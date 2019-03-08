Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Sıla Hanım, Ahmet Bey’in inançlarına saygısızmış!
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Sıla Hanım, Ahmet Bey’in inançlarına saygısızmış!

8 Mart 2019

Sıla’ya şiddet uygulamakla suçlanan Ahmet Kural, mahkemede verdiği ifadede Sıla’dan ayrılmasını şöyle gerekçelendiriyor:

“Sıla Hanım’ın inançlarıma saygısızlığı nedeniyle ayrıldık.”

Ahmet Kural’ın bu cümlesiyle...

Tüm topluma vermek istediği mesajları ardı ardına sıralıyorum:

 Ey ahali! Bu Sıla denilen hanıma sakın acıma! Buna uygulanan şiddete sakın karşı çıkma! Bu Sıla var ya bu Sıla... İnanç falan dinlemez.

 Ey ahali! İnanca saygısız yahu bu kadın! Kimi desteklediğinin farkında mısın? İnançlarımı ezip geçti bu Sıla Hanım.

 İnanç diyorum inanç... Alooo! Üstelik abdestliyim ha! Üstelik bugün mübarek kandil günü! Üstelik inançlı bir iktidar tarafından yönetiliyoruz.

 Şimdi söyleyin bakalım: İnançlara saygısız Sıla mı, inançlara saygılı Ahmet mi? Seçin tarafınızı!

Kadına yönelik şiddet iddiasının görüldüğü mahkeme salonuna “inanç” ve “saygı” kelimelerini karıştırmaya tenezzül eden Ahmet Kural, bakalım bir sonraki duruşmada “Allahu Ekber!” diye haykıracak mı?

KONUMUZ: UZAY

ATILAN ADIM GÜZEL: “Türkiye Uzay Ajansı” diye bir kurum kurmak, böylesine muazzam bir hayal için atılması gereken ilk adımı atmak... Çok güzel, çok alkışlanacak, çok desteklenecek bir tutum.

POLEMİK GEREKSİZ: CHP’nin kararnamenin 4 hükmünü Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini “CHP uzaya çıkmamıza engel oluyor” diye nitelemek... Uzaya çıkma hayaliyle bağdaşmayan çok gereksiz bir polemik.

EKREM İMAMOĞLU’NUN KANITLADIĞI BEŞ ŞEY

BİR: Sekter ve katı bir ideolojik tutumu olmadığını kanıtladı.

İKİ: Moralini asla bozmadığını ve sinirlerinin çelikten olduğunu kanıtladı.

ÜÇ: Hacı dayılara, hacı teyzelere samimi olarak sarıldığını kanıtladı.

DÖRT: Sonuna kadar pozitif kalarak da ilgi çekileceğini kanıtladı.

BEŞ: En katı tutumları bile bir güler yüzün yumuşatacağını kanıtladı.


BATILI ÇARPITMASI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ne dedi?

Şunu dedi:

“Almanya’da terör örgütünün faaliyetlerine katılıp Türkiye’de tatil yapmaya gelenlere fırsat vermeyeceğiz.”

Batı medyası, Süleyman Soylu’nun bu sözünü şöyle çarpıttı:

“İçişleri Bakanı, Türkiye’ye gidecek Batılı turistleri tehdit etti.”

Bizim medyada en küçük bir çarpıtma karşısında aslan kesilenler, cici Batı medyasının bu bariz çarpıtması karşısında tabii ki suspus olmayı tercih ettiler.

Bunlara göre Batı’nın çarpıtması bile bir harikadır çünkü.

Sıla Hanım, Ahmet Bey’in inançlarına saygısızmış

BAYILDIM BU FOTOĞRAFA

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Eskişehir’de dolaşırken bir otobüs durağında bekleyen iki hacı amcayla çektirdiği bu fotoğraftaki samimiyete, doğallığa, sadeliğe tek kelimeyle bayıldım.

Bu arada...

Bakan Bey’in kolunu attığı amcanın güneş gözlüğü resmen ateş ediyor!

KADINLAR GÜNÜ

BİLHASSA ama bilhassa emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü canıgönülden kutlarım.

KİMİ NE ZAMAN DİNLERİM

Kafamın tasını attırdıklarında: Ahmet Kaya

İronik mironik takıldığımda: Erkin Koray

Nostaljik hayallere daldığımda: Barış Manço

Bir sel gibi taştığımda: Cem Karaca

Orta Anadolu özlemi bastırdığında: Neşet Ertaş

Romantizm rüzgârı estirdiğimde: Gülden Karaböcek

Apolitiklikten sıkıldığımda: Zülfü Livaneli

Gençlik günlerime gittiğimde: Ümit Besen

Banalitenin çekiciliğine kapıldığımda: Esengül

Bodrum’a gidemez olduğumda: MFÖ

Hiçbir şey değişmemiş dediğimde: Âşık Mahsuni

Bu coğrafyanın insanlarını çok sevdiğimde: Kardeş Türküler

Sıla Hanım, Ahmet Bey’in inançlarına saygısızmış

ERTUĞRUL AKBAY HAKKINDA

TÜRK basın tarihinin en renkli simalarından biriydi Ertuğrul Akbay.

İlk gençliğimde “Gölge Adam” olarak bilirdik onu. Sonra Tansu Çiller yanlısı olarak tanıdık. Bir ara bazı mizah dergilerine operasyon çekti. En sonunda ise “Sözcü gazetesinin sahibinin babası” olarak nitelendirilmeye başlandı.

Son dönemlerinde ayrıca sağlıklı ve zinde yaşamak konusuna vurmuştu kendini.

Cahit Sıtkı’nın “Yaş otuz beş! yolun yarısı eder/Dante gibi ortasındayız ömrün” şiirine nazire olsun diye... “Yaş 75-Yolun Yarısı” diye bir kitap yazdı.

Cahit Sıtkı, 35’e yolun yarısı dedikten on sene sonra 45 yaşında hayatını kaybetmişti, Ertuğrul Akbay da 75’i yolun yarısı ilan ettikten 5 sene sonra 80 vefat etti.

Galiba hayatla bu tür iddialara girmemek en iyisi...

Ertuğrul Akbay’la son dönemde birkaç kez buluşup sohbet etmişliğim var.

Çok renkli bir adamdı.

İki şeyi çok güzel yapıyordu:

BİR: Çok güzel anı anlatıyordu. Özellikle Babıâli anıları... İKİ: Sağlıklı yaşama dair tüyoları çok güzel veriyordu.

Ertuğrul Akbay’a Allah’tan rahmet diliyorum.

 

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.