Şu beş yalın gerçeği kafasına vura vura anlatmalıyız Trump’a

GERÇEK BİR: Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonunu Kürtlere karşı bir operasyon olarak gösterme! Çünkü bu operasyon Kürtlere karşı değil, PKK/PYD’ye karşıdır.
GERÇEK İKİ: Suriye’de kurulması planlanan devleti bir Kürt devleti olarak takdim etmekten vazgeç! Çünkü orada kurulması planlanan devlet bir Kürt devleti değil, PKK/PYD devletidir.
GERÇEK ÜÇ: Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi, Türkler ile Kürtlerin savaşı olarak görme, gösterme! Çünkü bu Türkler ile Kürtlerin savaşı değil, Türkiye’nin PKK’ya karşı mücadelesidir.
GERÇEK DÖRT: Suriye’de kendinize kara ordusu olarak görüp silahlandırdığınız güçleri “Kürt güçleri” olarak yansıtma! Çünkü siz Kürtleri değil, PKK/PYD’yi destekleyip silahlandırdınız.
GERÇEK BEŞ: İkide birde Türkler ile Kürtler arasında bir düşmanlık varmış gibi, Kürtler ile PKK özdeşmiş gibi konuşma! Çünkü bu yaptığın hem çok büyük bir cehalet, hem de çok büyük bir ayıp.
TRUMP NASIL BİRİ
- Megaloman... Ama megalomanisi bazen işimize yarıyor.
*
- Fena narsist... Ama sadece bize karşı narsist değil.
*
- Küstah... Ama düşmanlarımıza karşı da küstah...
*
- Cahil... Ama kafaya alınma potansiyeli olan bir cahil.
*
- Geri vites yapıyor... Ama bazen işimize yarıyor bu geri vitesler.
*
- “Ben bilirim” havasında... Ama bu hava, “he he” deyip geçilecek bir hava.
*
- Öngörülemez... Ama bazen bize karşı öngörülemez kıyaklar yapıyor.
TAMAM, SAVAŞA HAYIR DA
ABD kuklası bir PKK devletine evet mi? Emperyalist emellerin gerçekleşmesine evet mi? Oldubittiye getirilmiş bir terör devletine evet mi?
TRUMP TWEET ATTIĞINDA MIRILDANDIKLARIM
YİNE uçtu mu acaba?/Bakalım kırdığı potları toparlarken hangi yeni potları kırmış?/İşimiz gücümüz sarı kafanın Twitter hesabını takip etmek oldu ha!/Bu adamı Twitter’dan uzaklaştırsalar dünya rahatlayacak/Melih Gökçek’in Twitter hesabı, bununkinin yanında sudan çıkmış ak kaşık kalır...
YÜZÜNCÜ GÜNDE SABAH BULUŞMASI
EKREM İMAMOĞLU: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR
FLORYA’da “Başkanlık Konutu” diye bir yer... Kadir Topbaş zamanında büyük ölçüde elden geçirilmiş. İçinin tefrişatına bakanın aklına Kadir Abi gelir. Çünkü dekorasyon, tam da Kadir Abi tarzını yansıtıyor.
*
Sabahın erken saatlerinde bu konutta buluştuk Ekrem İmamoğlu ile...
“Bu konuta taşınacak mısınız?” diye sordum... “Burası çok büyük bir bahçe içinde... Fazla masraflı bir yer... Çalışanı çok... Buraya taşınmayacağım. Burayı sosyal amaçlarla kullanacağız. Bir proje üzerinde çalışıyoruz” diye yanıt verdi.
*
Beylikdüzü’nde oturmaya devam ediyor İmamoğlu... Daha merkezi bir yerde, masrafı az ama prestiji yüksek bir başkanlık konutuna ise sıcak bakıyor.
*
“Başkanlıkta yüz gün oldu mu?” diye sordum İmamoğlu’na... Kısacık bir hesap yaptı ve “Bugün itibariyle tam yüz gün oldu” dedi. Bir yüz gün yorumu yapmasını istedim. “Her şey iyi gidiyor” dedi.
GÖRÜŞMEDEN NOTLAR
- KUTUPLAŞMA: Siyasi kutuplaşmayı bitirmeye yönelik adımlar atmıştı Ekrem İmamoğlu... Ancak kutuplaşmanın göbeğinde kalmaktan da kurtulamadı... Bunu hatırlattım kendisine... “Doğru... Bir kutuplaşmanın ortasında kalmışım gibi bir hava var ama bu hava sokakta yok. Ben vatandaşın arasında böyle bir kutuplaşma görmüyorum”.
