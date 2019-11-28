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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Sen busun işte Rahmi Turan

28 Kasım 2019

“SAKALLI bebek haberini ben yapmadım” diyerek ortalığı velveleye vermeye devam ediyorsun Rahmi Turan.

Sana dedim ki:

“Gazetecilik sicilini ortaya dökersem, sakallı bebek haberi çok masum kalır”.

Ama sen durmadın. “Benim sicilimde ne varmış ki... Hadi aç bakalım” diye meydan okudun bana.

*

Madem öyle...

Al sana yayınladığın yüzlerce kepaze asparagastan sadece birkaçı...

*

Sen Türk basın tarihinin en rezil, en pespaye, en aşağılık, en ahlaksız asparagaslarına imza atmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen busun işte Rahmi Turan

*

Sen kadın cinselliğinin üzerinde onursuzca tepinmiş, kadınlara yönelik tecavüzlerden eğlenceli sandığın manşetler çıkarmış bir adamsın Rahmi Turan.

*

Sen sağdan soldan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına “haber” adı altında tamamen uydurma satırlar yazmış bir adamsın Rahmi Turan.

*

Sen cinsel açlığı gıdıklayarak tiraj elde etmiş, sonra da elde ettiği o tirajla kendini “tirajların efendisi” ilan etmiş bir adamsın Rahmi Turan.

*

Sen busun işte Rahmi Turan.

Sen busun işte Rahmi Turan

Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu.

*

Tövbe etmiş bir eda takınmana aldanacak değiliz.

Görüyoruz ki... Geçmişte cinsellik üzerinden yürüttüğün asparagas anlayışını, şimdi de “Külliye’ye giden CHP’li yalanı” üzerinden sürdürüyorsun.

*

Ama hiç değişmeyen bir tarafın var: Asla utanmıyorsun, katiyen rezil olmuyorsun, zinhar yüzün kızarmıyor.

 

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