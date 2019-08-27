Süleyman Soylu’ya sordum: O pahalı hediyeyi aldınız mı?

Bu iddialarla ilgili olarak Süleyman Soylu ile klasik model bir röportaj yaptım.
Sordum, cevapladı... Sordum, cevapladı...
Olduğu gibi yayınlıyorum:
AHMET HAKAN: Mardin’de bir gümüşçü, sizin adınıza bir fatura kesmiş... Mardin’deki kayyım da bu faturayı belediye bütçesinden ödemiş... Yaklaşık 40 bin liralık bir fatura... Kayyım belediyesi, size böyle pahalı bir hediye verdi mi?
SÜLEYMAN SOYLU: Ben böyle bir hediye almadım. Belediyeden aldığım hiçbir hediye falan yok... Mardin Belediyesi’nin tek bir etkinliğine katıldım, o da bir iftar davetiydi...
*
AHMET HAKAN: İyi ama fatura var...
SÜLEYMAN SOYLU: Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural... Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar... Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz.
*
AHMET HAKAN: Ama Sayın Bakan, benim sözünü ettiğim fatura öyle bir fatura değil... Mardin’deki bir gümüşçünün faturası... Yaklaşık 40 bin liralık bir fatura...
SÜLEYMAN SOYLU: Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil... O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim... Neymiş bakalım o fatura! Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam... Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil...
*
AHMET HAKAN: Sizin adınıza fatura kestiren kayyım mıdır?
SÜLEYMAN SOYLU: Onun araştırılması için talimat verdim. Özellikle Mardin Belediyesi’yle ilgili... Özel bir teftiş çıkardım. Adımlarımızı ölçülü atmak zorundayız. Eksikliğimiz devleti ve milleti incitir. Görevimiz hata kabul etmez. Kimsenin ağzını sulandıramayız.
*
AHMET HAKAN: Bir de şu var: Bir fotoğraf dolaşıyor ortalıkta... Adınıza fatura kesen gümüşçüye gitmişsiniz... O fotoğrafı, “İşte Süleyman Soylu’nun hediye seçerken görüntüsü” diye yayanlar var. Buna ne diyeceksiniz?
SÜLEYMAN SOYLU: Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık... Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz... Esnaf bize tespih gösteriyor. “Bakın bizim böyle tespihlerimiz var” diye... Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım.
TARİKATLAR ŞEHVETLER FALAN
ÖNCE Timur Soykan’ın “Badeci Şeyhin Sır Odası” adlı kitabını okudum.
Hemen ardından da İsmail Saymaz’ın “Şehvetiye Tarikatı” adlı kitabını okudum.
Sonucu açıklıyorum:
Vallahi de billahi de... Cinsellikten soğudum.
TATLISES MÜZESİNDE YER ALMASI GEREKENLER
İBRAHİM Tatlıses’in doğduğu mağara, müze olacakmış.
O müzede şunlar mutlaka olmalı:
Oxford Üniversitesi’nin bir maketi...
Bir çiğköfte heykeli...
Otel odasında mangal keyfini sembolize eden bir gravür...
“Kadına şiddete hayır” yazılı bir pankart...
Aday adayı olduğu tüm partilerin amblemleri...
HANGİSİ DAHA SEVİMSİZ: BORİS Mİ TRUMP MI?
Trump desem... Boris’in hakkını yemiş olacağım.
Boris desem... Trump’ın hakkını yemiş olacağım.
Bir türlü karar veremiyorum hangisinin daha sevimsiz olduğuna...
*
Ama şundan eminim:
Trump’ın sevimsizliği, Boris’in sevimsizliğinden bir tık daha sevimli...
İMAMOĞLU’NUN ERDOĞAN’A VERDİĞİ TATİL CEVABI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “İstanbul’u sel almış, beyefendi tatilde... Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapmadım” dedi.
*
Ekrem İmamoğlu da buna karşı gayet kibar, gayet medeni bir cevap verdi.
Verdiği cevap şu:
“Profesyonel hayatta ‘Ben hiç tatil yapmadım’ diyene ‘Demek ki sen hiç çalışmamışsın’ denir”.
*
Gerçi Erdoğan, “Ben hiç tatil yapmadım” demedi, “Böyle tatil yapmadım” dedi ama orayı geçelim.
İmamoğlu şu konuda haklı:
“Ben hiç tatil yapmadım” diyerek tatilsiz, dinlenmesiz çalışmaya abanmak, profesyonel iş hayatında pek de olumlu karşılanmıyor.
Ama profesyonel iş hayatında...
İşe başlayalı iki ay olmuş bir adamın, iki kez üst üste izne ayrılması da olumlu karşılanmaz.
*
Ekrem İmamoğlu, işe yeni başlamış birinin iki ay içinde iki kez izne çıkmasının hoş karşılanıp karşılanmayacağını isterse Koç grubundan transfer edip belediyeye genel sekreter olarak atadığı profesyonele sorabilir.
ALPARSLAN/ATATÜRK
TÜRKİYE Cumhuriyeti...
Alparslan’la başlayan...
Atatürk’le son halini alan...
Bir şarkıdır.
TURİZM BAKANI’NI YEMEYE ÇALIŞIYORLAR
Çünkü bakan... Partidaş memnun etmeye odaklanmak yerine işine odaklanmış durumda.
*
Çünkü bakan... Teşkilatı hoş tutmak yerine turist sayısını arttırmaya abanmakta.
*
Çünkü bakan... Milletvekili ricalarını yerine getirmeye çabalamak yerine Türkiye’nin turizm gelirini arttırmak içine çabalayıp durmakta...
*
Çünkü bakan... İdeoloji, hamaset falan yerine rakamlara, hedeflere falan bakmakta.