*
- DİYALOG: Benimle görüşmesinden sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile buluşacağını söyledi İmamoğlu... “Bu bir diyalog atılımı mı?” diye sordum. “Hayır” dedi ve ekledi: “Bütün belediye başkanlarımızla buluşacağım. Bugünkü durağımız Esenler... Ben hiçbir zaman diyalogdan uzak durmadım. Bütün partileri ziyaret etmek istedim ama AK Parti kapıyı kapattı, MHP ise hiç cevap vermedi”.
*
- SİRKECİ/HAYDARPAŞA: Sirkeci ve Haydarpaşa’yı düzenleme yetkisinin belediyede olmasını talep ediyor İmamoğlu ve bu konuda çok hassas... “Kültürel etkinlik yaptırsın diye bu iki önemli alanı bir şirkete vermek de neyin nesidir” diye soruyor.
*
- METROBÜS: Metrobüs duraklarındaki olağanüstü yoğunlaşma konusunu da sordum İmamoğlu’na... “Sorun çözüldü” dedi, ardından da ekledi: “Geçici bir sorundu... Planlamayla aştık”.
*
- ÇİNCE: Turistik yerlere asılan Çince tabelalara Doğu Türkistan davasına sahip çıkanların gösterdikleri tepkileri hatırlattım. İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Herkesin hassasiyetine saygı gösteririz ama Çin’le bizim ticari ilişkilerimiz var. Çin’den bize turist geliyor. Çinlilerin tatil dönemlerinde bu tabelaları asacağız. İranlıların tatil döneminde de Farsça tabelalar asacağız. Amacımız dünya kenti İstanbul’a daha çok turist çekmek”.
İMAMOĞLU’NDAN HAREKÂT YORUMU
ASKERİMİZİN YANINDAYIM AMA KAFAM RAHAT DEĞİL
“TÜRKİYE’nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım... Ama bölgedeki iki unsur, ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim. Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz? Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız”.
Şu beş yalın gerçeği kafasına vura vura anlatmalıyız Trump’a
GERÇEK BİR: Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonunu Kürtlere karşı bir operasyon olarak gösterme! Çünkü bu operasyon Kürtlere karşı değil, PKK/PYD’ye karşıdır.
GERÇEK İKİ: Suriye’de kurulması planlanan devleti bir Kürt devleti olarak takdim etmekten vazgeç! Çünkü orada kurulması planlanan devlet bir Kürt devleti değil, PKK/PYD devletidir.
GERÇEK ÜÇ: Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi, Türkler ile Kürtlerin savaşı olarak görme, gösterme! Çünkü bu Türkler ile Kürtlerin savaşı değil, Türkiye’nin PKK’ya karşı mücadelesidir.
GERÇEK DÖRT: Suriye’de kendinize kara ordusu olarak görüp silahlandırdığınız güçleri “Kürt güçleri” olarak yansıtma! Çünkü siz Kürtleri değil, PKK/PYD’yi destekleyip silahlandırdınız.
GERÇEK BEŞ: İkide birde Türkler ile Kürtler arasında bir düşmanlık varmış gibi, Kürtler ile PKK özdeşmiş gibi konuşma! Çünkü bu yaptığın hem çok büyük bir cehalet, hem de çok büyük bir ayıp.
TRUMP NASIL BİRİ
- Megaloman... Ama megalomanisi bazen işimize yarıyor.
*
- Fena narsist... Ama sadece bize karşı narsist değil.
*
- Küstah... Ama düşmanlarımıza karşı da küstah...
*
- Cahil... Ama kafaya alınma potansiyeli olan bir cahil.
*
- Geri vites yapıyor... Ama bazen işimize yarıyor bu geri vitesler.
*
- “Ben bilirim” havasında... Ama bu hava, “he he” deyip geçilecek bir hava.
*
- Öngörülemez... Ama bazen bize karşı öngörülemez kıyaklar yapıyor.
TAMAM, SAVAŞA HAYIR DA
ABD kuklası bir PKK devletine evet mi? Emperyalist emellerin gerçekleşmesine evet mi? Oldubittiye getirilmiş bir terör devletine evet mi?
