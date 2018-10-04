Sürekli 10 soru soran Kemal Kılıçdaroğlu’na benden de 10 soru

- SORU BİR: Her gün 10 soru... Her gün 10 soru... Nereye kadar Kemal Bey, nereye kadar?
*
- SORU İKİ: Soru sorarak muhalefet yapmak sizce de çok kolay, hayli acısız ve gayet zararsız bir muhalefet değil mi?
*
- SORU ÜÇ: “Sevgili Erdoğan” falan diye başlayan sorularınızın, en hızlı CHP’liler için bile artık hiçbir heyecan uyandırmadığını görmüyor musunuz?
*
- SORU DÖRT: Fazla soru sormak, soru sormayı ucuzlatmaz mı?
*
- SORU BEŞ: Sorusu cevaplanmaya değer bulunmayan biri durumuna düşmektense... Hiç soru sormamak daha iyi değil midir?
*
- SORU ALTI: “Sürekli 10 soru sor, en etkili muhalefet budur” diye biri size akıl mı verdi, yoksa yöntem yüzde yüz size mi ait?
*
- SORU YEDİ: “Dokuz seçimdir her girdiği seçimde yenilmiş bir liderin artık çekilme zamanı gelmemiş midir?” sorusunu doğru dürüst cevaplamamış bir liderin sorduğu ve soracağı soruları kim dikkate alır?
*
- SORU SEKİZ: Biz sıkıldık sizin soru sormanızdan... Siz kendinizden sıkılmıyor musunuz?
*
- SORU DOKUZ: Milletin sizden asla cevaplamaya tenezzül edilmeyecek sorular sormanızı istediğini nereden çıkardınız?
*
- SORU ON: Cevap vermeyerek kazanamadığınız seçimi, soru sorarak mı kazanacaksınız?
GÖKÇEK / TUNA KAPIŞMASINA ‘REİS’ KESİN DUR DİYECEK!
- Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i ima yollu hafriyat vurgunu yapmakla suçladı.
*
- Buna karşılık Melih Gökçek de rakamlar vererek kendini savundu ve Mustafa Tuna’ya resmen ve alenen “yalancı” dedi.
*
- Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar.
*
- Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok.
*
- İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?
KİM REZİL OLUYOR Kİ NİLGÜN BODUR OLSUN
ALENEN ve resmen başkasının cümlesini arakladığı anlaşılan Nilgün Bodur, kendisini şöyle savunmuş:
“Cümlenin altında imzam olması, o cümlenin bana ait olduğu anlamına gelmez”.
*
Herkes bu pişkinliği hayretler içinde karşıladı, karşılıyor.
*
Niye hayret ediliyor ki?
“Bu memlekette her şey olursun, bir tek rezil olmazsın” dememiş miydi Murathan Mungan?
İNSANLAR İKİYE AYRILIR
- “Yeşil Yol” filmini çok sevenler ve hiç sevmeyenler.
*
- “Arabaşı” adlı orta Anadolu yemeğini manasız bulanlar ve gereğinden fazla anlam atfedenler.
*
- “Nusret” denilince ağzı sulananlar ve midesi bulananlar.
*
- “Pırasa” sevenler ve sevmeyenler. (Baba Zula’ya bin selam)
JET FADIL’A BRAVO!
JET Fadıl, dayısını da çarpmış.
Dayı da soluğu mahkemede almış.
*
Helal olsun Jet Fadıl’a...
Çarpıyor ama ayrımcılık yapmıyor.
HEY YUMURTACI! ARARIM ZABITAYI HA!
YUMURTA üreticileri adına yapılan bir açıklamada aynen şöyle denmiş:
“Bir aylık yumurta stokumuz kaldı. Böyle giderse yumurtaya zam gelmesi kaçınılmaz olur”.
Ne oluyor yahu!
Tavuklar greve falan mı gidiyor?
Bak yumurtacı!
Kafamı bozma, ararım zabıtayı vallaha!
ALEVİ ANNE YEMEĞİN VAR MI?
“ALEVİNİN yaptığı yemek yenmez” diyen soysuza en güzel cevabı Twitter’da örgütlenip “#AleviAnneYemeğinVarmı” şeklinde başlık atan ve bu başlığı kısa sürede en çok konuşulan ilk 10 konu içine sokan gençler verdi.
*
Hepinizin alnından öpüyorum gençler.
İyi ki varsınız.
Ve siz var oldukça ayrımcı soysuzlara yer olmayacak bu ülkede.
FETÖ İÇİN YAPILAN EN İYİ TANIMLAMA
FETÖ için bu zamana kadar çok tanımlama yapıldı.
Ama en sevdiğimi sosyal medyada cümleler önümden geçerken gördüm:
“Düşmanın namerdi”.
ENFLASYON
KARİKATÜRİSTLERE not:
Hemen canavar çizim tekniklerinizi geliştirmeye başlayınız.
