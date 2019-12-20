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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Selçuk Bayraktar neyi temsil ediyor?

20 Aralık 2019

ŞU iki şeyi temsil ediyor:

*

- BİR: Türk milletine “Başardık” duygusunu veriyor. Türk gençliğine ise “Biz de yapabiliriz” duygusunu veriyor. Yani komplekslerden arınmayı, “Başkaları yapar, biz yapamayız” anlayışını yıkmayı temsil ediyor.

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- İKİ: Türkiye, ilk kez gelişmiş bir teknolojik ürüne imza atıyor Bayraktar sayesinde. Üstelik savunma sanayisi gibi çok stratejik bir alanda... İşte bu nedenle, Türkiye’nin gıpta ile izleyen olmaktan çıkıp gıpta ile izlenen hale gelişini temsil ediyor.

*

Durum böyle olduğu halde...

CHP’li Özgür Özel’in Meclis’te yaptığı bir konuşmada...

Selçuk Bayraktar’ı “damat” parantezine alarak yıpratma çabası içine girmesi çok büyük talihsizlik.

*

Oysa Özgür Özel, Selçuk Bayraktar’ı ve altına imza attığı atılımları...

Mesela İlker Başbuğ’a sorsa...

Selçuk Bayraktar’ı öyle bir paranteze almaktan hicap duyabilirdi.

*

Dikkat ettim, inceledim, araştırdım, gözlemledim:

Selçuk Bayraktar denilince...

İster iktidar yanlısı olsun, ister iktidar karşıtı olsun, toplumun tüm kesimlerinden işitilen genel olarak derin bir takdir duygusudur.

*

Selçuk Bayraktar’ı “damat” parantezine alarak küçümseyip önemsizleştirmek...

Toplumun gerisine düşmekten başka bir şey değil.

Özgür Özel’e pek yakışmadı gibi...

 

BOŞA HEYECAN

“TRUMP’ın azil süreci” falan dendiğinde...

Hep aynı şeyi söylüyorum:

Boşa heyecanlanmayın, azledilmez.

 

BU FOTOĞRAFLARA BAKINCA NELER GÖRDÜM?

BİRİNCİ FOTOĞRAF

Bir film şeridi gibi 28 Şubat

Selçuk Bayraktar neyi temsil ediyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ı Malezya’da karşılayanlar arasında Malezya büyükelçisi Merve Kavakçı da vardı. Bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden 28 Şubat... “Dışarı, dışarı” sesleri... “Ajan provokatör” suçlaması... Atılan o karanlık manşetler... Tankların kıpırdanışı... Fotoğrafa bakıp bakıp “Nereden nereye” dedim durdum.

İKİNCİ FOTOĞRAF

‘Ayrımız gayrımız yok’ mesajı

Selçuk Bayraktar neyi temsil ediyor

FOTOĞRAF Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşıldı. İmamoğlu çifti ile Kaftancıoğlu çifti bir arada. Bu fotoğraf karesinde iki şey var:

BİR: Seçim öncesi yemek masasındaki sıyrılmış kemiklerle dolu tabakla gündeme gelen Ali Naki Kaftancıoğlu’nun ilk kez ortada olması...

İKİ: “Aralarında kesin anlaşmazlık çıkar” denilen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’nun ‘Ayrılık gayrılık yok’ mesajı vermesi...

ÜÇÜNCÜ FOTOĞRAF

Ne güzel, ne hoş bir ziyaret

Selçuk Bayraktar neyi temsil ediyor

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş Hoca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etmiş. Çok memnun oldum bu ziyaretin fotoğraflarını görünce... Memnun oldum çünkü... Ben hep Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daha kuşatıcı, kucaklayıcı, kapsayıcı bir kurum olmasını arzu ediyorum. Bu ziyaret bu yolda atılmış küçük ama mühim bir adım.

 

İSVİÇRE İLE MALEZYA ARASINDAKİ 7 FARK

- BİR: İsviçre sıkıcı bir huzur... Malezya tropikal bir neşe...

- İKİ: İsviçre soğuktan içerilere kaçırır... Malezya sıcaktan...

- ÜÇ: İsviçre durmuş oturmuş bir eda... Malezya keşifteki çocuk...

- DÖRT: İsviçre şeker tadı... Malezya baharat kokusu...

- BEŞ: İsviçre agnostik bir arya... Malezya sordum sarı çiçeğe...

- ALTI: İsviçre’de her şey ateş pahası... Malezya’da her şey sudan ucuz...

- YEDİ: İsviçre anlık ve resmi bir tebessüm... Malezya sivil ve tükenmez bir gülümseme...

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