Şunlardan vazgeçilse

*

- “Selahattin Demirtaş çok zayıflamış”, “Giydiği yelek de pek yakışmış” türü HDP magazini yapmaktan...

*

- CHP’nin eksiklerine, yanlışlarına, iç kavgalarına falan laf edenlere... “Vay, demek iktidara yaranmaya çalışıyorsun” demekten...

*

- Amerika’nın Türkiye’ye yapacağı baskılardan falan medet umarak iktidarın zayıflayacağına bel bağlamaktan...

*

* Bütün siyasi hamleleri, sosyal medyada esen havaya endeksli olarak yapmaktan ve sosyal medyaya olduğundan büyük önem atfetmekten...

GÜL ARTIK ‘KIL ETME’ STRATEJİSİNE GEÇTİ

ABDULLAH Gül dün...

- OHAL’e laf etti.

- Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına destek verdi.

*

Kısacası...

Yine AK Parti yönetimini kızdıracak sözler söyledi.

Şu ana kadar...

- Pasif bekleyiş stratejisi...

- Aktif bekleyiş stratejisi...

- Maslahatçı çıkış yapma stratejisi...

Gibi stratejiler uygulayan Abdullah Gül...

Sanırım artık...

Kıl etme stratejisine geçti.

BENİ ARTIK TAVLADA KİMSE TUTAMAZ





İSTANBUL Tavla Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Erdağ, tavla sporuna sunduğum eşsiz katkılar ve rakiplerimi ezme konusunda sergilediğim hünerler vesilesiyle...

Bana işte bu tavlayı göndermiş.

*

Ortasında adımın da yer aldığı bu tavlayla beni artık kimse tutamaz.

Teşekkürler Fuat Bey.

HADİ GELİN BU AKŞAMI ‘BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK’İ İZLEME AKŞAMI İLAN EDELİM





GENELDE güzel romanlardan güzel filmler çekilmez.

Ama “Bülbülü Öldürmek” öyle değil.

Romanı ayrı güzel, filmi ayrı güzel.

*

İçinde...

- Çocukluğun masumiyetinin...

- Irkçılığın berbatlığının...

- Bezgin kasabaların ruh halinin...

- Erdemli olmanın güzelliklerinin...

Yer aldığı bu güzelim filmi...

Bu akşam hep beraber izleyelim mi?

*

Hadi.

Hadi ama...

ŞU FAYTONUN AYNISINI BÜYÜKADA’YA GETİRSEK





BÜYÜKADA’da faytonlara sürülen atlara yapılan zulüm malum konu.

*

Diyarbakır Sur’da faaliyete geçirilen şu elektrikli fayton, Büyükada’ya örnek olamaz mı? Ne yani? Hep oralar mı buralara bakıp bir şey yapacak?

Biraz da buralar oralara bakıp bir şey yapsa kıyamet mi kopar?

HASİP KAPLAN RENKLİ SİYASETÇİYDİ





BAKMAYIN siz son zamanlarda talihsiz bir ırkçılık tartışmasının tam ortasına düşmüş olmasına...

Siyaset yaptığı zamanlarda...

Meclis’in en renkli ismiydi Hasip Kaplan.

*

Şu fotoğraf karelerine bakın hele...

Var mı Meclis’te böyle renkli bir siyasetçi?

*

HDP gibi sert bir partinin...

Gülümseten ismiydi Hasip Kaplan.

CHP İLE MHP KAVGASINDA KİM KİMİ DENGELER

CHP’li Özgür Özel’i... MHP’li Erkan Akçay dengeler.

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CHP’li Veli Ağbaba’yı... MHP’li Celal Adan dengeler.

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CHP’li Bülent Tezcan’ı... MHP’li Semih Yalçın dengeler.

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CHP’li Barış Yarkadaş’ı... MHP’li Erkan Haberal dengeler.