Sürekli 10 soru soran Kemal Kılıçdaroğlu’na benden de 10 soru
- SORU BİR: Her gün 10 soru... Her gün 10 soru... Nereye kadar Kemal Bey, nereye kadar?
*
- SORU İKİ: Soru sorarak muhalefet yapmak sizce de çok kolay, hayli acısız ve gayet zararsız bir muhalefet değil mi?
*
- SORU ÜÇ: “Sevgili Erdoğan” falan diye başlayan sorularınızın, en hızlı CHP’liler için bile artık hiçbir heyecan uyandırmadığını görmüyor musunuz?
*
- SORU DÖRT: Fazla soru sormak, soru sormayı ucuzlatmaz mı?
*
- SORU BEŞ: Sorusu cevaplanmaya değer bulunmayan biri durumuna düşmektense... Hiç soru sormamak daha iyi değil midir?
*
- SORU ALTI: “Sürekli 10 soru sor, en etkili muhalefet budur” diye biri size akıl mı verdi, yoksa yöntem yüzde yüz size mi ait?
*
- SORU YEDİ: “Dokuz seçimdir her girdiği seçimde yenilmiş bir liderin artık çekilme zamanı gelmemiş midir?” sorusunu doğru dürüst cevaplamamış bir liderin sorduğu ve soracağı soruları kim dikkate alır?
*
- SORU SEKİZ: Biz sıkıldık sizin soru sormanızdan... Siz kendinizden sıkılmıyor musunuz?
*
- SORU DOKUZ: Milletin sizden asla cevaplamaya tenezzül edilmeyecek sorular sormanızı istediğini nereden çıkardınız?
*
- SORU ON: Cevap vermeyerek kazanamadığınız seçimi, soru sorarak mı kazanacaksınız?
GÖKÇEK / TUNA KAPIŞMASINA ‘REİS’ KESİN DUR DİYECEK!
- Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i ima yollu hafriyat vurgunu yapmakla suçladı.
*
- Buna karşılık Melih Gökçek de rakamlar vererek kendini savundu ve Mustafa Tuna’ya resmen ve alenen “yalancı” dedi.
*
- Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar.
*
- Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok.
*
- İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?
KİM REZİL OLUYOR Kİ NİLGÜN BODUR OLSUN
ALENEN ve resmen başkasının cümlesini arakladığı anlaşılan Nilgün Bodur, kendisini şöyle savunmuş:
“Cümlenin altında imzam olması, o cümlenin bana ait olduğu anlamına gelmez”.
*
Herkes bu pişkinliği hayretler içinde karşıladı, karşılıyor.
*
Niye hayret ediliyor ki?
“Bu memlekette her şey olursun, bir tek rezil olmazsın” dememiş miydi Murathan Mungan?
İNSANLAR İKİYE AYRILIR
- “Yeşil Yol” filmini çok sevenler ve hiç sevmeyenler.
*
- “Arabaşı” adlı orta Anadolu yemeğini manasız bulanlar ve gereğinden fazla anlam atfedenler.
*
- “Nusret” denilince ağzı sulananlar ve midesi bulananlar.
*
- “Pırasa” sevenler ve sevmeyenler. (Baba Zula’ya bin selam)
JET FADIL’A BRAVO!
JET Fadıl, dayısını da çarpmış.
Dayı da soluğu mahkemede almış.
*
Helal olsun Jet Fadıl’a...
Çarpıyor ama ayrımcılık yapmıyor.
HEY YUMURTACI! ARARIM ZABITAYI HA!
YUMURTA üreticileri adına yapılan bir açıklamada aynen şöyle denmiş:
“Bir aylık yumurta stokumuz kaldı. Böyle giderse yumurtaya zam gelmesi kaçınılmaz olur”.
Ne oluyor yahu!
Tavuklar greve falan mı gidiyor?
Bak yumurtacı!
Kafamı bozma, ararım zabıtayı vallaha!
ALEVİ ANNE YEMEĞİN VAR MI?
“ALEVİNİN yaptığı yemek yenmez” diyen soysuza en güzel cevabı Twitter’da örgütlenip “#AleviAnneYemeğinVarmı” şeklinde başlık atan ve bu başlığı kısa sürede en çok konuşulan ilk 10 konu içine sokan gençler verdi.
*
Hepinizin alnından öpüyorum gençler.
İyi ki varsınız.
Ve siz var oldukça ayrımcı soysuzlara yer olmayacak bu ülkede.
FETÖ İÇİN YAPILAN EN İYİ TANIMLAMA
FETÖ için bu zamana kadar çok tanımlama yapıldı.
Ama en sevdiğimi sosyal medyada cümleler önümden geçerken gördüm:
“Düşmanın namerdi”.
ENFLASYON
KARİKATÜRİSTLERE not:
Hemen canavar çizim tekniklerinizi geliştirmeye başlayınız.