” demesi kolpacılıktır.
*
Ama ben şunu da diyorum:
Dileyen dilediği gibi kolpacılık yapabilmelidir.
ERDOĞAN’IN ŞANTAJINI KABUL ETMEYECEKLERMİŞ
“SIĞINMACILARIN silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj için kullanılmasını kabul etmeyeceğiz” demiş AB yetkilisi...
Kabul etmeyeceksin de ne yapacaksın paşam?
“Aç kapıyı” diye hodri meydan mı çekeceksin?
“Gönder sığınmacıları, biz hepsine bakarız” mı diyeceksin?
“Bırak gelsinler, bırak gelsinler” mi yapacaksın?
İki sığınmacı fazla gelecek diye ödünüz koparken...
Erdoğan’ın şantajını kabul etmeyeceksin de ne yapacaksın paşam?
AÇIK DAVET
SAYIN Kemal Kılıçdaroğlu...
Sayın Meral Akşener...
*
Size mikrofon uzatılmadığından, ekranlarda size pek söz hakkı tanınmadığından, görüşlerinizi açıklayacak platform bulmakta zorlandığınızdan şikâyet ediyorsunuz.
Haklısınız.
*
CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge”nin kapıları sizin için ardına kadar açıktır.
Ne zaman isterseniz buyurunuz, geliniz.
*
Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz.
AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN
BİZİM Mudo’nun (Mustafa Taviloğlu) rahmetli babasının en sevdiği hayır dua şuymuş:
“Ayağına taş değmesin”.
*
Mudo da yıllardır bu hayır duayı yaşatmaya çalışır.
Sözünü mutlaka “Ayağına taş değmesin” diye bitirir.
*
Mudo’nun rahmetli babasının hayır duası, bugünlerde herkesin dilinde.
Barış Pınarı harekâtına katılan Mehmetçik için “Ayağına taş değmesin” demeyen kalmadı neredeyse.
RUH HALİMİ SORANLARA ŞÖYLE CEVAP VERİYORUM
BUGÜNLERDE “Ruh halin nasıl” diye soranlara...
Yüzüme ağır ve oturaklı bir ifade kondurarak...
Şöyle cevap veriyorum:
“Yüzümün güldüğüne bakma... İşin kötüsü içim de kan ağlamıyor”.
SILA’NIN TAVRININ GÖRMEZDEN GELİNMESİ
SILA, dün ve bugün İstanbul’da önemli iki konser verecekti.
İptal etti bu konserlerini...
*
“Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum” diyerek iptal etti konserlerini.
*
Fakat nedense bu anlamlı tutum ve tavır, ülkenin ikiye bölünmüş iki cephesi tarafından suskunlukla karşıladı.
*
Hükümet yanlıları...
Sırf Sıla’yı takdir eden bir pozisyona düşmek istemediler galiba.
*
Muhalif kesimler ise...
Sıla’nın bu tavrını o kadar da takdir edilesi bulmadılar galiba.
*
Ama ben buradan Sıla’ya bu süper insani tavrı nedeniyle koskocaman bir duyarlılık alkışı yolluyorum.
Tarkan ve Cem Yılmaz niye susuyormuş?
İsteyen susar, isteyen konuşur... “Konuşsana! Ne susuyorsun?” falan diye işkence mi yapacaksınız adamlara? Zorla mı konuşturacaksınız?
Ne oluyor birader? “Söyletme mecburiyeti timleri” mi oluşturdunuz memlekette? Ne iş?
Tamam, Kazdağları için duyarlılık belirtmiş olabilirler... Bu durum onlara her konuda duyarlılık belirtme mükellefiyeti mi yüklemiş oluyor? Bu nasıl mantıktır?
Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır? Belki de adamlar böyle bir samimiyetsizliğin içine girmek istemiyorlardır. Ne yani? Olamaz mı?
Konuşunca vatansever, susunca vatan haini... Bu mudur yani? Vatanseverlik ile vatan hainliği arasındaki makası bu kadar daraltırsanız ortada vatan mı kalır? Aklınızı niye başınıza almıyorsunuz?
“Mehmetçiğin yanındayız” deseler... “Hadi oradan!” diyerek üstlerine çullanmayacağınız garantisi var mı? Adım gibi eminim: Konuşsalar da sizin elinizden kurtulamazlar!
