Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil.

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Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan...

Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara!

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Sonuçta akılda kalan şu olur:

Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor!

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Ve hükümler şöyle verilir:

- Olur mu canım böyle şey!

- Gıybetten hapis cezası mı verilir?

Falan...

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Ve işin daha garibi:

Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır.

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Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp...

Şunu diyebilirim:

- Seren AK Parti gibi...

- Gülben CHP gibi...

SİYASİ HABERLERDE BİP’LEME DÖNEMİ

SİYASETTE seviye o kadar düştü ki...

Alçaklar, şerefsizler, ahlaksızlar, ulanlar o kadar havalarda uçuşuyor ki...

İş sonunda geldi dayandı “O.Ç.” tanımına kadar vardı.

Ve alçakları, şerefsizleri, ahlaksızları, hatta ulanları bile arar olduk.

*

Olay şu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisine “Korkak, zavallı” deyince...

CHP’li Öztürk Yılmaz, basın toplantısında IŞİD’lilerden söz ederken öfkeyle “O.Ç.” tabirini kullandı.

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Kanal D Haber’de “biiiip” diye verdik o bölümü...

*

Bazen korkuyorum:

Yakın zamanda...

Bütün siyaset haberleri, kocaman bir “biiiiiiip”ten ibaret olacak diye.

ÖZTÜRK YILMAZ KORKAK VE ZAVALLIYSA





MUSUL Başkonsolosu iken IŞİD’in elinde rehine kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ı, kurtulduğunda alnından öperek kutlayan kimdi?

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu idi...

*

Öztürk Yılmaz hakkında...

“Musul’da ne yaptığını biliyorum. Korkak ve zavallıydı” diyen Mevlüt Çavuşoğlu’na soruyorum:

Madem öyleydi...

Başbakanınız niye alnından öptü?

SEHVEN

BU kelimenin ta Ergenekon, Balyoz döneminde FETÖ yargısı tarafından nasıl iğdiş edildiğini, nasıl her türlü şerefsizliğin kamuflajı haline getirildiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz.

Bu nedenle...

Ne zaman “sehven” kelimesini duysak...

Midemiz azıcık bulanıyor.

*

Fakat gelin görün ki...

TRT Haber’de canlı yayında haber sunucusu arkadaşımızın “Türk askeri sivilleri bombalıyor” falan diyerek yaptığı o vahim hata, gerçekten de “sehven” yapılmış bir hatadır.

Aksi düşünülemez bile!

Bu nedenle haber sunucusu arkadaşımıza mavi gökyüzünü dar etme girişimlerine son verelim lütfen.

“Sehven” kelimesine duyduğumuz o büyük alerji, bizi adaletten ayırmasın.

SELÇUK İNAN RAKI İÇMİŞ

GALATASARAY’ın kaptanı Selçuk İnan rakı içerken görüntülenmiş.

Bir gazete de bunu haber diye sayfasına koymuş.

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Bu haberle ilgili yapılması gereken yorumlar sadece şunlardır:

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- Sana ne? m Bana ne? m Ona ne?

- Şuna ne? m Buna ne?

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Sözün özü şu: Bir yürü git.

123 MİLYON LİRA

AVRASYA Tüneli’nden geçenler paralarını ödediler.

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Avrasya Tüneli’nden geçmeyenler için de devlet, 2017 yılı için tam 123 milyon lira ödeyecek.

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“Geçenden de, geçmeyenden de...” diye bir durum ortaya çıkacak deniyordu ya...

Tam olarak çıktı yani.

CHP’YE ‘ÖSO TEPKİSİ NASIL GÖSTERİLİR’ DERSİ

“ÖSO teröristtir, El Kaide’dir” falan diye tepki gösterirsen...

“Benim Mehmet’imle omuz omuza çarpışan bu insanlara sen nasıl terörist dersin” cevabını alırsın.

Ama “Türk askeri kahramandır, ÖSO’ya ihtiyaç yoktur” dersen...

“Benim Mehmet’imle omuz omuza çarpışan bu insanlara sen nasıl terörist dersin” tarzı bir cevaba zemin hazırlamamış olursun.

Sanırım Kemal Kılıçdaroğlu durumun farkına varmış olacak ki...

Dün “Türk askeri kahramandır, ÖSO’ya ihtiyaç yoktur” dedi.

ÇOK ÜZÜLÜRÜM

- ADNAN Hoca ve kediciklere yönelik operasyon yapılırsa...

- Nusret Amerika’da tutarsa...

- Bülent Arınç yeniden Reis’le barışamazsa...

- Kar bir türlü yağmazsa...

- Gıybet yapmaktan hapse girersem...

- Burhan Kuzu sosyal medyadan çıkarsa...