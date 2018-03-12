Şunları yaparsan Uber’i bitirirsin sarı taksici

*

- Bazı istikametlere burun kıvırmaktan vazgeçersen...

*

-Levyeyle her an saldırıya geçecekmiş gibi bir eda takınmazsan...

*

- Arabada sigara içmezsen...

*

- Müşterine karşı nazik olursan...

*

- Müşterini velinimet bilirsen...

*

- Hizmet kaliteni yükseltirsen...

*

- Trafik kurallarına uyarsan...

*

- Azıcık trafik sıkıştığında oflayıp puflamazsan...

SİYASİ KONULARDAN UZAK DURMASI GEREKEN ÜÇ ÜNLÜ

- BİR: Hepimizin babası olarak kalması açısından... ORHAN GENCEBAY.

*

- İKİ: Hepimizin sevdiği bir isim olarak kalması açısından... HÜLYA KOÇYİĞİT.

*

- ÜÇ: Daha fazla yıpranmaması açısından... YAVUZ BİNGÖL.

TROL AHLAKSIZLIĞININ İDEOLOJİSİ MAHALLESİ, PARTİSİ FALAN YOK

AK Parti trolleri ahlaksız da...

AK Parti karşıtlarının trolleri pek mi ahlaklı?

*

Tabii ki değil.

Onlar da en az karşı saftakiler kadar ahlaksız.

Yarışsalar ipi aynı anda göğüslerler.

O derece yani.

*

İşte bakın:

Benim peş peşe yazdığım iki yazının sadece başlık bölümünü alıp...

“Fırdöndü, yavaş dön, bu kadar da dönülür mü?” falan diye operasyon çekiyorlar.

*

Oysa benim peş peşe yazdığım o iki yazıda da söylediklerim arasında en küçük bir tezat, en küçük bir farklılık, en küçük bir değişik mesaj yok.

*

Ya yazıları okumamışlar ya da okudukları halde bunu yapıyorlar.

*

Okumadan yapıyorlarsa...

Yazık, gerçekten çok yazık...

*

Okudukları halde yapıyorlarsa...

Yuh olsun bu şeref yoksunu ahlaksızlara, yüz bin kere yuh olsun!

ARDA’NIN EVLENMESİNDE BENİM KATKIM VAR MI?

ARDA Turan, kendisine “Aslıhan Doğan’la neden evlenmiyorsun” diye soran muhabirlere...

“Afrin Harekâtı varken evlenilmez” diye cevap vermiş.

Ben de geçen gün bu cevabı ele alıp...

Yiğit Özgür’ün o meşhur “Millet aç, aç” karikatürünü anımsatmıştım.

*

Ve dün akşam...

Arda Turan, sanki Afrin tamamen alınmış gibi...

Aslıhan Doğan’la aniden evlenivermiş.

*

Ne olursunuz söyleyin:

Bu olayda benim payım var mı, yok mu?

Havaya girmeli miyim, girmemeli miyim?

Yoksa her şey tevafuk, tesadüf falan mı?

BİLMİYORDUM YENİ ÖĞRENDİM

DİYARBAKIR’da ‘Hayal Kahvesi’ olduğunu, orada sanatçıların konser verdiğini, en son Rafet El Roman’ın çok başarılı bir performansla oradan geçtiğini, Rafet El Roman’ın orada Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ şarkısını seslendirdiğini...

Bilmiyordum, yeni öğrendim.

MEHMET ASLANTUĞ’UN DÜZGÜNLÜĞÜ HAKKINDA

MEHMET Aslantuğ...

- Düzgün.

- Fazla düzgün.

- Epey düzgün.

- Çok düzgün.

- Çok ama çok fazla düzgün...

*

O kadar düzgün ki...

İnsan azıcık rahatsız oluyor, bir parça kıllanıyor, bir miktar, “Acaba karton karakter mi?” falan demek durumunda kalıyor.

FENERBAHÇE CUMHURİYETİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ

FENERBAHÇE Cumhuriyeti...

Son derece karizmatik, son derece inatçı, son derece tuttuğunu koparan, son derece hapislerde yatmış başkanı Aziz Yıldırım’a karşı, Ali Koç diye bir alternatifi çıkarabilmişken...

Türkiye Cumhurivyeti...

Recep Tayyip Erdoğan’a bir alternatif çıkaramamıştır.

DİLİYOR VE UMUYORUM Kİ BİR AN ÖNCE ŞUNLAR OLUR

- Şoförsüz araba teknolojisi, bir an önce hayata geçer.

*

- ‘İslam’, ‘Alevilik’ gibi kelimelerin başına ‘gerçek’ kelimesinin getirilmesi, bir an önce son bulur.

*

- Alişan’ın evleneceği kadınla ilgili yaptığı tariflerin yerini bir an önce, Alişan’ın evleneceği kadının Alişan’la ilgili yaptığı tarifler alır.

*

- Bir an önce “La Casa De Papel” dizisinin Türk versiyonu çekilir ve dizinin kahramanları kendilerine vilayet ismi olarak Yozgat’ı, Bayburt’u, Niğde’yi, Çorum’u falan alırlar.