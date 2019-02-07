Sen adamı zorla İsmet Paşa’cı yaparsın Nilhan!

“Padişah soyundan geliyorum” diye dolaşıyor ortalıkta.
*
İşte bu Nilhan Hanım...
Geçen gün çıkmış milletin önüne, almış mikrofonu eline, resmen ve alenen ve de hunharca palavra sıkıyor.
*
Sıktığı palavraya bakın:
- Güya hanedan ailesinin Abdülhamid’den kalma mücevherleri varmış...
- Güya İsmet Paşa, ailenin mücevherlerini alavereyle ellerinden almış...
- Güya o mücevherler, bir süre sonra Mevhibe Hanım’ın boynunda görülmüş...
Falan fıstık.
*
Allah’tan korkmadan, kuldan utanmadan işte bu iftirayı boca ediyor ortalığa “Nilhan Sultan”.
Yani tipik bir “Bulmuş inananı, sıkıyor palavrayı” vakası!
*
- Bir numaralı İsmet Paşa düşmanları bile... İsmet Paşa’ya akçalı işler nedeniyle diyecek pek söz bulamazlarken...
- Bir numaralı İsmet Paşa düşmanları bile... Mevhibe Hanım’ı “inanmış ve onurlu bir hanımefendi” diye tanımlarlarken...
Hiç yüzü kızarmadan basıyor iftirayı Nilhan Hanım.
*
Bu ülkede İsmet Paşa’ya yapılan düşmanlıkların çeşitli gerekçeleri olmuştur.
Bazıları geçerli ve haklı gerekçelerdir bunların.
Ama bu Nilhan Hanım’ın İsmet Paşa düşmanlığının gerekçesi hepsinden farklı.
*
Bu hanım muhtemelen...
“Cumhuriyet’i kurmasaydı şimdi ben hanım sultan olarak ortalıklarda boy gösterecektim, havamı atacaktım, dünyalığımı elde edecektim. Ama bu İsmet yok mu bu İsmet! Aldı elimizden hanımlığımızı, sultanlığımızı” falan diye kinleniyor İsmet Paşa’ya...
Tabii Atatürk’e laf etmeye cüret edemediği için de...
Bütün hırsını İsmet Paşa’dan çıkarmaya çalışıyor.
*
Eskiden Osmanlı hanedanından gelen beylerin ve hanımların...
Bir kıratı, bir asaleti, bir vakarı, bir duruşu, bir seviyesi falan olurdu.
*
Bütün renkler kirleniyordu, birinciliği bu Nilhanlara falan mı verdiler, nedir?
HANIM SULTANA VE ŞEHZADEYE DEYİN Kİ
“HANIM sultanım, torunum” falan diye ortalıkta dolaşan hanımefendiye şöyle deyin:
“Hey Abdülhamid’in torunu hanım sultan! Gir banka veznesinde sıraya, öde çöp vergini bakayım!”
“Padişah torunuyum, şehzadeyim” falan diye çalım satan beye de şöyle deyin:
“Hey Fatih’in soyundan gelen şehzadem! Ver TC kimlik numaranı, herkes nasıl sıraya giriyorsa sen de gir bakayım.”
ALLAH ÇARPACAK!
İZMİR Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı şöyle demiş:
“AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar.”
*
Yazın bir kenara:
Bu kooperatif başkanını Allah çarpacak.
- Ne zaman mı? Üç vakte kadar...
- Nereden mi biliyorum? O nereden biliyorsa ben de oradan.
AŞKI SİYASETE ALET EDEN ÖZLÜ SÖZLER
- Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun... Hiç bitmesin.
*
- Senin beni sevme ihtimalin, Abdullah Gül’ün parti kurma ihtimalinden bile daha az.
*
- Tahammül mülkünü yıktın geçtin... Trump mısın kâfir?”
ŞU İKİ KESİME BİR ŞEYLER OLUYOR
- MASTER ŞEFLERE: Son ayrılıklarla, boşanmalarla, acayip skandallarla, fena halde yakalanmalarla falan gündeme gelen master şeflerimize neler oluyor acaba?
