“SAKALLI bebek haberini ben yapmadım” diyerek ortalığı velveleye vermeye devam ediyorsun Rahmi Turan.
Sana dedim ki:
“Gazetecilik sicilini ortaya dökersem, sakallı bebek haberi çok masum kalır”.
Ama sen durmadın. “Benim sicilimde ne varmış ki... Hadi aç bakalım” diye meydan okudun bana.
*
Madem öyle...
Al sana yayınladığın yüzlerce kepaze asparagastan sadece birkaçı...
*
Sen Türk basın tarihinin en rezil, en pespaye, en aşağılık, en ahlaksız asparagaslarına imza atmış bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen kadın cinselliğinin üzerinde onursuzca tepinmiş, kadınlara yönelik tecavüzlerden eğlenceli sandığın manşetler çıkarmış bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen sağdan soldan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına “haber” adı altında tamamen uydurma satırlar yazmış bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen cinsel açlığı gıdıklayarak tiraj elde etmiş, sonra da elde ettiği o tirajla kendini “tirajların efendisi” ilan etmiş bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen busun işte Rahmi Turan.
Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu.
*
Tövbe etmiş bir eda takınmana aldanacak değiliz.
Görüyoruz ki... Geçmişte cinsellik üzerinden yürüttüğün asparagas anlayışını, şimdi de “Külliye’ye giden CHP’li yalanı” üzerinden sürdürüyorsun.
*
Ama hiç değişmeyen bir tarafın var: Asla utanmıyorsun, katiyen rezil olmuyorsun, zinhar yüzün kızarmıyor.
Sen busun işte Rahmi Turan
“SAKALLI bebek haberini ben yapmadım” diyerek ortalığı velveleye vermeye devam ediyorsun Rahmi Turan.
Sana dedim ki:
“Gazetecilik sicilini ortaya dökersem, sakallı bebek haberi çok masum kalır”.
Ama sen durmadın. “Benim sicilimde ne varmış ki... Hadi aç bakalım” diye meydan okudun bana.
*
Madem öyle...
Al sana yayınladığın yüzlerce kepaze asparagastan sadece birkaçı...
*
Sen Türk basın tarihinin en rezil, en pespaye, en aşağılık, en ahlaksız asparagaslarına imza atmış bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen kadın cinselliğinin üzerinde onursuzca tepinmiş, kadınlara yönelik tecavüzlerden eğlenceli sandığın manşetler çıkarmış bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen sağdan soldan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına “haber” adı altında tamamen uydurma satırlar yazmış bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen cinsel açlığı gıdıklayarak tiraj elde etmiş, sonra da elde ettiği o tirajla kendini “tirajların efendisi” ilan etmiş bir adamsın Rahmi Turan.
*
Sen busun işte Rahmi Turan.
Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu.
*
Tövbe etmiş bir eda takınmana aldanacak değiliz.
Görüyoruz ki... Geçmişte cinsellik üzerinden yürüttüğün asparagas anlayışını, şimdi de “Külliye’ye giden CHP’li yalanı” üzerinden sürdürüyorsun.
*
Ama hiç değişmeyen bir tarafın var: Asla utanmıyorsun, katiyen rezil olmuyorsun, zinhar yüzün kızarmıyor.