Suriyeli mülteciler ülkeleri için neden savaşmıyor?

Mülteci düşmanlığı yapanlara da kılım.



Savaştan kaçıp canlarını kurtaran...



Kadınların, çocukların, yaşlıların biricik dostuyum.



Hepsinin başımın üstünde yeri var.



Bazı kendini bilmezlerin...



Suriyeli mülteciler için yaptıkları...



Genellemelere de, aşağılamalara da şiddetle karşıyım.



Ve fakat...



Bütün bunlar...



Eline silah alıp ülkesini savunabilecek durumda olan Suriyelilerin, ülkelerini savunmak için harekete geçmek yerine... Türkiye’nin nargile kafelerinde keyif çatmalarına ses etmeyeceğim anlamına gelmez.



Evet.



İşte ses ediyorum:



Mehmetçik canını vererek...



Adamların ülkelerini korurken...



Eli silah tutabilecek durumda olan Suriyelilerin...



Şehirlerimizde keyif çatmaları...



Kanıma dokunuyor.







BAKAN BEY, O ROBOTLA İLGİLİ ŞU ESPRİLERDEN BİRİNİ PATLATSAYDI

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, acayip ciddi bir bilimsel toplantıda ikide bir sözünü kesen münasebetsiz robotla ilgili olarak...



Çok sekter bir tutum alarak...



Sinirlendi ve robotun susturulmasını emretti.



Oysa yapabileceği tonla espri vardı Bakan Bey’in...



Mesela... “Bir sus be robot, bir sus... Aynı Mahmut Tanal gibisin...” diyebilirdi.



Mesela... “Bu robotu buraya CHP mi yolladı?” diyebilirdi.



Mesela... “Bu robot CHP’den daha iyi muhalefet yapıyor” diyebilirdi.



Mesela... “Bu robota bir kayyum mu atasak” diyebilirdi.



Mesela... “Yerli ve milli bir robot böyle yapmaz, bu işte bir dış güç parmağı var kesin” diyebilirdi.



Siyasette espri yapma, ince ya da kalın gönderme yapma, mizah unsurunu kullanma, taşı gediğine koyma devrinin yerini...



Bağırma, çağırma, susturma dönemi alınca...



Sonuç da işte böyle oluyor.







CELALETTİN CAN'I GÖZALTINA ALMAK

Celalettin Can’ı açılım sürecinde “akil adamlar” heyetinde yaptığı çalışmalarla tanıdım.



Akil adamlar toplantılarında yaptığı değerlendirmelerle Tayyip Erdoğan’ın da dikkatini çeken bir isimdi Celalettin Can.



Celalettin Can barış için çırpınan ve hiçbir zaman teröre prim vermeyen bir anlayışa sahip bir aydındır.



Dün sabah gözaltına alındı Celalettin Can.



Bir an önce salıverilmesi tek muradımdır.







BURADAKİ 'TÜRKİYE' İFADESİ NE OLACAK?







Türk Tabipleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği ifadelerindeki...



“Türk” ve “Türkiye” kelimeleri kalkacakmış.



Peki “Türkiye Hacamatçılar Federasyonu” ifadesindeki...



“Türkiye” kelimesi kalacak mı?







MİHRAÇ OLAYINDA RUSLAR SİZİ ALDATIYOR. İMZA: BİR DOST

Mihraç Ural adlı terörist...







Sahte evraklarla Rusya’ya giriyor.

Soçi’de yapılan çok önemli uluslararası toplantıda boy gösteriyor.

Boynunda yaka kartıyla pozlar veriyor.



Türkiye, Rusya’ya...



“Ne iş?” diye sorunca da...



Rusya’dan...



“Sahte evrakla girmiş... Bizim de haberimiz yok” falan diye yanıt geliyor.



Bizim yetkililerimize şöyle bir mektup göndermek istiyorum:



Ruslar bizi aldatıyor.

İmza: Bir dost...







ÜZERİME SEREN SERENGİL SIÇRATTIM

Girmeyeyim şu topa falan dedim ama girdim.



Sonuçta şu oldu:



Üzerime Seren Serengil’i sıçratmış oldum.



Bu mesleğin de şöyle bir zorluğu var:



Yazsan olmuyor / Yazmasan olmuyor / Kaleme tedbir koyayım diyorsun / Tek durmuyor.







SEN DE SÖYLE

Bahçeli’nin “Gerekirse en ön safta Afrin’e gitmeye hazırım” demesine niye bozuluyorsunuz ki?



Siz de söyleyin, olsun bitsin.







YERLİ WHATSAPP İÇİN İSİM ÖNERİLERİM

Naptın-be



Gıybet-forever



Özledin-mi



Uyudun-mu



Naber-hacı