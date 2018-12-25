Tane tane anlatıyorum: Siyahla beyaz arasında Metin Akpınar olayı

Metin Akpınar’ın tartışılan sözleri aynen şöyle:
“Bireylerin özgür iradeleriyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim bu polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasidir. Oraya ulaşabilirsek ne âlâ... Kavga, dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi... Belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir... Ama bize yazık olur, biz harap oluruz.”
Söyleyeceklerimi tane tane söylüyorum:
Metin Akpınar’ın sözlerinin ilk bölümünde demokrasi çağrısı var. Sorunlardan kurtuluş adresi olarak demokrasiyi gösteriyor Metin Akpınar. Güzel, gayet güzel... Sorun yok.
“Demokrasi olmazsa faşizm olur” diyor Metin Akpınar. Bu da doğru! Burada da bir sorun yok.
Faşizm olduğunda ne olur? İşte bütün mesele, Metin Akpınar’ın bu soruya verdiği cevapta ortaya çıkıyor.
Metin Akpınar, “Faşizm olduğunda hukuk olmaz, özgürlük olmaz, baskı olur” falan demek yerine “Faşizm olduğunda lideri öldürürler” diyor. İşin daha da vahimi liderin nasıl öldürüleceğini de betimliyor: “Ayağından asarlar” diyor... “Mahzenlerde zehirlerler” diyor...
“Ne var bunda kardeşim? Adam demokrasi olmazsa bunlar olur demiş, demokrasinin önemini anlatmış” denilebilir.
Ama elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin: Siz 15 Temmuz’da ölümle burun buruna gelmiş bir Cumhurbaşkanı olsanız... Bu sözleri işittiğinizde “Aman da ne güzel demokrasi çağrısı yapmış Metin Akpınar Bey!” mi dersiniz? Yoksa “Yahu bu adam benim nasıl öldürülmem gerektiğini tarif ediyor” falan diye düşünüp hiddetlenmez misiniz?
Metin Akpınar’ın aynı konuşmada “Kim Rusya’ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde yaptığında ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına” dediğini de görseniz... Ne yaparsınız?
Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metin Akpınar’a yönelik sert sözler söylemesinin tartışılacak bir tarafı yok. Metin Akpınar’ın öyle deme hakkı varsa, Cumhurbaşkanı’nın da sert tepki gösterme hakkı var.
Keşke olay burada kalsaydı. Ama kalmadı!
Sert tepki göstermekle yetinmeyen Cumhurbaşkanı, “Bedelini yargı önünde ödeyecek” dedi. Bunu demesinin hemen ardından da yargı “küt” diye soruşturma açtı ve Metin Akpınar polis eşliğinde ifadeye götürüldü.
Kınamakla yetinmek varken... Sert eleştiriyle yetinmek varken... Utandırmakla yetinmek varken... Hapislerde çürütmeyi hedef alan adımlar atmak hem demokrasiye ve ifade özgürlüğüne uygun düşmedi, hem de utandırılması gereken Metin Akpınar’ı bir kesim nezdinde “kahraman” yaptı.
DENİLEMEZ Mİ?
“Gözaltı falan çok yanlış ama Metin Akpınar da gayet talihsiz laflar etmiş” denilemez mi?
“Metin Akpınar büyük sanatçı ama Menderes’ten söz edip darısı kimin başına demesi hakikaten olmamış” denilemez mi?
“Metin Akpınar’ı severim ama böyle her tarafa çekilebilecek türde laflar etmesinden hiç hoşlanmadım” denilemez mi?
MÜJDAT GEZEN OLAYI: TEK KELİMEYLE SAÇMA!
MÜJDAT Gezen’e yöneltilen suçlama şu:
Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranından “Haddini bil” demek.
“Haddini bil” demek, evet, bir parça saygısız bir çıkıştır ama hakaret midir?
Eğer hakaretse her “Haddini bil” diyen suç işlemiş mi olacak, hakaret etmiş mi olacak?
Hadi diyelim hakaret...
Apar topar polis eşliğinde ifadeye götürmek de neyin nesi?
İfade özgürlüğünün sınırlarını “Haddini bil”e kadar getirip dayandıran savcılarla demokrasi nasıl olacak?
Bunca hukuk fakültemiz varken niye bir tek hukuk fakültesi bile “Haddini bil hakarettir ya da değildir” demiyor, diyemiyor?
GÜNDEM DEĞİŞTİRİLİYORMUŞ
BAZI AK Parti karşıtları şöyle diyorlar:
“Metin Akpınar’la Müjdat Gezen’le gündem değiştiriliyor. Oyuna gelmeyelim.”
İyi de ortada bir gündem değiştirme oyunu varsa...
Bu oyunun ta en başında...
Yaptığı gayet tartışmalı açıklamalarla gündem değiştirilmesine olanak veren Metin Akpınar yok mu?
“Sözün şehvetine kapıldın, ne dediğine dikkat etmedin ve gündemin değiştirilmesine inanılmaz bir katkı sundun” denilerek Metin Akpınar’a da minik de olsa bir tepki gösterilmesi gerekmez mi?
YAHU SİZ!
Yahu siz içinde Adnan Menderes’in sonunu hatırlatan sözler geçmeyen bir Erdoğan eleştirisi yapamıyor musunuz?
Yahu siz ihtilal uyarısı yapmadan, ihtilal imasında bulunmadan bir fikir beyan edemiyor musunuz?
Yahu siz “Ayağından asılır”, “Mahzenlerde zehirlenir” gibi şeyler söylemeden Erdoğan’ı tenkit edemiyor musunuz?
Yahu siz darbeden, ihtilalden, lider öldürmekten söz etmeden bir konuşma çıkaramıyor musunuz?