Süleyman Soylu’ya sordum: O pahalı hediyeyi aldınız mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Mardin’de kayyım döneminde pahalı hediye aldığına dair iddialar var.
Bu iddialarla ilgili olarak Süleyman Soylu ile klasik model bir röportaj yaptım.
Sordum, cevapladı... Sordum, cevapladı...
Olduğu gibi yayınlıyorum:
AHMET HAKAN: Mardin’de bir gümüşçü, sizin adınıza bir fatura kesmiş... Mardin’deki kayyım da bu faturayı belediye bütçesinden ödemiş... Yaklaşık 40 bin liralık bir fatura... Kayyım belediyesi, size böyle pahalı bir hediye verdi mi?
SÜLEYMAN SOYLU: Ben böyle bir hediye almadım. Belediyeden aldığım hiçbir hediye falan yok... Mardin Belediyesi’nin tek bir etkinliğine katıldım, o da bir iftar davetiydi...
*
AHMET HAKAN: İyi ama fatura var...
SÜLEYMAN SOYLU: Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural... Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar... Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz.
*
AHMET HAKAN: Ama Sayın Bakan, benim sözünü ettiğim fatura öyle bir fatura değil... Mardin’deki bir gümüşçünün faturası... Yaklaşık 40 bin liralık bir fatura...
SÜLEYMAN SOYLU: Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil... O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim... Neymiş bakalım o fatura! Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam... Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil...
*
AHMET HAKAN: Sizin adınıza fatura kestiren kayyım mıdır?
SÜLEYMAN SOYLU: Onun araştırılması için talimat verdim. Özellikle Mardin Belediyesi’yle ilgili... Özel bir teftiş çıkardım. Adımlarımızı ölçülü atmak zorundayız. Eksikliğimiz devleti ve milleti incitir. Görevimiz hata kabul etmez. Kimsenin ağzını sulandıramayız.
*
AHMET HAKAN: Bir de şu var: Bir fotoğraf dolaşıyor ortalıkta... Adınıza fatura kesen gümüşçüye gitmişsiniz... O fotoğrafı, “İşte Süleyman Soylu’nun hediye seçerken görüntüsü” diye yayanlar var. Buna ne diyeceksiniz?
SÜLEYMAN SOYLU: Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık... Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz... Esnaf bize tespih gösteriyor. “Bakın bizim böyle tespihlerimiz var” diye... Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım.
TARİKATLAR ŞEHVETLER FALAN
ÖNCE Timur Soykan’ın “Badeci Şeyhin Sır Odası” adlı kitabını okudum.
Hemen ardından da İsmail Saymaz’ın “Şehvetiye Tarikatı” adlı kitabını okudum.
Sonucu açıklıyorum:
Vallahi de billahi de... Cinsellikten soğudum.
TATLISES MÜZESİNDE YER ALMASI GEREKENLER
İBRAHİM Tatlıses’in doğduğu mağara, müze olacakmış.
O müzede şunlar mutlaka olmalı:
Oxford Üniversitesi’nin bir maketi...
Bir çiğköfte heykeli...
Otel odasında mangal keyfini sembolize eden bir gravür...
“Kadına şiddete hayır” yazılı bir pankart...
Aday adayı olduğu tüm partilerin amblemleri...
HANGİSİ DAHA SEVİMSİZ: BORİS Mİ TRUMP MI?
Trump desem... Boris’in hakkını yemiş olacağım.
Boris desem... Trump’ın hakkını yemiş olacağım.
Bir türlü karar veremiyorum hangisinin daha sevimsiz olduğuna...
*
Ama şundan eminim:
Trump’ın sevimsizliği, Boris’in sevimsizliğinden bir tık daha sevimli...
İMAMOĞLU’NUN ERDOĞAN’A VERDİĞİ TATİL CEVABI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “İstanbul’u sel almış, beyefendi tatilde... Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapmadım” dedi.
*
Ekrem İmamoğlu da buna karşı gayet kibar, gayet medeni bir cevap verdi.
Verdiği cevap şu:
“Profesyonel hayatta ‘Ben hiç tatil yapmadım’ diyene ‘Demek ki sen hiç çalışmamışsın’ denir”.
*
Gerçi Erdoğan, “Ben hiç tatil yapmadım” demedi, “Böyle tatil yapmadım” dedi ama orayı geçelim.
İmamoğlu şu konuda haklı:
“Ben hiç tatil yapmadım” diyerek tatilsiz, dinlenmesiz çalışmaya abanmak, profesyonel iş hayatında pek de olumlu karşılanmıyor.
Ama profesyonel iş hayatında...
İşe başlayalı iki ay olmuş bir adamın, iki kez üst üste izne ayrılması da olumlu karşılanmaz.
*
Ekrem İmamoğlu, işe yeni başlamış birinin iki ay içinde iki kez izne çıkmasının hoş karşılanıp karşılanmayacağını isterse Koç grubundan transfer edip belediyeye genel sekreter olarak atadığı profesyonele sorabilir.
ALPARSLAN/ATATÜRK
TÜRKİYE Cumhuriyeti...
Alparslan’la başlayan...
Atatürk’le son halini alan...
Bir şarkıdır.
TURİZM BAKANI’NI YEMEYE ÇALIŞIYORLAR
Çünkü bakan... Partidaş memnun etmeye odaklanmak yerine işine odaklanmış durumda.
*
Çünkü bakan... Teşkilatı hoş tutmak yerine turist sayısını arttırmaya abanmakta.
*
Çünkü bakan... Milletvekili ricalarını yerine getirmeye çabalamak yerine Türkiye’nin turizm gelirini arttırmak içine çabalayıp durmakta...
*
Çünkü bakan... İdeoloji, hamaset falan yerine rakamlara, hedeflere falan bakmakta.