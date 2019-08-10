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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Seni kim takıyor ki Abdullah Öcalan

10 Ağustos 2019

Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla verdiği son mesajlarda...

“Bir haftada çatışmaları bitiririm” demiş.

“Ben çözerim, kendime güveniyorum” demiş.

“Çözüm için hazırım” demiş.

*

İyi de Abdullah Öcalan!

Seni takan, ipleyen kaldı mı yahu!

*

En son İstanbul seçiminde...

“Tarafsız kalın... Olaylara karışmayın... CHP’nin peşinden gitmeyin...” diye kestiğin raconu...

Sezai Temelli de iplemedi, Pervin Buldan da...

Kandil’deki baronların da takmadı, Selahattin Demirtaş da...

Hepsini geçtim...

“Aman lafı yerde kalmasın, aman ezdirmeyelim, aman karizmasını çizdirmeyelim” falan diyen bile çıkmadı.

*

Karizman öyle bir çizildi ki...

Bir karizma ancak bu kadar çizilebilirdi.

Dımdızlak kalıverdin ortalıkta.

*

 “Ben çözerim, kendime güveniyorum” demişsin ya...

Sen bu saatten sonra çözsen çözsen...

Ancak Posta gazetesinin bulmaca ekini çözersin Abdullah Öcalan.

BİR AVRUPA ŞEHRİNİ GEZERKEN MIRILDANDIKLARIM

Tarihe ne kadar da saygı göstermişler abi...

Ne kadar da rahatlar abi...

Koca koca adamlar ve kadınlar bisikletlerin tepesinde abi...

Caddelerden hiç korna sesi yükselmiyor abi...

Bizde olsa abi...

Her şey nasıl da durmuş oturmuş abi...

Biz kaosa alışmışız, buralarda yapamayız abi.

Hiç heyecan yok abi...

Bize aksiyon lazım abi...

Gözünü seveyim memleketimin abi...

KÖTÜ MİZAHIN ÜÇ TEMEL ÖZELLİĞİ

BİR: İncelikten nasibini almamış, dolaysız ve göndermesiz, gayet kaba saba cinsel şakalar yapmak.

*

İKİ: Denk düşürmeden, durup dururken “dur sana bir fıkra anlatayım” bile demeden fıkra anlatmak.

*

ÜÇ: Her an, her durumda espri yapmak zorundaymış gibi... Espri patlatmak için sonuna kadar kasmak...

Seni kim takıyor ki Abdullah Öcalan

JENNİFER LOPEZ OLAYINA ŞU AÇIDAN DA BAKALIM

GENELDE bilet fiyatları, loca fiyatları falan açısından yaklaşıldı Jennifer Lopez’in Antalya Regnum’da verdiği konsere...

*

Oysa Antalya’nın, hatta Türkiye’nin tanıtımı açısından yaklaşılsaydı...

Bir denge yakalanabilirdi.

YARIN BAYRAM VE YARIN BENİM DOĞUM GÜNÜM

11 Ağustos, yani bayramın birinci günü benim doğum günüm...

Nusret’te kaburganın içinden çıkan tek taş yüzük olayından aldığım ilhamla...

Diyorum ki...

Kurban kavurmasının üstüne mum dikip üflesem mi acaba?

DİYANET YETKİLİSİNE BİR SORU

“DUYARLI bir Müslüman, kurbanlığını alkol satılan bir yerden almaz” demiş bir Diyanet yetkilisi...

*

Bu yetkiliye soruyorum:

“Duyarlı bir Diyanet yetkilisi, maaşını alkol içenlerin vergilerinden de alabilir mi?”

*

Başka sorum yok, tanık sizin.

SAĞLIK BAKANI KOCA’NIN VERDİĞİ BEŞ MESAJ

ANADOLU Ajansı’nın “Editör Masası”na konuk olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu beş mesajı verdi:

*

MESAJ BİR: Bakan olduğu günden itibaren Medipol’le her türlü ilişkisini kestiğini söyledi.

*

MESAJ İKİ: Medipol’e yönelik tahsislerin, kendisi bakan olmadan önce yapılmış tahsisler olduğunu söyledi.

*

MESAJ ÜÇ: Tahsislerle ilgili haberlerin, iki yıl önce yapılmış haberler olduğunu, aynı haberlerin yeniymiş gibi piyasaya sürüldüğünü söyledi.

*

MESAJ DÖRT: 17 yıllık AK Parti döneminde bedelsiz hiçbir tahsisin gerçekleşmediğini söyledi.

*

MESAJ BEŞ: Bedelsiz tahsis uygulamasının, 17 yıllık AK Parti döneminden önce gayet rahat bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

İMAMOĞLU’NUN EKİP KURMA ANLAYIŞI

HALKA hizmet götürürken...

Kimseyi ayırt etmeden hizmet götürmek esastır.

Ancak ekip kurarken...

Farklı bir yol izlenir.

*

Seninle aynı davaya inanmış, seninle aynı yola baş koymuş, başarı için birbirine kenetlenmiş, seninle aynı perspektife sahip, dünya görüşleri birbiriyle uyumlu...

Liyakat sahibi kişilerden oluşan bir ekip kuracaksın.

*

Oysa Ekrem İmamoğlu ne yapıyor?

Şunu yapıyor:

Bir İYİ Partili alayım, bir AK Partili koyayım, araya bir apolitik uzman yerleştireyim... Falan diyerek ekip oluşturuyor.

*

Kendi iyiliği için söylüyorum: Böyle olmaz.

AZİZ YILDIRIM İÇİN METRİS’E DAİR İKİ ŞARKI

BİR: Şu Metris’in önü bir uzun alan / Bir tek seni sevdim gerisi yalan / Senin hasretindir hücreme dolan / Bir tek seni sevdim gerisi yalan...

*

İKİ: Metris’in önünde durdum / Hasretim yerlere vurdum / Ben dağlarda uçan kuştum / Kanatlarımdan vuruldum...

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