TRUMP TWEET ATTIĞINDA MIRILDANDIKLARIM
YİNE uçtu mu acaba?/Bakalım kırdığı potları toparlarken hangi yeni potları kırmış?/İşimiz gücümüz sarı kafanın Twitter hesabını takip etmek oldu ha!/Bu adamı Twitter’dan uzaklaştırsalar dünya rahatlayacak/Melih Gökçek’in Twitter hesabı, bununkinin yanında sudan çıkmış ak kaşık kalır...
YÜZÜNCÜ GÜNDE SABAH BULUŞMASI
EKREM İMAMOĞLU: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR
FLORYA’da “Başkanlık Konutu” diye bir yer... Kadir Topbaş zamanında büyük ölçüde elden geçirilmiş. İçinin tefrişatına bakanın aklına Kadir Abi gelir. Çünkü dekorasyon, tam da Kadir Abi tarzını yansıtıyor.
*
Sabahın erken saatlerinde bu konutta buluştuk Ekrem İmamoğlu ile...
“Bu konuta taşınacak mısınız?” diye sordum... “Burası çok büyük bir bahçe içinde... Fazla masraflı bir yer... Çalışanı çok... Buraya taşınmayacağım. Burayı sosyal amaçlarla kullanacağız. Bir proje üzerinde çalışıyoruz” diye yanıt verdi.
*
Beylikdüzü’nde oturmaya devam ediyor İmamoğlu... Daha merkezi bir yerde, masrafı az ama prestiji yüksek bir başkanlık konutuna ise sıcak bakıyor.
*
“Başkanlıkta yüz gün oldu mu?” diye sordum İmamoğlu’na... Kısacık bir hesap yaptı ve “Bugün itibariyle tam yüz gün oldu” dedi. Bir yüz gün yorumu yapmasını istedim. “Her şey iyi gidiyor” dedi.
GÖRÜŞMEDEN NOTLAR
- KUTUPLAŞMA: Siyasi kutuplaşmayı bitirmeye yönelik adımlar atmıştı Ekrem İmamoğlu... Ancak kutuplaşmanın göbeğinde kalmaktan da kurtulamadı... Bunu hatırlattım kendisine... “Doğru... Bir kutuplaşmanın ortasında kalmışım gibi bir hava var ama bu hava sokakta yok. Ben vatandaşın arasında böyle bir kutuplaşma görmüyorum”.
*
- DİYALOG: Benimle görüşmesinden sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile buluşacağını söyledi İmamoğlu... “Bu bir diyalog atılımı mı?” diye sordum. “Hayır” dedi ve ekledi: “Bütün belediye başkanlarımızla buluşacağım. Bugünkü durağımız Esenler... Ben hiçbir zaman diyalogdan uzak durmadım. Bütün partileri ziyaret etmek istedim ama AK Parti kapıyı kapattı, MHP ise hiç cevap vermedi”.
*
- SİRKECİ/HAYDARPAŞA: Sirkeci ve Haydarpaşa’yı düzenleme yetkisinin belediyede olmasını talep ediyor İmamoğlu ve bu konuda çok hassas... “Kültürel etkinlik yaptırsın diye bu iki önemli alanı bir şirkete vermek de neyin nesidir” diye soruyor.
*
- METROBÜS: Metrobüs duraklarındaki olağanüstü yoğunlaşma konusunu da sordum İmamoğlu’na... “Sorun çözüldü” dedi, ardından da ekledi: “Geçici bir sorundu... Planlamayla aştık”.
*
- ÇİNCE: Turistik yerlere asılan Çince tabelalara Doğu Türkistan davasına sahip çıkanların gösterdikleri tepkileri hatırlattım. İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Herkesin hassasiyetine saygı gösteririz ama Çin’le bizim ticari ilişkilerimiz var. Çin’den bize turist geliyor. Çinlilerin tatil dönemlerinde bu tabelaları asacağız. İranlıların tatil döneminde de Farsça tabelalar asacağız. Amacımız dünya kenti İstanbul’a daha çok turist çekmek”.
İMAMOĞLU’NDAN HAREKÂT YORUMU
ASKERİMİZİN YANINDAYIM AMA KAFAM RAHAT DEĞİL
“TÜRKİYE’nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım... Ama bölgedeki iki unsur, ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim. Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz? Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız”.