- ANKETÇİLERE: Eskiden AK Parti’yi önde gösterirken şimdi geride, eskiden CHP’yi önde gösterirken şimdi geride gösteren anketçilere neler oluyor acaba?
SİNEMACI ÖZ DE MÜZİSYEN ÜVEY Mİ?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a sesleniyorum:
*
Sinemacıların yasasını çıkardınız.
Fakat bu ülkede bir de müzisyenler var ki...
Onların durumu sinemacılardan çok daha beter...
Yasasızlık nedeniyle iyiden iyiye can çekişir duruma gelmiş durumda müzik piyasası.
Bilhassa dijital dünyada müzik dünyamızı neredeyse yabancılar ele geçirecek, işler o noktada!
Lütfen müzisyenlerimiz için hazırlanan yasaya da bir el atın, o yasa da bir an önce çıksın.
SOYLU’NUN ÖNLEDİĞİ BİR BAŞKA TERÖR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sadece PKK terörünü geriletmede başarılı değil, aynı zamanda trafik terörünü de bir hayli geriletmiş durumda.
*
Elimdeki verilere göre...
Alınan önlemler ve düzenlenen kampanyalar sayesinde...
- Son üç ayda trafik kazalarındaki ölümler yüzde 33 oranında azalmış.
- Son üç ayda ölümlü trafik kazaları oranında ise yüzde 28 azalma olmuş.
*
Soylu’nun üzerinde önemle durduğu bir terör daha var: Uyuşturucu terörü!
Uyuşturucu terörüyle mücadeleden de iyi rakamlar gelir inşallah!
HEP AYAKTA KALAN MÜESSESELERİMİZ
- Fırıldak Kubi müessesesi...
*
- Sınavlarda adam kayırma müessesesi...
*
- Sülün Osman müessesesi...
*
- Durup dururken çöken binalar müessesesi...
*
- Bakanlıklarda örgütlenen tarikatçılar müessesi...
*
- Öldürülmüş kadının ardından “Ama bakire değildi” deme müessesi...
Sen adamı zorla İsmet Paşa’cı yaparsın Nilhan!
“NİLHAN Sultan” diye bir hanım var.
“Padişah soyundan geliyorum” diye dolaşıyor ortalıkta.
*
İşte bu Nilhan Hanım...
Geçen gün çıkmış milletin önüne, almış mikrofonu eline, resmen ve alenen ve de hunharca palavra sıkıyor.
*
Sıktığı palavraya bakın:
- Güya hanedan ailesinin Abdülhamid’den kalma mücevherleri varmış...
- Güya İsmet Paşa, ailenin mücevherlerini alavereyle ellerinden almış...
- Güya o mücevherler, bir süre sonra Mevhibe Hanım’ın boynunda görülmüş...
Falan fıstık.
*
Allah’tan korkmadan, kuldan utanmadan işte bu iftirayı boca ediyor ortalığa “Nilhan Sultan”.
Yani tipik bir “Bulmuş inananı, sıkıyor palavrayı” vakası!
*
- Bir numaralı İsmet Paşa düşmanları bile... İsmet Paşa’ya akçalı işler nedeniyle diyecek pek söz bulamazlarken...
- Bir numaralı İsmet Paşa düşmanları bile... Mevhibe Hanım’ı “inanmış ve onurlu bir hanımefendi” diye tanımlarlarken...
Hiç yüzü kızarmadan basıyor iftirayı Nilhan Hanım.
*
Bu ülkede İsmet Paşa’ya yapılan düşmanlıkların çeşitli gerekçeleri olmuştur.
Bazıları geçerli ve haklı gerekçelerdir bunların.
Ama bu Nilhan Hanım’ın İsmet Paşa düşmanlığının gerekçesi hepsinden farklı.
*
Bu hanım muhtemelen...
“Cumhuriyet’i kurmasaydı şimdi ben hanım sultan olarak ortalıklarda boy gösterecektim, havamı atacaktım, dünyalığımı elde edecektim. Ama bu İsmet yok mu bu İsmet! Aldı elimizden hanımlığımızı, sultanlığımızı” falan diye kinleniyor İsmet Paşa’ya...