Sizin derdiniz birlik beraberlik havası oluşturmak falan değil ki... Sizin derdiniz vaktiyle hoşunuza gitmeyen tutumlar almış sanatçılara had bildirmek...
Hem bu adamların görevi midir harekât demeci patlatmak? Onlar demeç patlatmayınca harekât akamete mi uğruyor?
Oturduğun yerden iki tane mesaj sarkıt, sonra da bütün görevini yapmış gibi kenara çekil... Belki de böyle bir duruma düşmek istemiyorlardır. Ne yani? Olamaz mı?
“Ama başka konularda konuşuyorlardı” mı diyorsun? İyi ama sen de başka konularda susuyordun? O ne olacak?
KOLPACILIK NEDİR?
BEN diyorum ki...
PKK’nın bir terör devleti kurma çabasının nasıl engelleneceğine dair tek bir fikri bile olmayanın...
“Savaşa hayır” demesi kolpacılıktır.
*
Ben diyorum ki...
Terör baronlarının yöneteceği bir terör devletiyle nasıl komşu olunacağını iki dakika bile düşünmeyenlerin...
“Savaşa hayır” demesi kolpacılıktır.
*
Ben diyorum ki...
PYD’nin Suriye’yi parçalamasına karşı ne yapılacağına dair söyleyecek tek bir cümlesi bile olmayanın...
“Savaşa hayır” demesi kolpacılıktır.
*
Ama ben şunu da diyorum:
Dileyen dilediği gibi kolpacılık yapabilmelidir.
ERDOĞAN’IN ŞANTAJINI KABUL ETMEYECEKLERMİŞ
“SIĞINMACILARIN silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj için kullanılmasını kabul etmeyeceğiz” demiş AB yetkilisi...
Kabul etmeyeceksin de ne yapacaksın paşam?
“Aç kapıyı” diye hodri meydan mı çekeceksin?
“Gönder sığınmacıları, biz hepsine bakarız” mı diyeceksin?
“Bırak gelsinler, bırak gelsinler” mi yapacaksın?
İki sığınmacı fazla gelecek diye ödünüz koparken...
Erdoğan’ın şantajını kabul etmeyeceksin de ne yapacaksın paşam?
AÇIK DAVET
SAYIN Kemal Kılıçdaroğlu...
Sayın Meral Akşener...
*
Size mikrofon uzatılmadığından, ekranlarda size pek söz hakkı tanınmadığından, görüşlerinizi açıklayacak platform bulmakta zorlandığınızdan şikâyet ediyorsunuz.
Haklısınız.
*
CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge”nin kapıları sizin için ardına kadar açıktır.
Ne zaman isterseniz buyurunuz, geliniz.
*
Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz.
AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN
BİZİM Mudo’nun (Mustafa Taviloğlu) rahmetli babasının en sevdiği hayır dua şuymuş:
“Ayağına taş değmesin”.
*
Mudo da yıllardır bu hayır duayı yaşatmaya çalışır.
Sözünü mutlaka “Ayağına taş değmesin” diye bitirir.
*
Mudo’nun rahmetli babasının hayır duası, bugünlerde herkesin dilinde.
Barış Pınarı harekâtına katılan Mehmetçik için “Ayağına taş değmesin” demeyen kalmadı neredeyse.
RUH HALİMİ SORANLARA ŞÖYLE CEVAP VERİYORUM
BUGÜNLERDE “Ruh halin nasıl” diye soranlara...
Yüzüme ağır ve oturaklı bir ifade kondurarak...
Şöyle cevap veriyorum:
“Yüzümün güldüğüne bakma... İşin kötüsü içim de kan ağlamıyor”.
SILA’NIN TAVRININ GÖRMEZDEN GELİNMESİ
SILA, dün ve bugün İstanbul’da önemli iki konser verecekti.
İptal etti bu konserlerini...
*
“Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum” diyerek iptal etti konserlerini.
*
Fakat nedense bu anlamlı tutum ve tavır, ülkenin ikiye bölünmüş iki cephesi tarafından suskunlukla karşıladı.
*
Hükümet yanlıları...
Sırf Sıla’yı takdir eden bir pozisyona düşmek istemediler galiba.
*
Muhalif kesimler ise...
Sıla’nın bu tavrını o kadar da takdir edilesi bulmadılar galiba.
*
Ama ben buradan Sıla’ya bu süper insani tavrı nedeniyle koskocaman bir duyarlılık alkışı yolluyorum.