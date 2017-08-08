Siz meseleyi çok yanlış anlamışsınız Bekir Bey

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ şöyle dedi:

“Kimseye şort giydiği için adli soruşturma yapılmıyor.”

*

İlahi Bekir Bey!

Yok, bir de şort giymekten adli soruşturma başlatsaydınız!

Daha neler!

*

Bekir Bey!

Siz meseleyi gerçekten çok ama çok yanlış anlamışsınız.

*

Yahu bu ülkede en azılı muhalifleriniz bile...

“Şort giydi diye kadınlara soruşturma açıldı” demiyor ki, demedi ki.

Mesele bu değil ki!

*

Mesele şu:

- Bu ülkede şort giydi diye kadınlara saldıran şerefsizler var.

- Bu ülkede şort giydi diye kadınlara müdahale etmeyi kendine hak gören alçaklar var.

- Bu ülkede kılık kıyafet zabitliğine soyunan madrabazlar var.

Milletin yakınması bunlardan.

*

Bu bağlamda size söylenen sadece şu:

Niçin bu şerefsizlerle, bu alçaklarla, bu madrabazlarla doğru dürüst mücadele etmiyorsunuz?

Niçin bunlara yönelik doğru dürüst bir adli soruşturma başlatmıyorsunuz?

*

Kısacası...

- Size “Şortlulara alçakça müdahale ediliyor” deniyor.

- Siz ise “Şortlulara adli soruşturma açmıyoruz” diyorsunuz.

Meseleyi bu denli yanlış anlayarak nasıl çözeceksiniz anlamak mümkün değil.

YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA

ATATÜRK’le ilgili atılan her olumsuz adım...

- Atatürk’e yarıyor.

- Atatürk’ü daha da silinmez yapıyor.

- Atatürk’ü sivil itirazın bayrağı haline dönüştürüyor.

- Atatürk bağlamında birleşmeye yol açıyor.

*

Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu fark ettikleri anda...

Bütün statları “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” pankartlarıyla donatmaları söz konusu olabilir.

BU ŞEKİLDE DEVLET DEĞİL TURŞU BİLE KURAMAZLAR

BAZILARI diyorlar ki:

- Ayhan Oğan doğruyu söyledi.

- Yalan mı?

- Yeni devlet kurulmuyor mu?

*

- Hakikaten de Ayhan Oğan doğruyu söylemiş olabilir.

- Hakikaten de yeni devlet kuruluyor olabilir.

*

Fakat ağalar!

Kurulmakta olan yeni devletin kurucu babaları arasında yer alması gereken...

Binali Yıldırım’lar, Bekir Bozdağ’lar, Mahir Ünal’lar falan ne diyor?

Şunu diyorlar:

- Şaka mı yapıyorsunuz?

- Ne yeni devleti?

- Devleti Atatürk kurmuştur.

- Allah bu millete bir daha yeni devlet kurdurmasın.

*

Yeni devletin kurucu babaları arasında yer almaları gereken bu şahısların...

Cesurca, yiğitçe, yüreklice, açıkça...

“Evet, biz yeni bir devlet kuruyoruz” demediği, diyemediği, demekten çekindiği bir ortamda...

Bırakın devleti... Turşu bile kurulamaz.

YÜZDE 50 ARTI 1’İN YOL AÇTIĞI STRES

RAHATLIKLA iktidarda kalabilecek oyu alabilecek olan AK Parti’nin referandumla önüne çıta olarak yüzde 50 artı 1’i koyması...

AK Parti içinde büyük strese yol açıyor.

*

Ve işte bu stres altında...

Gidip gidip geliyorlar:

- İçe mi kapansak, dışarıya mı açılsak?

- Dostları mı sağlam tutsak, düşmanları mı azaltsak?

- Ayhan Oğan’ları diskalifiye mi etsek, yoksa idare mi etsek?

*

Bu gidip gelmeler hâlâ bir sonuca bağlanmış değil.

AMMA DA BENZİYORLAR HA!

VENEZUELA’daki başarısız darbe girişiminin failleri ile bizdeki 15 Temmuz’un FETÖ’cü darbecileri arasındaki şu müthiş benzerliğe bakar mısınız?

*

- Süklüm püklüm haller...

- Yüzlerin aldığı şekil...

- Boş bakışlar...

- Kursakta kalmış hevesler...

- Gözlerde feri sönmüşlük...

Falan...

Amma da benziyorlar ha!

SALLANMAYA ALIŞMAK

BODRUM’a geldiğim günden beri sallanıyorum.

Öyle alıştım ki bu sallanmalara...

Dünkü iki depremde de...

Kedim Sekter bile aşırı paniklediği halde...

Ben yerimden bile kıpırdamadım.

Üstelik dudaklarımda hiç silinmeyen sinir mi sinir bir ironik kıvrım falan...

BUGÜNLERDE EN ÇOK ETTİĞİM DUA

SICAKTAN, nemden, terden kaçıp klimatize bir ortama sığındığım anlarda...

“Allah razı olsun klimayı icat edenden” diye dua ediyorum.

SAYFİYELER

- Bodrum, İstanbul’un sayfiyesidir.

*

- Yunan Adaları ise Bodrum’un sayfiyesidir.

ANİDEN GELEN

- “AGANTA Burina Burinata” diye bağırma isteği...

*

- Sabah saat beşte sokaklarda yürüme isteği...

*

- Evrim teorisine şirk koşma isteği...

*

- İlk müftülük nikâhında kimlerin evleneceğini bilme isteği...

*

- Bozok Yaylası’nda tatil yapma isteği...

KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN DE ADALET

ANTALYA’da vahşi yaratığın teki, arabasını kasten sokaktaki köpeklerin üzerine sürdü ve birini öldürdü.

Sonuç?

Adam serbest.

*

Bir adalet talebimiz var ya...

Kedi ve köpekler için de adalet istiyoruz.