Tabii Atatürk’e laf etmeye cüret edemediği için de...
Bütün hırsını İsmet Paşa’dan çıkarmaya çalışıyor.
*
Eskiden Osmanlı hanedanından gelen beylerin ve hanımların...
Bir kıratı, bir asaleti, bir vakarı, bir duruşu, bir seviyesi falan olurdu.
*
Bütün renkler kirleniyordu, birinciliği bu Nilhanlara falan mı verdiler, nedir?
HANIM SULTANA VE ŞEHZADEYE DEYİN Kİ
“HANIM sultanım, torunum” falan diye ortalıkta dolaşan hanımefendiye şöyle deyin:
“Hey Abdülhamid’in torunu hanım sultan! Gir banka veznesinde sıraya, öde çöp vergini bakayım!”
“Padişah torunuyum, şehzadeyim” falan diye çalım satan beye de şöyle deyin:
“Hey Fatih’in soyundan gelen şehzadem! Ver TC kimlik numaranı, herkes nasıl sıraya giriyorsa sen de gir bakayım.”
ALLAH ÇARPACAK!
İZMİR Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı şöyle demiş:
“AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar.”
*
Yazın bir kenara:
Bu kooperatif başkanını Allah çarpacak.
- Ne zaman mı? Üç vakte kadar...
- Nereden mi biliyorum? O nereden biliyorsa ben de oradan.
AŞKI SİYASETE ALET EDEN ÖZLÜ SÖZLER
- Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun... Hiç bitmesin.
*
- Senin beni sevme ihtimalin, Abdullah Gül’ün parti kurma ihtimalinden bile daha az.
*
- Tahammül mülkünü yıktın geçtin... Trump mısın kâfir?”
ŞU İKİ KESİME BİR ŞEYLER OLUYOR
- MASTER ŞEFLERE: Son ayrılıklarla, boşanmalarla, acayip skandallarla, fena halde yakalanmalarla falan gündeme gelen master şeflerimize neler oluyor acaba?
- ANKETÇİLERE: Eskiden AK Parti’yi önde gösterirken şimdi geride, eskiden CHP’yi önde gösterirken şimdi geride gösteren anketçilere neler oluyor acaba?
SİNEMACI ÖZ DE MÜZİSYEN ÜVEY Mİ?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a sesleniyorum:
*
Sinemacıların yasasını çıkardınız.
Fakat bu ülkede bir de müzisyenler var ki...
Onların durumu sinemacılardan çok daha beter...
Yasasızlık nedeniyle iyiden iyiye can çekişir duruma gelmiş durumda müzik piyasası.
Bilhassa dijital dünyada müzik dünyamızı neredeyse yabancılar ele geçirecek, işler o noktada!
Lütfen müzisyenlerimiz için hazırlanan yasaya da bir el atın, o yasa da bir an önce çıksın.
SOYLU’NUN ÖNLEDİĞİ BİR BAŞKA TERÖR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sadece PKK terörünü geriletmede başarılı değil, aynı zamanda trafik terörünü de bir hayli geriletmiş durumda.
*
Elimdeki verilere göre...
Alınan önlemler ve düzenlenen kampanyalar sayesinde...
- Son üç ayda trafik kazalarındaki ölümler yüzde 33 oranında azalmış.
- Son üç ayda ölümlü trafik kazaları oranında ise yüzde 28 azalma olmuş.
*
Soylu’nun üzerinde önemle durduğu bir terör daha var: Uyuşturucu terörü!
Uyuşturucu terörüyle mücadeleden de iyi rakamlar gelir inşallah!
HEP AYAKTA KALAN MÜESSESELERİMİZ
- Fırıldak Kubi müessesesi...
*
- Sınavlarda adam kayırma müessesesi...
*
- Sülün Osman müessesesi...
*
- Durup dururken çöken binalar müessesesi...
*
- Bakanlıklarda örgütlenen tarikatçılar müessesi...
*
- Öldürülmüş kadının ardından “Ama bakire değildi” deme müessesi...