Tane tane anlatıyorum: Siyahla beyaz arasında Metin Akpınar olayı
Metin Akpınar’ın tartışılan sözleri aynen şöyle:
“Bireylerin özgür iradeleriyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim bu polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasidir. Oraya ulaşabilirsek ne âlâ... Kavga, dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi... Belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir... Ama bize yazık olur, biz harap oluruz.”
Söyleyeceklerimi tane tane söylüyorum:
Metin Akpınar’ın sözlerinin ilk bölümünde demokrasi çağrısı var. Sorunlardan kurtuluş adresi olarak demokrasiyi gösteriyor Metin Akpınar. Güzel, gayet güzel... Sorun yok.
“Demokrasi olmazsa faşizm olur” diyor Metin Akpınar. Bu da doğru! Burada da bir sorun yok.
Faşizm olduğunda ne olur? İşte bütün mesele, Metin Akpınar’ın bu soruya verdiği cevapta ortaya çıkıyor.
Metin Akpınar, “Faşizm olduğunda hukuk olmaz, özgürlük olmaz, baskı olur” falan demek yerine “Faşizm olduğunda lideri öldürürler” diyor. İşin daha da vahimi liderin nasıl öldürüleceğini de betimliyor: “Ayağından asarlar” diyor... “Mahzenlerde zehirlerler” diyor...
“Ne var bunda kardeşim? Adam demokrasi olmazsa bunlar olur demiş, demokrasinin önemini anlatmış” denilebilir.
Ama elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin: Siz 15 Temmuz’da ölümle burun buruna gelmiş bir Cumhurbaşkanı olsanız... Bu sözleri işittiğinizde “Aman da ne güzel demokrasi çağrısı yapmış Metin Akpınar Bey!” mi dersiniz? Yoksa “Yahu bu adam benim nasıl öldürülmem gerektiğini tarif ediyor” falan diye düşünüp hiddetlenmez misiniz?
Metin Akpınar’ın aynı konuşmada “Kim Rusya’ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde yaptığında ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına” dediğini de görseniz... Ne yaparsınız?
Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metin Akpınar’a yönelik sert sözler söylemesinin tartışılacak bir tarafı yok. Metin Akpınar’ın öyle deme hakkı varsa, Cumhurbaşkanı’nın da sert tepki gösterme hakkı var.
Keşke olay burada kalsaydı. Ama kalmadı!
Sert tepki göstermekle yetinmeyen Cumhurbaşkanı, “Bedelini yargı önünde ödeyecek” dedi. Bunu demesinin hemen ardından da yargı “küt” diye soruşturma açtı ve Metin Akpınar polis eşliğinde ifadeye götürüldü.
Kınamakla yetinmek varken... Sert eleştiriyle yetinmek varken... Utandırmakla yetinmek varken... Hapislerde çürütmeyi hedef alan adımlar atmak hem demokrasiye ve ifade özgürlüğüne uygun düşmedi, hem de utandırılması gereken Metin Akpınar’ı bir kesim nezdinde “kahraman” yaptı.
DENİLEMEZ Mİ?
“Gözaltı falan çok yanlış ama Metin Akpınar da gayet talihsiz laflar etmiş” denilemez mi?
“Metin Akpınar büyük sanatçı ama Menderes’ten söz edip darısı kimin başına demesi hakikaten olmamış” denilemez mi?
“Metin Akpınar’ı severim ama böyle her tarafa çekilebilecek türde laflar etmesinden hiç hoşlanmadım” denilemez mi?
MÜJDAT GEZEN OLAYI: TEK KELİMEYLE SAÇMA!
MÜJDAT Gezen’e yöneltilen suçlama şu:
Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranından “Haddini bil” demek.
“Haddini bil” demek, evet, bir parça saygısız bir çıkıştır ama hakaret midir?
Eğer hakaretse her “Haddini bil” diyen suç işlemiş mi olacak, hakaret etmiş mi olacak?
Hadi diyelim hakaret...
Apar topar polis eşliğinde ifadeye götürmek de neyin nesi?
İfade özgürlüğünün sınırlarını “Haddini bil”e kadar getirip dayandıran savcılarla demokrasi nasıl olacak?
Bunca hukuk fakültemiz varken niye bir tek hukuk fakültesi bile “Haddini bil hakarettir ya da değildir” demiyor, diyemiyor?
GÜNDEM DEĞİŞTİRİLİYORMUŞ
BAZI AK Parti karşıtları şöyle diyorlar:
“Metin Akpınar’la Müjdat Gezen’le gündem değiştiriliyor. Oyuna gelmeyelim.”
İyi de ortada bir gündem değiştirme oyunu varsa...
Bu oyunun ta en başında...
Yaptığı gayet tartışmalı açıklamalarla gündem değiştirilmesine olanak veren Metin Akpınar yok mu?
“Sözün şehvetine kapıldın, ne dediğine dikkat etmedin ve gündemin değiştirilmesine inanılmaz bir katkı sundun” denilerek Metin Akpınar’a da minik de olsa bir tepki gösterilmesi gerekmez mi?
YAHU SİZ!
Yahu siz içinde Adnan Menderes’in sonunu hatırlatan sözler geçmeyen bir Erdoğan eleştirisi yapamıyor musunuz?
Yahu siz ihtilal uyarısı yapmadan, ihtilal imasında bulunmadan bir fikir beyan edemiyor musunuz?
Yahu siz “Ayağından asılır”, “Mahzenlerde zehirlenir” gibi şeyler söylemeden Erdoğan’ı tenkit edemiyor musunuz?
Yahu siz darbeden, ihtilalden, lider öldürmekten söz etmeden bir konuşma çıkaramıyor musunuz?