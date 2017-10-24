Senin Abdülmecid Efendin nü tablolar yapardı yavrum

Eserlere baktığımda aklıma gelen tek cümle şu:

Üryanlığın yalın ve müstekreh vurgusu!

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Hop!

Üryanlık deyip geçmeyelim hemen.

Öyle böyle üryanlık değil.

Sevimsiz. İrrite edici. Rahatsız edici. Kusturucu. Mide bulandırıcı. Bağlamsız. Anlamsız. Amaçsız.

Bir gazete köşesinde yayınlanamayacak kadar berbat şeyler.

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“Amaçsız” dedim ama kim bilir belki de bu eserleri yapanların amaçları, benim gibiler üzerinde işte tam da böylesi bir etki uyandırmaktır.

Bilmiyorum, bilemiyorum.

Neyse... Neyse...

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Abdülmecid Köşkü’ndeki sergi ve bu sergiye gösterilen tepkiler bağlamında asıl söyleyeceklerim bunlar değil.

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Asıl söyleyeceklerimi şu beş maddede sunuyorum:

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- BİR: Bu eserleri beğenmemek, en vahşi şekilde eleştirmek falan... Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına anasının ak sütü gibi helaldir.

- İKİ: Hatta kırıp dökmeden, zorbalık yapmadan, kaba kuvvete yaslanmadan medeni bir şekilde protesto etmek de haktır.

- ÜÇ: Hak olmayan tek şey vardır: Kışkırtmak ve bilip bilmeden kışkırmak... Kışkırmak, yani sergi basmaya kalkmak, yani kaba kuvvet uygulamaya kalkışmak.

- DÖRT: “Halife Abdülmecid Efendimizin köşkünde böyle şeyler yapılmaz” diyenlere ise söylenecek tek şey var: Senin Abdülmecid Efendin nü tablolar yapardı evladım.

- BEŞ: “Ceddimin köşkünde böyle şey olmaz” diyen Nilhan Sultan’a not: Dedeniz Abdülhamid, nü tablolar yapan Abdülmecid Efendi’yi resme özendiren isimdir.

MELİH GÖKÇEK’LE İLGİLİ TÜKENMİŞLİK SENDROMU

YAZILABİLECEK her şeyi ama her şeyi yazdım.

- Söylemesi gereken şarkıları yazdım.

- İçinden geçen olası şeyleri yazdım.

- İstifa ettikten sonra yapacağı işleri yazdım.

*

Yazdım da yazdım yani.

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İstifa ettiği gün ben ne yazacağım yahu!

KAYBEDENLER KULÜBÜ

- BARZANİ: Bağımsız devlet kurmak için yola çıktı, elindeki Kerkük’ten oldu.

- FATİH TERİM: Kebapçı dolup taşıyor ama kendisinden söz eden yok.

- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Katliama hadise deme ısrarı nedeniyle...

- İSTANBUL: Az ihanete uğramadı hani...

YOGACILAR HEDEF HALİNE GETİRİLMESİN

BİR okurumdan yoga mektubu aldım.

Aynen yayınlıyorum:

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- Sayın Ahmet Hakan... Büyüklerimizin bir süredir yoga ile beyanatlarını işittikçe çok üzülüyoruz.

- Yoganın dini bir ritüel olarak algılanması çok yanlış. “Budizm” ile “yoga”nın ayrılmaz bir parça olarak algılanması çok yanlış. Bütün Budistler yoga yapmaz. Bütün yoga yapanlar da Budist değildir.

- Budizm, milattan önce altıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yoga ise... En az beş bin yıllık bir öğretidir. Budizmin yoga öğretisinin ritüellerini örnek almıştır. Bunda aynı coğrafyada olup aynı dili konuşmalarının kaçınılmaz rolü vardır.

- Türkiye’de bir sürü yoga okulu var, bendeniz de elhamdülillah Müslüman’ım ve 20 yıldır yoga yapıyorum. Yoganın dinime aykırı bir yönünü ya da beni yoldan çıkaran bir etkisini görmedim.

- Beden, zihin ve ruh sağlığını esas alan, bütüncül felsefi bir öğreti olan ve kimseye zararı olmayan kendi halinde insanların yaptığı yoganın böyle hedef gösterilmesi çok ama çok tehlikeli...

FETÖ’YÜ OLDUĞUNDAN BÜYÜK GÖSTERMEK DİYE BİR SUÇ İHSAS EDİLSE NE İYİ OLUR

GALATASARAY taraftarları...

- “Ayağa Kalk” diye bir koreografi yapmış.

- “Rocky Balboa” posteri açmış.

Öküzün altını aramakla meşhur tipler ortaya çıkıp...

- Fetullah son vaazında Necip Fazıl’ın şiirine gönderme yapıp “Ayağa kalk Sakarya” demişti...

- Rocky de Pensilvanya’nın köylük yerlerindendi...

Falan diye...

Galatasaray taraftarlarını “FETÖ”cü olmakla itham ediyorlar.

O slogan geçen yıllarda kullanılmış, o koreografinin aynısı geçen yıl da yapılmış, falan...

Adamların umurunda değil.

Üstelik bu yaklaşımlarıyla..

FETÖ’yü olduğundan çok ama çok daha büyük bir güçmüş gibi gösteriyorlar.

Bunun da farkında değiller.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Türk Ceza Kanunu’nda “FETÖ tarzı terör örgütlerini olduğundan çok daha büyük göstererek terör örgütleri lehine propaganda yapmak” diye bir suç konsa...

Öküzün altını arayanlar, aramaktan anında vazgeçerler.

DE’LERİ AYIRAMAYAN PARTİ





MERAL Akşener’in yeni partisinin ilk klibi çıktı ortaya.

Fakat ayrı yazılması gereken da’yı bitişik yazmışlar.

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Da’ları ayıramayan bir parti fikri, bana hiç hoş bir fikir gibi gelmedi.

BRAVO LEVENT GÖK

ADAY olsa kesin yeniden seçilecekken CHP Grup Başkan Vekilliğine bir daha aday olmayacağını açıkladı Levent Gök.

Gerekçesi ise gençlere yer açmak.

Koltuğa yapışıp kalkmamanın marifet sayıldığı bir çağda kutlanacak bir davranış.

KABİLİYETLİ OLSAYDI

“TOSTUN arasına sosis koyan adamla ben bir değilim, ben Allah’ın kabiliyetle yarattığı bir insanım” demiş şarkıcı Çelik.

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Hakikaten kabiliyetli olsaydı haklı olabilirdi.